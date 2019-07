"Podela Kosova odgovara Vučiću i Tačiju, narod hoće pomirenje"

Podela Kosova ili razgraničenje će biti opcije ukoliko Beograd i Priština ne dođu do rešenja i to najviše odgovara Aleksandru Vučiću i Hašimu Tačiju, jedna je od poruka debate na temu „Budućnost Kosova i Srbije iz perspektive građana Kosova“. Međutim, većina učesnika debate smatra da umesto podele treba raditi na procesu pomirenja dva naroda.

Predsednica Evropskog pokreta Srba na Kosovu Rada Trajković smatra da su razgraničenje ili korekcija granica najgora rešenja i da se od tih ideja nije i neće odustati sve dok su Aleksandar Vučić i Hašim Tači na vlasti. Podela kao rešenje, prema njenim rečima, produžava politički život Vučiću i Tačiju.

​„Prioritet je da se promeni vlast i da se ojačaju snage u Srbiji i u smislu promene vlasti i u smislu rušenja Aleksandra Vučića, kao glavnog nosioca i ja bih kazala glavnog krivca za projekat podele. Tači je uvek bio za etnički čisto Kosovo. On je na kraju krajeva lider takozvane Oslobodilačke vojske Kosova. Program Oslobodilačke vojske Kosova jeste etnički čisto Kosovo. Njemu je taj program i stranački i iz njegove vojne biografije. Na kraju čuli smo i Klintona, koji kaže - poznajem te iz vremena kad si dobro rukovao oružjem, a sada si prešao iz vojne uniforme u Armani odelo'', rekla je Rada Trajković.

Prema rečima predsednika Progresivno demokratske stranke Nenada Rašića, ideja o bilo kakvoj podeli Kosova je najgora moguća opcija. On smatra da dijalog Beograda i Prištine nije mogao da se vodi bez Srba sa Kosova, koji su, kako kaže, najviše izmanipulisani tokom sedmogodišnjih pregovora.

"Mi smo definitivno toliko dezavuisani, toliko izmanipulisani, toliko neinformisani da - kako kažu mladi - ne znamo gde je levo. E, mi bukvalno, kosovski Srbi ne znamo gde levo, jer se nama manipuliše. Koristimo se samo kao mehanizam da bi Beograd mogao te iste Srbe da koristi za svoje političko nadmetanje ili svoje političko trgovanje, jer nema bolja ili tačnija reč koju sada kažem, oni nama trguju, a sa druge strane bilo kakva podrška jednostavno ne postoji’’, rekao je Rašić.

Poslanik u Skupštini Kosova Dukađini Gorani kazao je da su Srbi južno od Ibra u najgorem položaju i da se, kako je kazao, pažnja posvećuje samo severu Kosova. Prema njegovim rečima, umesto da se govori o budućnosti zajednica, govori se o podeli teritorija, što je - kako kaže - loše rešenje.

"Razgraničenje će biti rešenje u nedostatku rešenja. Dakle u situaciji ako pregovori ne vode nikud, a rešenja mora da bude, onda će se kao rešenje iznaći ono što će biti posledično, a to je u principu i najgore, to ne bi trebalo da bude rešenje, to bi trebalo da bude posledica nemogućosti iznalaženja rešenja. Mislim da naše zajednice ovo ne shvataju dovoljno ozbiljno. Rešenja će da bude makar nas dvojica vukli, a trojica tukli. Pitanje je ko će to rešenje da iznađe'', rekao je Gorani.

Zamenik ministra spoljnih poslova Kosova Anton Beriša rekao je da rešenje vidi u međusobnom priznavanju Kosova i Srbije, gde bi Srbi sa Kosova uživali prava koja trenutno imaju.

Debatu na temu „Budućnost Kosova i Srbije iz perspektive građana Kosova“, koja je održana u Medija centru u Čaglavici, organizovao je Kosovski demokratski institut (KDI).