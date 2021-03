Megan i Hari sa Oprom Vinfri o rasi, titulama i sporu sa Bakingemskom palatom

U intervjuu Opri Vinfri koji je na američkoj televiziji emitovan u nedelju uveče, britanski princ Hari i njegova supruga, Megan, vojvotkinja od Saseksa, opisali su bolne razgovore u Bakingemskoj palati o boji kože svog sina, gubitku kraljevskog obezbeđenja i intenzivnom pritisku koji je naveo Megan da, u jednom trenutku, pomišlja na samoubistvo.

Razgovor sa Oprom Vinfri bio je prvi intervju koji je par dao od kada su napustili kraljevske dužnosti a dvočasovni specijalni program sadržao je brojna otkrića koja će verovatno imati veliki odjek sa obe strane Atlantika.

Hari je rekao Vinfri da se osećao "zarobljenim" dok je vodio kraljevski život, kao i da je bio iznenađen kada je prošle godine saznao da mu je porodica ukinula finansijska sredstva, kao i obezbeđenje. Takođe je rekao da smatra da njegova porodica nije podržavala Megan, koja je priznala da je bila naivna u pogledu života u kraljevskoj porodici, pre nego što se udala za Harija, posle čega se suočila sa napadima u tabloidima i izmišljenim pričama.

Megan, koja je žena mešovite rase (majka joj je Afroamerikanka a otac belac) izjavila je da je u vreme dok je bila trudna i čekala sina Arčija, u palati izražena "zabrinutost i vođeni razgovori o tome koliko će tamna biti njegova koža kada se rodi."

"Šta?", odreagovala je Vinfri u neverici na tu izjavu i neko vreme ćutala.

Redak pozitivan trenutak u intervjuu bio je kada su Hari i Megan otkrili javnosti da će njihovo drugo dete biti devojčica.

Intervju je emitovan u Americi dan pre nego što će biti prikazan i u Britaniji, ali još se nije sve otkrilo. Vinfri je nagovestila da će dodatni delovi intervjua biti emitovani u ponedeljak ujutru na mreži CBS.

U odgovoru na pitanje Opre VInfri, Hari je izjavio da ne bi napustio život u kraljevskoj porodici da nije bilo njegove supruge, glumice, koja se pre venčanja zvala Megan Markl i glumila u TV drami "Suits". Izjavio je da je njihova veza otkrila stege života u kraljevskoj porodici.

“Ne bih mogao, jer sam bio zarobljen, nisam video izlaz", rekao je Hari.

“Bio sam u zamci ali nisam ni znao da sam u zamci", naveo je britanski princ i dodao: "Moj otac i brat su takođe zarobljeni."

Hari je priznao da trenutno nema blizak odnos sa svojim bratom Vilijamom, koji je naslednik britanskog prestola posle svog oca, princa Čarlsa.

U različitim delovima intervjua, Vinfri je podsećala na novinske naslove o Megan i u jednom trenutku pitala kako je to sve uticalo na njeno mentalno zdravlje. Megan je odgovorila da je imala suicidne misli i tražila pomoć odeljenja za ljudske resurse u palati, ali joj je rečeno da ništa ne mogu da učine za nju.

"Bilo me zaista sramota da to kažem u to vreme, i bilo me je sramota da priznam Hariju, posebno znajući koliko je propatio. Ali znala sam da ako nešto ne kažem, da bih zaista to uradila. Prosto više nisam želela da živim", rekla je Megan.

Ona je takođe ispričala da je bila zabrinuta što njen sin neće imati kraljevsku titulu zato što je to značilo da neće dobiti obezbeđenje.

Megan je rekla da su joj bezbednost i zaštita njenog sina bili važniji od titule "princa".

“On mora da bude bezbedan", ispričala je u intervjuu prisećajući se razgovora unutar kraljevske porodice. "Ako kažete da će titula uticati na njegovo obezbeđenje, nismo mi ti koji su stvorili monstruoznu mašinu oko nas u smislu da smo mamac i hrana za tabloide. Vi ste dozvolili da se to dogodi, što znači da naš sin mora da bude bezbedan."

Megan je dodala da joj je bilo teško da razume zbog čega unutar kraljevske porodice postoji zabrinutost zbog boje kože njenog sina. Hari je izjavio da postoje trajne posledice zbog načina na koji je Megan tretirana i zbog njegovog odnosa sa porodicom. Pričajući o odnosu sa svojim ocem, princom Čarlsom, Hari je rekao da se osećao "izneverenim." "On je prošao nešto slično, bilo mu je poznato osećanje bola. i Arči je njegov unuk. Uvek ću ga voleti ali mnogo toga se dogodilo što nas je oštetilo."

Hari je takođe rekao da je kraljevska porodica prestala da ga finansira početkom 2020, nakon što je objavio planove da se trajno povlači sa svojih kraljevskih dužnosti. Međutim, mogao je da priušti obezbeđenje za svoju porodicu zbog novca koji je ostavila njegova majka, princeza Dajana.

Hari je demantovao glasine da je svesno obmanuo svoju baku, kraljilcu Elizabetu, i iznenadio je odlukom da napusti porodicu. Veruje da su te glasine potekle iz same institucije.

“Nikada nisam obmanuo svoju baku. Previše je poštujem." rekao je.

Megan je takođe imala samo lepe reči za kraljicu, iako je u jednom trenutku rekla da je shvatila da je neko u palati spreman da laže da bi "zaštitio druge članove porodice."

“Kraljica je uvek bila divna prema meni", izjavila je Megan.

Hari i Megan venčali su se u Vindzorskom zamku u maju 2018, a njihov sin Arči je rođen godinu dana kasnije. Počeli su da se povlače sa kraljevskih dužnosti u martu 2020, zbog, kako su naveli, "kršenja privatnosti i rasističkih stavova britanskih medija prema vojvotkinji."

Na početku intervjua, Vinfri je izjavila da su Megan i Hari bili spremni da razgovaraju o svim temama, kao i da nisu plaćeni za intervju.

U Britaniji, smatra se da vreme emitovanja intervjua nije najsrećnije odabrano. Harijev 99-godišnji deda, princ Filip, nalazi se u bolnici u Londonu gde je imao operaciju srca.

Još se ne zna kakva će biti reakcija javnosti na intervju emitovan u nedelju. Britanski Sandej Tajms, pozivajući se na anonimni izvor, objavio je da ga kraljica neće gledati.