Kurtijev savetnik Nenad Rašić podneo ostavku

Savetnik premijera i direktor Kancelarije za zajednice u kabinetu premijera Kosova Nenad Rašić podneo je ostavku na obe funkcije, jer je Specijalno tužilaštvo Kosova protiv njega podiglo optužnicu zbog zloupotrebe službenog položaja iz vremena kad je bio ministar 2013. godine.

Vršilac dužnosti premijera Kosova Aljbin Kurti prihvatio je ostavku svog političkog savetnika, koga je na položaj direktora Kancelarije za zajednice imenovao 2. aprila ove godine. Kurti je na konferenciji za novinare kazao da veruje u nevinost Rašića kome se zahvalio na dosadašnjoj saradnji.





"Cenio sam ga i nastavljam da cenim njegovu pravednost, profesionalizam i njegovu odlučnost i ubeđen sam da je on dao veliki doprinost i za Kosovo, za srpske građane, kao i za sve ostale građane", rekao je Kurti.

Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je 10. aprila optužnicu protiv 19 osoba, uključujući i bivše visoke zvaničnike zbog krivičnog dela „zloupotreba službenog položaja i ovlašćenja“.

Optužnicom se nekoliko bivših ministara, među kojima je i Rašić, tereti da su - kao članovi vladinog Odbora za privatizaciju - u svojstvu službenih lica, omogućili materijalnu korist drugoj osobi i premašili svoje nadležnosti.

Rašić je kazao da se ne oseća krivim i da se tokom svog ministarskog mandata “bavio veoma osetljivim stvarima, kao što su prava radnika” i sve ono što se, kako je rekao, tiče njihove zaštite od negativnih pojava kroz proces privatizacije.

“Čak sam tad bio ponosan što smo uspeli da zadržimo sve radnike, što su ugovori bili obezbeđeni na pet godina. Što su socijalna davanja u besplatnim kilovatima ostala ista i čak sam mislio da je moj posao bio uspešno završen. Znam da sam ja kao učesnik apsolutno nevin, ali se to u ovom slucaju mora dokazati”, kazao je Rašić.

Istovremeno, Kurti je - komentarišući današnje uklanjanje dela ograde oko zgrade Vlade Kosova - kazao da on to u potpunosti podržava i da je to urađeno na osnovu odluke vršioca dužnosti ministra unutrašnjih poslova i javne uprave Kosova Đeljalja Svećle.