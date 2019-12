Napadnuti novinar saslušan kao svjedok

Novinar podgoričkog dnevnika Dan, koji je u utorak napadnut od strane tjelohranitelja lokalnog biznismena dok ga je slikao u pratnji Višeg tužioca, saopštio je da je prisustvo kamera u poslovnom centru gdje se dogodio napad presudilo da ne dodje do težih posljedica

“Bila je stresna situacija s obzirom da nisam očekivao da tako nešto može da se desi na javnom mjestu, s toliko očevidaca i kamerama. Upravo je to što se sve desilo na javnom mjestu, s kamerama, spriječilo napadača da mi nanese teže tjelesne povrede”, rekao je Otašević u telefonskom razgovoru za Glas Amerike.

On je rekao da su kamere spriječile nastavak napada tjelohranitelja biznismena Zorana Bećirovića, navodeći da se to moglo zaključiti u trenutku kad ga je pripadnik Bećirovićevog obezbjeđenja uhvatio za vrat.

“Da nisu bile kamere, ne znam kako bi to izgledalo i da li bi Bećirović pustio pripadnika svog obezbjeđenja da nastavi napad”, rekao je Otašević.

Otašević je potvrdio da je u četvrtak saslušan kod tužiteljke Ivane Vuksanović, ali ne kao svjedok-oštećeni, već samo kao svjedok, koji shodno tome nema pravo na odbranu.

“Ja i dalje nisam svjedok oštećeni u tom postupku, danas sam kod tužiteljke Ivane Vuksanović saslušan u svojstvu svjedoka, kao lice koje je prisustvovalo dogadjaju, a ne bilo predmet napada”, rekao je Otašević, navodeći da je tužiteljka svoju odluku pravdala time da još prikuplja sve podatke vezane za taj dogadjaj, te utvrđuje da li postoji krivično djelo i ko je oštećeni.

“Glavni problem je što kao svjedok, a ne svjedok-oštećeni, nemam pravo da dođem do snimka tog događaja i nemam pravo da tražim do kraja postupka”, rekao je novinar Dana i objasnio da je sa njim u tužilaštvu bio i punomoćnik Nebojša Asanović, ali nije mogao prisustvovati saslušanju jer on nema pravo na punomoćnika.

Otašević podsjeća da je u Crnoj Gori i ranije bilo napada na novinare koji su “tretirani vrlo loše od strane policije i tužilaštva”.

“Nadam se da ovaj novi slučaj sa obezbjeđenjem Bećirovića neće proći tako i da će tužilastvo donijeti zakonitu odluku. Sad je pritisak na tužilaštvu, čiji kolega je prisustvovao napadu”, zaključio je Otašević.