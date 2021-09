Kovid u Srbiji: Preminulo 38, novoobolelih 6.424, skoro polovina đaka prešla na onlajn

U Srbiji je u poslednja 24 sata, do ponedeljka u 15 sati, prijavljeno 38 smrtnih slučajeva od posledica zaraze Kovidom 19, a od 20.584 testirana uzorka registrovane su 6.424 infekcije, objavljeno je na sajtu covid19.rs.

Na bolničkom lečenju danas su 4.642 pacijenta, od koji 181 na respiratoru.

Virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu Milanko Šekler, koji se od početka pandemije Kovida 19 zalagao za uvođenje kovid propusnica, izrazio je, međutim, danas bojazan da je možda već kasno da se njihovim uvođenjem dobije pravi efekat i da ne bude ovoliki broj zaraženih dnevno.

On je na RTS podsetio da su kovid propusnice u mnogim državama zapadne Evrope uvedene još pre leta i da su dale rezultate, a da u Srbiji da ispada kao da nema gore stvari na svetu nego ugroziti prava antivakserima.

"Ovde su se stalno pravdali ljudskim i ustavnim pravima. Meni je čudno da takav sistem uvode Slovenija, Italija, Francuska, Austrija i mnoge druge zemlje Evrope i da se tamo ne žale na kršenje ljudskih prava", rekao je Šekler.

Prema njegovm rečima, "ispada da je državi važnije šta će o njoj da misle antivakseri nego građani koji su se vakcinisali, bili poslušni i radili sve što treba".

"To me podseća na građane koji redovno plaćaju grejanje, vodu i struju i one koji ne plaćaju ništa, a onda se država dogovara kako će da plate, kojom dinamikom i kako da im otpiše deo duga. Ko tu ispada majmun? Ispada da je u prednosti onaj ko krši propise. Tako i ovde", rekao je Šekler.

On je istakao da samo zahvaljujući vakcinisanima zdravstveni sistem nije doživeo krah, ali da će medicinski radnici "poludeti" jer dobijaju teže slučajeve, a veći je broj testiranih.

"Pozdravljam, to što je država napravila i opremila kovid bolnice, to je za svaku pohvalu. Pozdravljam što ima i toliko vakcina, međutim, nije mi jasno zašto upropastiti to ponašanjem koje je potpuno neprimereno", kaže Šekler.

On je ukazao da i vakcinisani mogu da se zaraze, ali u mnogo manjem procentu, sa mnogo blažom kliničkom slikom i mnogo manjom verovatnoćom da se desi bilo šta neželjeno.

Škole masovno prelaze na onlajn nastavu

Skoro polovina đaka u Srbiji prelazi na kombinovanu i onlajn nastavu, javio je RTS. Zbog rasta broja zaraženih učenika, novo pravilo i za prelazak na onlajn nastavu: u odeljenju do 16 učenika ako je troje zaraženih prelazi se na kombinovanu nastavu, a u odeljenju sa više od 16 – na onlajn nastavu.

Pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić kaže da je najkritičnije u Nišu i Ivanjici, kao i u školama u Zlatiborskom okrugu.