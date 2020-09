Prvo prenošenje virusa među decom, povratnicima se ne ograničava kretanje

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je u utorak da se dogodilo prvo prenošenje korona virusa između dece u jednoj osnovnoj školi na Novom Beogradu. Njegove kolege pojašnjavaju kojim merama nadzora će biti podvrgnuti državljani Srbije koji se nakon petka u 18 sati vrate u zemlju.

Predrag Kon je za TV Pink rekao da je jedno dete imalo temperaturu 37,6 i da je utvrđeno da je pozitivno na koronarivus, prenosi FoNet.

"Nešto više od pet dana nakon toga imali smo obolevanje drugog deteta. Nije bilo nekog opisanog bliskog kontakta, ali je jasno da maske nisu nosili u dvorištu, a da su bili blizu. Tako je jedino moguće objasniti taj prenos", rekao je Kon.

Od koronavirusa preminuo haški osuđenik Momčilo Krajišnik Prvi predsednik Narodne skupštine Republike Srpske i haški osuđenik Momčilo Krajišnik preminuo je utorak u Banjaluci u 75. godini, od posledica zaraze koronavirusa. Iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske saopšteno je da je Krajišnik preminuo u 6.00 časova u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane, od posledica infekcije virusom korona, preneo je FoNet. Krajišnik je bio prvi predsednik Narodne skupštine Republike Srpske i prvi srpski član Predsedništva dejtonske BiH, a presudom Haškog tribunala 17. marta 2009. osuđen na 20 godina zatvora za zločine počinjene tokom rata u BiH. Posle odslužene dve trećine kazne, pušten je na slobodu 2013. godine.

Kon je kazao da je sada cela grupa iz tog odeljenja u izolaciji i prate onlajn nastavu.

Što se tiče vrtića, Kon je rekao da je u pet vrtića potvrđeno šest pozitivnih slučajeva i da je zaraženo četvoro dece kao i dve vaspitačice.

Povratnicima iz regiona neće biti ograničavano kretanje

Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je da se merama nadzora građana koji se vraćaju iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine pokušava sačuvati dosta dobra situacija u Srbiji, koja se, međutim, i dalje može oceniti nesigurnom.

Ovo je mera prevencije koja treba da obezbedi da se naši sugrađani jave lekarima u kovid ambulantu ili epidemiolozima u zavodima i institutima, da se makar jave telefonom u kol centar, a to će biti jasno do petka, rekao je Tiodorović za RTS.

Razmatramo i elektronsko prijavljivanje da bi se obezbedilo da što više ljudi sprovodi mere, koje ne podrazumevaju karantin i zabranu kretanja, istakao je on.

Tiodorović je ocenio da je i dalje preporuka da deca koja se vraćaju sa roditeljima sa letovanja ne bi trebalo da idu u školu desetka dana.

Moram da pohvalim roditelje i prosvetne radnike, decu jer se ponašaju veoma savesno u sprovođenju modela koji je uspostavljen. Najmanja deca imaju problem sa maskama, ali i to je dobro prošlo, rekao je Tiodorović. U slučaju da dođe do povećanja, prelazimo na školovanje onlajn, dodao je on.

I imunolog dr Srđa Janković kaže da nova mera nadzora građana koji se vraćaju iz zemalja sa većim brojem slučajeva koronavirusa od Srbije ne znači ograničenje slobode kretanja niti plaćanje bilo kakvih kazni, već obavezu redovnog javljanja nadležnom lekaru u kovid ambulanti, i to telefonom ili elektronskim putem.

"To je pre svega namenjeno zdravim osobama, a oni sa simptomima će se naravno javiti u ambulantu. Za sada još nismo utvrdili dinamiku javljanja, ali do petka (u 18 časova kada ova mera stupa na snagu) biće rečeno u kom intervalu će se javljati ljudi. Poenta je da oni budu pod nadzorom, da bi se zaštitilo njihovo i zdravlje stanovnika", rekao je Janković za N1.

Ta mera neće biti trajna mera, već će povratnik imati obavezu da se javlja 10 dana, jer je takva preporuka Evropskog centra za kontrolu i praćenje zaraznih bolesti.

Dr Janković je apelovao na sve koji se trenutno nalaze u inostranstvu, naročito u zemljama regiona (Crna Gora, Hrvatska i BiH), da se što pre vrate u zemlju, jer što neko duže boravi u područjima u kojima je rizik zaražavanje veliki, ima više šanse da se i sam zarazi.

Kazao je i da će svako ko se u Srbiju vrati posle petka u 18 časova dobiti informator sa svim smernicama.

"Ova mera nije karantin, nije obavezna, ni samoizolacija, ali je preporučena, to je samo pojačana kontrola ili praćenje, da bi se na vreme ustanovilo da je neko zaražen i da bi se na vreme reagovalo", objaso je on.

Mera se, nastavio je, odnosi na sve država koje imaju veću incidenciju koronavirusa od Srbije, odnosno da se "potencijalno odnosi i na Ameriku", a ne samo na region.