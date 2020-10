Varhelji na Kosovu: Investicioni plan za Zapadni Balkan ojačaće ekonomije regiona

"Ekonomskim investicionim planom za Zapadni Balkan očekivanja su da će bruto domaći proizvod zemalja regiona biće povećan do pet odsto", izjavio je u Prištini Oliver Varhelji, evropski komesar za proširenje, koji boravi na Kosovu.

Varhelji je posle razgovora sa premijerom Kosova Avdulahom Horijem rekao da će svi predviđeni projekti u vrednosti od devet milijardi evra imati regionalni uticaj.

“Devet milijardi evra biće obezbeđeno u koordinaciji sa međunarodnim finansijskim ustanovama, koji su naši partneri. Stvorićemo dodatnih 20 milijardi za region i to je jedna trećina od bruto domaćeg proizvoda regiona. Očekujemo da će ovaj plan povećati ekonomije regiona od tri do pet odsto i to može da bude značajan doprinos za ekonomski oporavak posle Kovida 19”, kazao je Varhelji.On je istakao da će sa liderima iz zemalja regiona biti odredjeni prioriteti kroz koje će se raditi na kreiranju radnih mesta i ekonomskom razvoju. Napomenuo je da i Evropska Unija ima određene zahteve.

“Svi ti projekti imaju regionalni uticaj. Nadam se da i vi smatrate da je ovo velika ponuda sa naše strane i kao u svakoj ponudi dolazi do izražaja i nekoliko zahteva. Zahtev je, što smo i detaljno razgovarali sa premijerom, da se ubrzaju reforme, jer ove investicije idu uz napore za reforme. Znam da je vaša vlada veoma angažovana, ali treba da bude posvećena i angažovana više, kako bi se ubrzao rad u vezi reformi kada se radi o zakonitosti. Takođe su potrebni funkcionalni kapaciteti kako bi se iskoristili ovi fondovi i to će biti veliki izazov, ali mi ćemo vam pomagati”, naveo je Varhelji.

Premijer Kosova Avdulah Hoti rekao je je da je komesar EU za proširenje Oliver Varhelj, doneo dobre vesti za Kosovo i Zapadni Balkan.

„Projekat koji smo kao vlada predložili je u potpunosti uključen, uključujući autoput Priština-Merdare, prugu Priština-Merdare, ovo je dobra vest i verujem da ćemo u roku od 3-4 godine potpuno promeniti ekonomske prilike na Kosovu“, rekao je Hoti.

Varhelji se osvrnuo i na pitanje vizne liberalizacije za Kosovo.

“Kada je reč o liberalizaciji viza, nije bilo nijednog sastanka, a da nismo razmatrali to pitanje i ja se trudim da vam pomognem kako bi ubedio države članice da se pruži liberalizacija viza Kosovu i građanima Kosova. Naša ocena ostaje da ste vi ispunili sve uslove, ali samo naša ocena nije dovoljna, jer nije Evropska Komisija ta koja donosi odluke. Mi dajemo predlog, ali ne donosimo odluku. Mi treba da ubedimo naše države članice da glasaju, a to ćemo uraditi zajedno sa premijerom", rekao je evropski komesar za proširenje.

U vezi sa dijalogom Beograda i Prištine - evropski komesar za proširenje je kazao da postoji određeni napredak i angažovanje.

"Takođe vidim da pregovori koji će se voditi uopšte nisu laki, ali pregovori dobijaju na brzini. Vidim da gospodin Lajčak intenzivno radi na tome, kao i da naši američki partneri ponovo pokazuju interes za proces pregovora, na osnovu sporazuma u Vašingtonu. Veliki broj tačaka u vašingtonskom sporazumu, takođe se mogu videti i u našem investicionom planu", kazao je Varhelji.

Avdulah Hoti je ponovio da je Kosovo ušlo u proces pregovora sa ciljem da dođe do međusobnog priznanja.

„Mi smo posvećeni dijalogu, da li će se to desiti za jedan mesec, dva ili godinu, ne zna se. Ako to postignemo biće dobro za građane, za Srbiju i sav region. Ako ne postignemo taj sporazum, nastavićemo da živimo kao dve susedne nezavisne države“, rekao je Hoti.

Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji, obratio se i poslanicima Skupštine Kosova, a razgovarao je i sa predsednicom parlamenta Vjosom Osmani i predsednikom opozicione Demokratske partije Kosova Kadrijem Veseljijem.