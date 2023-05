Fon Kramon traži od kosovskih vlasti da povuku specijalce sa severa zemlje

Specijalna izvestiteljka Evropskog parlamenta za Kosovo Viola fon Kramon pozvala je kosovske vlasti da preduzmu mere za povlačenje specijalnih jedinica sa severa Kosova.

Ona je na konferenciji za medije poručila da iako su gradonačenici četiri opštine na severu Kosova izabrani legalno, to ne znači da mogu nasilno da ulaze u opštinske objekte.

Fon Kramon je izrazila je zabrinutost zbog situacije na severu Kosova nastale kada su kosovske vlasti, uz pomoć policije, pokušale da postave nove albanske gradonačelnike u zgrade koje su koristile lokalne vlasti vlasti u sistemu Srbije. Inače, njih Kosovo smatra nezakonitim.

Zvaničnica Evropskog parlamenta ukazala je da Vlada Kosova, kako je ocenila, mnogo rizikuje tim manevrima na severu.

“Naravno, gradonačelnici su izabrani legalno, de jure, kao što sam i juče rekla, međutim to ne znači da oni imaju legitimnu moć da ulaze u ove objekte i da taj pristup čine nasilno. Niko ne može da upravlja sa jedan ili dva odsto glasova. Situacija nije ni održiva”, rekla je fon Kramon.

Evropska parlamentarka, koja je proteklih dana boravila na Kosovu pozvala je kosovske vlasti da se zapitaju radi li se ovde o primeru dobrog upravljanja.

“To je razlog zašto ja u najmanju ruku, pozivam kosovske vlasti da razmisle o preduzimanju mera za izgradnju poverenja kao što je povlačenje specijalnih jedinica, da sednu za sto i razgovaraju. Sve strane treba da se uključe u dijalog za rešavanje ovih nerešenih pitanja”, rekla je ona.

Ona je međutim istakla da, iako osuđuje nasilan ulazak gradonačelnika u opštinama Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, Evropski parlament pozdravio je zahtev Kosova za članstvo u Savetu Evrope i Evropsku uniju, jer Kosovo vide, kako je rekla, kao deo evropske porodice.

„Nastavljam da budem veliki podržavalac Kosova, bez obzira na to šta se ovde događa. Mi ćemo vas dovesti u Savet Evrope, nadam se da će i ostali članovi Saveta Evrope to tako videti, jer oni treba da odlučuju, oni treba da glasaju i da se slože. U svemu što izbija na površinu, šta god se dešava na Kosovu, imate našu podršku, ali takođe morate videti stvari koje su u vašim rukama, morate naći način da to uradite mudro i pametno i deeskalirate situaciju kad god je to moguće“, ukazaka je evropska zvaničnica.

Fon Kramon je u nedelju, tokom posete severu Kosova, rekla da je iznenađena što je na terenu videla pripadnike jedinice kosovske specijalne policije. Pošto ih je upitala šta traže tu, novinare je zanimalo da li je isto pitanje postavila i premijeru Kosova Aljbinu Kurtiju sa kojim se sastala u nedelju.

„Bila sam ranije u premijerovoj kancelariji. Realnost na terenu je nešto što ranije nisam videla. Imala sam nekoliko susreta i ovog jutra i postavila sam to pitanje. Jasno je da odluke treba da donose oni koji su ovde na vlasti i oni treba da budu odgovorni. Policajci na terenu rade svoj posao, ne držim ih odgovornim, držim odgovornom prištinsku vladu", rekla je ona.

Na početku konfrencije za medije izvestiteljka za Kosovo u Evropskom parlamentu rekla je da u Prištini boravi kako bi predstavila godišnji izveštaj za Kosovo koji je usvojen početkom maja meseca na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta u Strazburu.

„Mi težimo da damo iskrenu i konstruktivu ocenu, predstavljajući i preporuke za napredak. Pre svega, želim da naglasim napredak, i svaku pohvalu koju je Kosovo zaslužilo u prethodnim godinama. Kosovo je konačno dobilo viznu liberalizaciju, nakon godina čekanja, i veoma mi je dobro poznato koliko je to bilo bolno za sve građane Kosova. Želim da vam na tome toplo čestitam. Mada se puno kasnilo, ovo dostignuće je izvanredno", ukazala je fon Kramon.

Dodala je da su članovi Evropskog parlamenta spremni da pruže Kosovu pomoć i ekspertizu za reforme.

"Preduzeti su važni koraci u borbi protiv korupcije, na čemu želim da čestitam Vladi. Kada je reč o reformama, važno istaći izazove koji ostaju, kao i da izveštaj govori o potrebi više rada na ljudskim pravima i međuetničkom dijalogu. Želim da istaknem tri prioritetne oblasti, pravosuđe, medije i energetiku i klimu, jer su to glavne reforme u kojima građani očekuju opipljive rezultate“", zaključila je specijalna izvestiteljka Evropskog parlamenta za Kosovo Viola fon Kramon.