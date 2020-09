Kon: Građani koji se nakon petka vrate u Srbiju sami se elektronski prijavljuju

Od petka u 18 sati građani koji se vrate u Srbiju iz zemalja u kojima postoji veliki broj zaraženih koronavirusom, mahom država u okruženju, moraju elektronski da se prijave u sistem i, ako imaju simptome, da se jave u kovid ambulante.

Kako je za RTS izjavio član Kriznog štaba Predrag Kon, građani koji se vraćaju u zemlju imaju obavezu da se elektronski prijave zdravstvenom sistemu, jer ne bi bilo dobro da svi odmah pojure u kovid ambulante.

Prema njegovim rečima, očekuje se da u zemlju uđe više od 50.000 ljudi nedeljno, pa nijedna inspekcija ni kontrola samoizolacije to ne bi mogla da izdrži.

Prijava je nešto što već postoji kao test samoprocene na portalu e-Zdravlje i prilično je jednostavna, jer se ubacuju lični podaci, objasio je Kon. Samo prijavljivanje je dovoljno da je osoba je rešila svoju građansku obavezu, a ako dobije neke tegobe kao što su povišena temperatura, gubitak čula ukusa i mirisa i ostale respiratorne tegobe, onda se javlja u kovid ambulantu.

Od podataka koje je potrebno uneti, to su granični prelaz i datum prelaska, uz ostale lične podatke.

Kon kaže da je to mera gde kazna nije glavni način borbe, već je potrebno shvatiti da onaj ko se bahato ponaša, ne prijavi se, a dovede do posledica i zaražavanja, pogotovo ako dođe do tragičnih posledica, ne može da izbegne ono što piše u zakonu.

"Ja obično kažem da niko nije u konfliktu ni sa kim, nego je samo u sukobu sa zakonom", poručio je Kon za RTS i dodao da završetak nadzora podrazumeva odjavu posle deset dana.

Kon ističe da samoizolacija nije mogla da se sprovede i da isto to važi i za pi-si-ar testiranje, jer ako dolazi 50.000 ljudi, onda se zagušavaju laboratorije.

"Rizik definitivno postoji. Siguran sam da su se građani čuvali gde god da su boravili, ali imamo više opuštanja u samoj zemlji. To je činjenica i samo bi čudo bilo da nemamo ponovno povećanje, a to čudo bi podrazumevalo samo da poštujemo mere koje su propisane", ukazao je Kon.

Vakcinacija protiv gripa početkom oktobra

Vakcinacija protiv gripa u Srbiji trebalo bi da počne početkom oktobra, a država će nabaviti oko 500.000 doza vakcina, što je za 35 odsto više nego prethodne godine, prenela je "Politika".

Prema npisanju lista, vakcina će biti besplatna i dobiće je oni koji to žele.