Preletanja u srpskim strankama pred kosovske izbore

Kosovski predsednik Hašim Tači raspisao je vanredne parlamentarne za 6. oktobar ove godine, ali i pre nego što su izbori zvanično rapisani na srpskoj političkoj sceni krenulo se sa prelaskom iz jedne u drugu stranku. Samostalna liberalna stranka ostala je bez tri svoja člana koji su prešli u Srpsku listu. Iz Srpske liste pozdravljaju ove odluke, a iz Samostalne liberalne stranke najavljuju krivične prijave.

Predsednik Kosova Hašim Tači naložio je Centralnoj izbornoj komisiji Kosova da preduzme sve postupke neophodne za organizovanje i održavanje vanrednih parlamentarnih izbora koje je raspisao za 6.oktobar.

Proteklih dana međutim vodi se žustra polemika između Srpske liste I Samostalne liberalne stranke.

Najpre je u petak Srpska lista objavila da je u njene redove prešao direktor Samostalne liberalne stranke Miroslav Ristić. Liberali odgovaraju da Ristić „ne da nije bio direktor, nego nikad nije ni imao bilo kakvu funkciju u Samostalnoj liberalnoj stranci“.

Dan kasnije u subotu Srpska lista saopštila je da je još jedan član Samostalne liberalne stranke Mladen Stanković prešao u Srpsku listu.

Stanković, sada već bivši član Samostalne liberalne stranke, na konferenciji za novinare Srpske liste na koju nije pozvan Glas Amerike, kaže da je kompletan opštinski odbor liberala u Gnjilanu na čijem je on čelu „ jednoglasno podržao njegov predlog da napuste liberale i daju podršku kandidatima Srpske liste na predstojećim parlamentarnim izborima“.

U Samostalnoj liberalnoj stranci tvde da i to nije tačno.

„Istina je da mi uopšte i nemamo opštinski odbor u Gnjilanu, jer upravo taj Stanković nije bio sposoban mesecima da ga formira, a bio je kordinator za Gnjilane i njegov zadatak je bio da formira opštinski odbor, ali on to nije uradio. Tako da ne postoji nikakav opštinski odbor Gnjilane“, rekao je predsednik Samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović na konferenciji za novinare nakon sednice glavnog odbora ove partije.

I dok iz Samostalne liberalne stranke najavljuju krivične prijave protiv Ristića i Stankovića, zbog kako kažu lažnog predstavljanja, danas je stiglo još jedno saopštenje Srpske liste u kojem se navodi da je „kompletan opštinski odbor Samostalne liberalne stranke u Kamenici na čelu sa predsednikom Slavišom Anđelkovićem prešao u Srpsku listu“.

Liberali i to demantuju, navodeći da su na današnjoj sednici glavnog odbora ove stranke bili prisutni članovi opštinskog odbora u Kamenici i da je u Srpsku listu prešao samo Anđelković iz kako tvrdi Slobodan Petrović, ličnih interesa.

„On je prešao sam i prešao je zbog konkretnih ličnih interesa i to nam je on i sam rekao. Isto i za njega sutra ide krivična prijava, jer to je krivično delo za koje je zaprećena kazna do tri godine zatvora“, istakao je Petrović.

SLS: Srpska lista u panici otima ljude

Srpska lista pozdravila je prelazak članova Samostalne liberalne stranke u svoje redove ističući da je „opšte poznat stav Srpske liste da na Kosovu i Metohiji nema mesta podelama i da su jedinstvo, sloga i zajedništvo najači bedem opstanka srpskog naroda“.

S druge strane predsednik liberala Slobodan Petrović smatra da je Srpska lista u velikoj panici i da je krenula sa onim što, kako je kazao, „najbolje zna da radi, a to je da pod pritiskom, ucenama i lažnim obećanjima otima ljude svojih političkih protivnika“.

„Srpska lista je u velikoj panici, jer znaju da nemaju nikakve rezultate, nemaju šta da ponude građanima i služe se ovakvim stvarima, jer, ako su oni sigurni u svoju politiku, ako imaju neku viziju i rezultate, zašto ovo rade. Što ne izađu pošteno na izbore sa tim svojim ljudima i svojim rezultatima pa da narod odluči“, rekao je Petrović.

Od srpskih političkih subjekata učešće na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima za sada je pored Srpske liste i Samostalne liberalne stranke najavila i Progresivna demokratska stranka čiji je predsednik bivši kosovski ministar i poslanik Nenad Rašić.