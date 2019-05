"Ideje o promeni granica donose nestabilnost i tragediju"

Ideje o promeni granica stvaraju nestabilnost i to je nešto što doprinosi samo većim problemima i tragedijama, zaključeno je na okruglom stolu u Prištini na temu „Dijalog između Kosova i Srbije nakon Berlinskog samita“. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je kazao da oni koji predlažu sporazume o promeni granica to čine namerno kako bi destabilizovali čitav Balkan.

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj rekao je da je dobro što je na samitu u Berlinu krajem prošlog meseca zaključeno da nema promene granica. On je ponovio da su to opasne ideje.

„Uveravam vas da ko god kaže da će se pomeranjem ili korekcijom granica postići mir zapravo se postiže rat, postiže se tragedija. Dakle, oni koji predlažu sporazum o pomeranju granica to namerno rade kako bi na Balkanu stvorili nestabilnost za još narednih 20 godina. Oni nisu tolike neznalice da ne znaju, da žele nestabilnost. Dobro je što je sa ovom temom zaključeno u Berlinu. Bio sam protiv razgovora o granicama i sada sam protiv“, rekao je Haradinaj.

Sa Haradinajem se oko eventualne promene granica složio i ambasador Švajcarske na Kosovu Žan Hubert Lebet, rekavši da bi tako nešto donelo probleme i Kosovu i Srbiji.

„Promena granica ne funkcioniše, to nije funkcionisalo nikad. Nemamo neki primer u istoriji da kada pomerate granice rešite nešto. Zbog toga nam je drago što vidimo da Berlinski sastanak to nije podržao. Pomeranjem granica razlozi konflikta se ne bi rešili. Ako dirate granice imaćete problem i zato to nije dobra ideja“, rekao Žan-Hubert Lebet

Da ideje o razgraničenju i korekciji granica nisu dobre, a posebno ne za Srbe i južno i severno od reke Ibar smatra i predsednik Progresivne demokratske stranke Nenad Rašić, koji je i bivši poslanik u Skupštini Kosova. On smatra da je trenutno najveći problem Srba na Kosovu tenzija koju po njegovim rečima stvaraju Priština, Beograd i Brisel.

„Čak se radi toliko suprotno od interesa kosovskih Srba da mi se nažalost u zadnje vreme čini da je to čak i strategija. Ja nisam video ništa drugo osim negativnih stvari koje me navode da mislim da je ovo neka strategija, odnosno noćna mora za nas, gde krajnji rezultat jeste da ima što manje Srba i da ti Srbi ne mogu da talasaju u vezi bilo kakvog budućeg predloga ili rešenja“, rekao je Nenad Rašić.

Ramuš Haradinaj je ponovio i da taksa od 100 odsto na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovne ostaje na snazi i da kako je kazao „ne prihvata nikakve nove uslove za nastavak dijaloga sa Srbijom“.

Okrugli sto na temu „Dijalog između Kosova i Srbije nakon Berlinskog samita?” organizovao je Kosovski demokratski institut u okviru projekta „Evropska perspektiva – izgradnja nacionalnog konsenzusa o normalizaciji odnosa sa Srbijom“ koji podržava ambasada Švajcarske u Prištini.