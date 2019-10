Parada ponosa u Prištini - nekoliko stotina ljudi i bez incidenata

Na Kosovu je održana treća Parada ponosa, koju su podržali i predstavnici LGBTI zajednice iz regiona. Incidenata nije bilo, a na ulicama Prištine okupilo se nekoliko stotina aktivista ove zajednice i ostalih građana i predstavnika institucija koji su im pružili podršku.

“Za koga ti kuca srce” bio je slogan ovogodišnje Parade ponosa, koja je održana u Prištini. Okupljeni su nosili transparente, zastave i balone u duginim bojama, a prošetali su glavnom prištinskom ulicom. Bilo je i transparenata ispisnih na čistom srpskom jeziku na kojima je pisalo “Albanci su naša braća” i “Moje srce kuca za ljubav”. I ovaj skup, koji je trajao oko dva sata, podržali su aktivisti LGBTI zajednice iz regiona.

“Ovo je treća godina zaredom kako dolazimo u Prištinu i veoma smo srećni što možemo da pomognemo razvoju ljudskih prava i demokratije na Kosovu i vrlo smo srećni kada kolege dođu iz Prištine u Beograd”, rekao je za Glas Amerike Bojan Lazić iz Beograda, dok je Bekim Asani iz Severne Makedonije dodao:

“Mislim da postoji veliki napredak, ali još živimo u homofobičnom društvu tako da mislim da moramo se družimo zajedno i da se borimo protiv homofobije”.

Natalija Stamenković iz Beograda ​rekla je za Glas Amerike da je došla iz Centra beogradskog prajda da podržim neverovatnu ljubav i neverovatnu zajednicu.

"To su sve izuzetni ljudi i maksimalno se podržavamo i bez obzira na sve poitičke stavove i sve političke stvari koje se trenutno dešavaju najbitnija od svih stvari je ljubav i to što se mi volimo i podržavamo međusobno i bez obzira na to šta političari rade, šta oni misle mi ćemo uvek da budemo tu jedni za druge, zato što smo jedna velika zajednica”.

Jedan od organizatora Parade ponosa Ljendi Mustafa iz Centra za slobodu i ravnopravnost kazao je da su pripadnici LGBTI zajednice na Kosovu diskriminisani i da se i dalje susreću sa brojnim problemima.

“Iako imamo nekoliko zakona koji su protiv diskriminacije osoba LGBTI populacije, ne možemo da kažemo da se oni primenjuju u praksi, zato što se LGBTI zajednica svakodnevno susreće sa diskriminacijom, a i dalje se ne preduzimaju mere. Nadamo se da ćemo posle ove parade i ostalih aktivnosti da počnemo da se ponašamo kao država”, rekao je Mustafa.

Podršku pripadnicima LGBTI zajednice pružili su i američki i norveški ambasadori na Kosovu Filip Kosnet i Jenks Erik Grondal, gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti, kao i organizcije koje se bave ljudskim pravima.

Posle parade održan je i koncert. Incidenata nije bilo, a paradu su obezbeđivali pripadnici kosovske policije.

Prva Parada ponosa u Prištini održana je 2017. godine posle koje su aktivisti LGBTI populacije dobijali brojne pretnje i uvrede, uglavnom preko društvenih mreža.