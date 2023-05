Senatorka Šahin za Glas Amerike: Prijedlog o Balkanu podrška ekonomiji, reformama i sankcijama za korupciju

U Spoljnopolitičkom odboru američkog Senata, u četvrtak su se čule poruke o tome koliko je Zapadni Balkan važan, kao i dodatni američki angažman u regionu, rekla je demokratska članica odbora, senatorka iz Nju Hempšira Džin Šahin u ekskluzivnom intervjuu za Glas Amerike po okončanju pretresa na kojem se razmatrala američka politika na Balkanu.

Senatorka Šahin, predsjedavajuća Pododbora za Evropu, dan uoči pretresa o američkoj politici na Balkanu, ponovo je podnijela zakonski prijedlog o regionu, pod nazivom „Zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana“. Za Glas Amerike ističe da je riječ o prijedlogu koji ima podršku obje stranke i administracije.

Glas Amerike: Učestvovali ste na pretresu Spoljnopolitičkog odbora američkog Senata o američkoj politici na Zapadnom Balkanu. Koliko je važno da američki Kongres i administracija i dalje obraćanju pažnju na region?

Šahin: Veoma je važno. I od savjetnika (u Stejt Departmentu Dereka) Šolea i zamjenika pomoćnika državnog sekretara (Gabrijela) Eskobara smo čuli koliko je region ključan, kao i posvećenost Sjedinjenih Država da se osigura da je Evropa na kraju cjelovita, slobodna i u miru. I Zapadni Balkan je važan za to.

Glas Amerike: Da li ste bili zadovoljni onim što ste čuli od zvaničnika Stejt departmenta? Da li želite da vidite još veći američki angažman?

Šahin: Zadovoljna sam zbog dodatnog američkog angažmana. To je veoma važno. Takođe je važno da sarađujemo sa evropskim partnerima. Važno je, to sam čula od građana u Srbiji, na Kosovu, od drugih širom Zapadnog Balkana, njihov interes je da se pridruže Evropskoj uniji i ostatku Evrope. I mi želimo da to nastavimo da ohrabrujemo. I da podržimo EU, Kosovo i Srbiju u tom naporu.

Glas Amerike: Uoči pretresa ste sa kolegama u Senatu podnijeli dvostranački prijedlog zakona o Zapadnom Ballkanu. Možete li mi reći šta je suština prijedloga i kakve su šanse da bude usvojen?

Šahin: Da, riječ je o dvostranačkom zakonskom prijedlogu i mislim da ima podršku administracije. Sponzor prijedloga je, uz mene, i senator Rodžer Viker, vodeći republikanski član Odbora za oružane snage u Senatu. Prijedlogom se podržavaju ekonomske inicijative zato što je ključno osigurati prosperitet u regionu i da ljudi imaju poslove. Podržava demokratske reforme u regionu, a bavi se i sankcijama koje su uvedene. Predsjednik je donio dvije uredbe o sankcionisanju pojedinaca zbog koruptivnog ponašanja, i ovim prijedlogom bi se kodifikovale te sankcije što mislim da je važno. Čuli smo na pretresu kako korupcija utiče na ono što se događa u regionu i veoma je važno da ohrabrimo podršku za vladavinu prava i obezbijedimo podsticaje za rešavanje korupcije.

Glas Amerike: Senatori su na pretresu ispitivali zvaničnike Stejt departmenta o više pitanja na Balkanu, između ostalog i o Srbiji. Kao što znamo, Srbija je samo jedna od dvije evropske zemlje koje nisu uvele sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Koliko je važno da Srbija to uradi?

Šahin: Nadam se da Srbija prepoznaje da joj budućnost nije sa Rusijom, već sa ostatkom Evrope i Zapadom. I ono što smo vidjeli u ovom ratu, koji ničim nije izazvan, i okrutne zločine koji su počinjeni, sve to trebalo bi da pošalje veoma zabrinjavajuću poruku Srbima o tome šta mi moglo da se dogodi ako Rusija bude uspješna u Ukrajini.

Glas Amerike: Predsjedavajući odbora, demokratki senator Bob Menendez je na pretresu oštro kritikovao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Između ostalog se osvrnuo na nedavni članak u Njujork tajmsu o navodnoj povezanosti predsjednika Vučića sa kriminalnim klanovima u Srbiji. Da li ste imali priliku da pročitate taj članak i kako ga komentarišete?

Šahin: Pročitala sam ga. Navodi u toj priči su veoma zabrinjavajući. I ja sam na pretresu između ostalog poručila da sada imamo ogromnu šansu na Zapadnom Balkanu. Lideri tamo imaju šansu, naročito predsjednik Vučić i premijer (Aljbin) Kurti na Kosovu. Postoji preliminarni sporazum i mogu da ga primijene. Mogu da usmjere svoje zemlje na drugačiji put. To je put mira i prosperiteta. I nadam se da će iskoristiti tu šansu.

Glas Amerike: Da li smatrate da je američka administracije previše popustljiva prema predsjedniku Srbije, kao što to neki smatraju, i da nije dovoljno oštra imajući u vidu probleme sa vladavinom prava i demokratijom u Srbiji?

Šahin: Mislim da bi trebalo da pokušamo da stavimo do znanja gdje su te šanse za budućnost i da podržimo demokratske reforme da bi se riješila korupcija. I to bi trebalo da uradimo u Srbiji, i drugim zemljama na Zapadnom Balkanu, koje i dalje pokušavaju da se demokratizuju.

Glas Amerike: U Srbiji se protestuje poslije dvije masovne pucnjave, građani su nezadovoljni reakcijom vlade i žele promjene. Vučić je organizovao kontraproteste. Kako komentarišete događaje u Srbiji?

Šahin: Važno je odgovoriti na masovne pucnjave. Potrebno je da po tom pitanju uradimo više u Sjedinjenim Državama. I pozdravljam sve napore da se to riješi u Srbiji.

Glas Amerike: Jedno od pitanja o kojem se govorilo na pretresu su odnosi Srbije i Kosova. Kao što znamo, dvije zemlje su postigle sporazum u čijoj primjeni postoje prepreke. Šta bi američka administracija trebalo da uradi da podstakne dvije strane da primijene ono što su dogovorile?

Šahin: Na pretresu smo čuli da želimo da podržimo napore da se primijeni preliminarni sporazum. Formiranje Zajednice opština sa srpskom većinom je jedan od načina da se to uradi. Još jedna stvar koja je veoma važna je da se pokušaju podstaći one evropske zemlje, koje to još nisu radile, da priznaju Kosovo. Znači, kada je riječ o objema stranama, postoji mnogo načina na koje možemo da podržimo njihove napore da primijene ovaj sporazum.

Glas Amerike: Premijer Kosova Kurti oklijeva da formira ZSO, navodeći da strahuje od uspostavljanja nove Republike Srpske na Balkanu. Kako vi komentarišete ta strahovanja?

Šahin: Ne želimo da imamo još jednu situaciju gdje imamo nezavisnu republiku koja bi mogla da nastavi da izaziva probleme u zemlji, kontroverzu i konflikt. Međutim, mislim da postoje način da se (ZSO) formira na način koji bi je podržali i građani Srbije i Kosova, i kojim bi se riješila ta pitanja.

Glas Amerike: U Crnoj Gori će u subotu biti inagurisan novi predsjednik Jakov Milatović i kao što smo čuli na pretresu, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijel Eskobar prisustvuje inauguraciji. Šta očekujete od novog predsjednika i nove vlade koja će biti formirana poslije prijevremenih parlamentarnih izbora 11. juna?

Šahin: U suštini ono što smo rekli o cijelom Zapadnom Balkanu. Nadamo se da će nastaviti da se kreću ka EU. Crna Gora je naravno članica NATO-a što je od velike pomoći. Zatim, očekujemo da se nastavi rešavanje pitanja korupcije u zemlji i organizovanog kriminala. Čuli smo da je na pretresu, senator Kejn postavio pitanje o zabrinutosti u Latinskoj Americi zbog učešća nekih bandi sa Zapadnog Balkana u trgovini drogom u Južnoj Americi. Nadamo se da možemo da nastavimo da podržavamo Crnu Goru na njenom putu ka punoj integraciji sa Zapadom.