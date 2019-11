Kuvari protiv nasilja u porodici

Nasilje u porodici problem je u konstantnom fokusu američke javnosti. Borbi protiv toga pridružili su se i kuvari najboljih vašingtonskih restorana. Za mnoge od njih nasilje u porodici nije nekakva apstraktna ideja ideja, već nešto što su iskusili iz prve ruke.

Džesika Klivlend, kuvarica u restoranu El, jedna je od osoba u čijoj porodici se događalo nasilje. Kaže da joj je posao pomogao da prevaziđe teške trenutke.

“Inspiriše me moja kuća. Moja mama i baka prave najbolja domaća testa. Zbog njih sam i ja počela to da radim. Pravila sam rolnice sa pitom od jabuka, od kora za pitu i preliva moje bake. Ona me je podstakla da budem tu gde sam", kaže Džesika Klivelnd. Dodaje i da veruje da su večere osnova zdravog funkcionisanja porodice.

"Tamo gde ima dobre hrane i smeha – nema mesta nasilju", ističe ona.

Kejtlin Disart, koja radi u restoranu Centrolina i takođe je žrtva porodičnog nasilja, ističe da joj spokoj pruža to što trenutno radi u okruženju koje, kako kaže, vode žene.

"To onda postavlja i dalji ton", ukazuje Disart.

Prema podacima nevladine organizacije Nacionalna mreža za borbu protiv nasilja u porodici - svake godine više od deset miliona Amerikanaca pretrpi nasilje u porodici, a 76 odsto među njima su žene.

Sindi Sautvort, predstavnica organizacije, kaže da u akciji ravnopravno učestvuju muškarci i žene.

“Počeli smo da radimo sa kuvaricama koje su priznale da se nasilje dešava i u njihovim kuhinjama. Žene koje su žrtve nasilja u porodici mogu da budu konobarice, mogu da rade bilo gde.I osetile su na svojoj koži koliko je to važno, pa nam pomažu od 2011. A onda su nam I kuvari rekli – pa čekajte, i mi želimo da se borimo protiv nasilja u porodici, pustite nas da budemo deo ove priče", kaže Sautvort.

Za prilog u vrednosti od 125 dolara donatori su probali neka od najboljih jela u gradu.

Met Bejker, kuvar u restoranu Gravitas poslužio je tuna tartar – jedno od omiljenih jela njegovih gostiju.

“Ovaj događaj je sjajan - kao i njegov povod. Uradićemo sve što je u našoj moći da pomognemo žrtvama porodičnog nasilja", smatra Bejker.

Sav novac biće prosleđen žrtvama porodičnog nasilja, za smeštaj u sigurnim kućama.

Nik Furlano, iz restorana Dolče vita, kaže da je važno obratiti pažnju na mlađu populaciju.

“Imamo mnogo mladih među zaposlenima, pazimo na njih i razgovaramo sa njima kada god možemo", podvlači Furlano.

Najbolji vašingtonski kuvari koji žele da stanu na put nasilju u porodici.