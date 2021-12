Pretres u Senatu o nominaciji Kristofera Hila za ambasadora u Srbiji

Kandidat za novog američkog ambasadora u Srbiji Kristofer Hil, koga je na tu funkciju predložio predsednik Džo Bajden, svedočiće pred Odborom za spoljne poslove američkog Senata na pretresu potvrde svoje nominacije.

Reč je o prvom koraku u tom procesu. Da bi Hilova nominacija bila potvrđena, čime bi bili ispunjeni uslovi da preuzme funkciju najvišeg diplomatskog predstavnika SAD u Srbiji, o tome je potrebno i da se izjasne svi članovi Senata - gornjeg doma američkog Kongresa.

Kristofer Hil iskusni je američki diplomata koji se na scenu vraća posle desetogodišnje pauze. Tokom karijere bio je savremenik balkanskih kriza i angažovan na okončanju rata u Bosni i Hercegovini.

Majkl Kirbi, bivši američki ambasador Sjedinjenih Države u Beogradu u nedavnom razgovoru povodom Hilove nominacije, ukazao da bi to mogao biti podsticaj Srbiji da ispuni obećano.

“Poruka je da je predsednik Bajden mnogo godina slušao kako Srbi govore da će uraditi određene stvari. Međutim, nisu uradili to što su obećali. Ovo je prilika da se to postigne. Administracija je ozbiljna, i vi se uozbiljite ili smo završili. Možda to treba uzeti u obzir. Stvari ne mogu beskonačno da traju”, rekao je američki diplomata u penziji.

Takođe, Kirbi je siguran da bi Hil mogao da bude od pomoći u unapređenju dijaloga Kosova i Srbije ili pak pristupnom procesu Srbije ka Evropskoj uniji.

“Dijalog se ne vodi samo da bi ste razgovarali, već da bi ste taj razgovor i završili. Znači, preduzimamo korake do određenog cilja. A to su po mom mišljenju Srbija u Evropskoj uniji i nezavisno Kosovo. Trenutno, dijalog ne teče dobro iz niza razloga. I nije važno koji su to razlozi ako želimo da postignemo napredak. Mi to možemo da uradimo, i Srbija može sa Krisom Hilom i sa Sjedinjenim Državama”, istakao je Kirbi u nedavnom razgovoru za Glas Amerike povodom nominacije Hila na ambasadorsku poziciju u Srbiji.

Amerika svesna rizika na Zapadnom Balkanu

Hil je bio je aktivan i tokom kosovske krize koja je epilog dobila intervencijom dela međunarodne zajednice 1999. godine - vojnom akcijom Severnoatlantske alijanse (NATO) u bivšoj Saveznoj Republici Jugoslaviji (SRJ).

Obavljao je i funkciju pomoćnika državnog sekretara za istočnoazijska i pacifička pitanja. Predvodio je američku delegaciju tokom pregovora sa predstavnicima Severne Koreje o nuklearnom razoružavanju 2003.

“Ozbiljan je igrač, ekspert za Balkan, ali i više od toga", tim rečima je pretendenta na ambasadorsku funkciju u Srbiji u nedavnom razgovoru povodom objave o Hilovoj nominaciji za Glas Amerike, opisao Danijel Frid - jedan od američkih diplomata sa dugododišnjim stažom na Balkanu tokom devedesetih godina prošlog veka.

"Ne šaljete izvanredne ljude u mesta za koja niste zainteresovani. To je signal da smo veoma svesni rizika na Zapadnom Balkanu. Ne mogu da kažem da se time signalizira namera da se pokrene neki novi proces, ali znači da smo diplomatski spremni da to shvatimo ozbiljno", rekao je Frid u oktobarskom razgovoru za Glas Amerike.

Istim povodom, Danijel Server, profesor na vašingtonskom Univerzitetu Džons Hopkins i poznavalac balkanskih prilika, podsetio je na Hilove bliske veze sa najviše rangiranim zvaničnicima aktuelne američke administracije.

"Hil je direktno povezan sa predsednikom Bajdenom i državnim sekretarom Blinkenom. Verovatno mu je lakši pristup do njih za razliku od drugih ambasadora. Mislim da to signalizira da su Amerikanci zainteresovani za postizanje pravih rešenja za Kosovo i Bosnu i Hercegovinu”, rekao je tim povodom Server.

'Kris Hil nije stvorio probleme'

Nezanemarljivo je i da deo javnosti u Srbiji ime Kristofera Hila povezuje sa administracijom bivšeg predsednika Bila Klintona, na koju građani ne gledaju sa simpatijama i povezuju je sa godinama sankcija, izolacije i naposletku NATO intervencijom na Kosovu.

Tome su prethodili neuspešni pregovori u Rambujeu u kojima je učestvovao Hil - primenjujući svoju takozvanu šatl diplomatiju.

“Kris Hil nije stvorio probleme. Stvorio ih je Slobodan Milošević i Srbi to znaju. Ne krivite Hila zato što je Milošević doveo do pogoršanja svega čega se dotakao. Ja se sećam u moje vreme da je radikalan stav Kosovara bio Republika Kosovo. Sve što su želeli je da budu konstitutivna republika sa istim statusom kao Hrvatska. Nisu tražili nezavisnost. Ne krivite Krisa Hila za te odluke”, podvukao je Danijel Frid - govoreći za Glas Amerike.

U zvaničnoj biografiji šezdesetdevetogodišnjeg diplomate navedeno je da je Hil tokom 2021. predavao u Školi međunarodnih i spoljnih poslova njujorškog Kolumbija univerziteta.

Pre povlačenja iz diplomatije 2010. Hil je obavljao funkcije ambasadora u Iraku, Poljskoj i Makedoniji (danas Severna Makedonija prim. nov).

U svojoj ranijoj diplomatskoj karijeri, ukazano je u biografiji, Hil je bio član pregovaračkog tima koji je doprineo postizanju Dejtonskog sporazuma - čime su okončani ratni sukobi u Bosni i Hercegovini.

Uz to Kristofer Hil, kao američki ambasador u tadašnjoj Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji bio je angažovan i kao specijalni američki izaslanik za Kosovo, u vreme napetosti i sukoba 1998. i 1999. godine.

Posebno je bio angažovan u uspostavljanju komunikacije između lidera kosovskih albanaca Ibrahima Rugove i tadašnjeg jugoslovenskog vrha na čelu sa Slobodanom Miloševićem.

Posle aktivne diplomatske karijere, Hil je bio dekan Denverskog univerziteta i savetnik Olbrajt-Stounbridž grupe.