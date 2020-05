Najkijeva poruka o rasizmu: Ne radi to

Najki se oglasio protiv rasizma kampanjom "Ne radi to" ("Don't do it") - izmenjenom verzijom svog slavnog slogana, dok se protesti zbog policijske brutalnosti šire Amerikom.

"Ovog puta - ne radi to... Ne pretvarajte se da ne postoji problem u Americi", poručio je američki gigant sportske opreme u videu koji je postavljen na Tviter u petak uveče.

Demonstranti širom zemlje izašli su na ulice zbog smrti Afroamerikanca Džordža Flojda, koji je preminuo u policijskom pritvoru u Mineapolisu.

U znak solidarnost, rivalska kompanija Adidas je retvitovala video, uz poruku "Samo zajedno idemo napred. Zajedno dovodimo do promena."

Smrt Džordža Flojda dokumentovana je na snimku sa mobilnog telefona, na kojem se vidi kako policajac, belac, kleči skoro devet minuta na njegovom vratu, dok uhapšeni nije prestao da se pomera, a trojica policajaca stoje po strani.

"Ne okrećite leđa rasizmu. Ne prihvatajte da se oduzimaju nedužni životi. Ne pronalazite više izgovore. Ne mislite da vas se to ne tiče", poručuje Najki u spotu u kojem se reči ispisane belim slovima pojavljuju na crnoj pozadini.

Ova kampanja nije prvi put da je Najki, čiji je slogan "Uradi to" poznat širom sveta, zakoračio u oblast socijalne pravde u Americi. U septembru 2018, Najki je izazvao buru kada je objavio reklame u kojima je igrač američkog fudbala i aktivista Kolin Kapernik, koji je kritikovan zato što je klečao za vreme izvođenja američke himne u znak protesta zbog rasizma.