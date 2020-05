Guverner Minesote aktivirao Nacionalnu gradu zbog nasilja u Mineapolisu

Guverner Minesote Tim Volc pozvao je Nacionalnu gardu pošto je u Sent Polu došlo do pljački a Mineapolis se sprema za novo nasilje, posle nereda koji su izbili u utorak uveče zbog smrti Afroamerikanca Džordža Flojda tokom hapšenja.

Nekoliko ulica u naselju Longfelou je ozbiljno oštećeno a neredi su izbili i u drugim delovima grada. Bila je to druga noć nasilnih protesta zbog smrti Flojda, koji je preminuo tokom hapšenja u ponedeljak, kada je jedan od policajaca klečao na njegovom vratu skoro osam minuta. Na videu koji je snimio jedan prolaznik, Flojd se čuje kako moli policajca i govori da ne može da diše, dok nije polako prestao da govori i pomera se.

Još jedan protest je najavljen za četvrtak uveče u centru Mineapolisa. Neke prodavnice u gradu i njegovim predgrađima su se rano zatvorile, u strahu od novih nereda. Gradske vlasti su obustavile prevoz tramvajima i planiraju da isto urade sa autobuskim saobraćajem.

Mineapolis i Sent Pol, koji leže na rekama Misisipi i Sen Kroa, direktno su teritorijalno spojeni i nazivaju se "gradovima blizancima". Oko podneva u četvrtak, u četvrti Midvej u Sent Polu, grupa od 50 do 60 ljudi upala je u prodavnicu iz lanca Target, u pokušaju da je opljačka. Policija i automobili državne patrolne jedinice kasnije su blokirali ulaz ali se pljačkanje nastavilo u prodavnicama duž obližnje Avenije Univerziteta, popularnog dela Sent Pola.

Portparol gradskih vlasti Sent Pola Stiv Linders izjavio je da vlasti moraju da smiruju nerede u oko 20 različitih delova grada.

“Molim vas ostanite kod kuće. Molim vas ne dolazite ovde da protestujete. Neka fokus bude na Džordžu Flojdu, na našem pokretu i sprečavanju toga da se ovakav događaj ikada ponovi. Svi možemo da budemo zajedno u toj borbi", tvitovao je gradonačelnik Sent Pola Melvin Karter.

Guverner Minesote pozvao je na velike promene posle Flojdove smrti.

“Vreme je za obnovu. Obnovimo grad, obnovimo pravosudni sistem, odnos između snaga reda i onih koje treba štite. Smrt Džordža Flojda treba da dovede do pravde i sistemske promene, a ne nove smrti i uništenja", poručio je guverner Volc.

Naselje Longfelou najteže je stradalo u nasilju. Razbijeni su izlozi skoro svih prodavnica u tržnom centru preko puta Treće policijske stanice, koja je bila fokus protesta u sredu, od velikog Targeta do teretane "Planeta Fitnes" na drugoj strani.

"Zašto mi?" - glasi veliki crveni grafit ispisan na zidu prodavnice Target. Restoran lanca brze hrane "Vendi" preko puta ulice je skoro potpuno izgoreo. "Spaljujemo sopstvenu četvrt", izjavila je 24-godišnja Diona Braun, stojeći sa prijateljicom ispred policijske stanice gde je mala grupa demonstranata vikala na desetak pripadnika specijalne policije u opremi za razbijanje demonstracija. "Ovde živimo, ovde kupujemo i sad smo to uništili", rekla je. "To što je uradio taj policajac je loše ali sada se plašim", rekla je Braun.

Međutim, drugi su videli nešto drugačije u posledicama nereda. Demonstranti su uništili imovinu jer "sistem ne funkcioniše", rekao je mladić koji se predstavio samo nadimkom Keš, i kaže da je bio na ulicama tokom nereda. On se nije složio sa mišljenjem da će nasilje najviše naškoditi stanovnicima pretežno crnačke četvrti.

Smrt Džordža Flojda podsetila je američku javnost na smrt Erika Garnera, crnca koji je u Njujorku preminuo 2014. nakon što ga je beli policajac držao u zahvatu, dok je Garner molio za život govoreći da ne može da diše.