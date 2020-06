Hoće li izbori doneti političku stabilnost u Srbiji

Bez odgovornog i kompetentnog dijaloga problemi u Srbiji, uključujući i pitanja vezana za izbore ne mogu biti rešeni - ocenjeno je na današnjem panelu u Beogradu koji su organizovali Fakultet političkih nauka i Fondacije za otvoreno društvo.

Kako je rekao direktor Fondacije Milan Antonijević ovakvi paneli su upravo i organizovani kako bi se ponovo otvorila mnoga sporna pitanja - od same mogućnosti da se izbori održe, do pitanja bojkota ili kvaliteta rada medija:

"U tom dijalogu koji se mora nastaviti nakon izbora je ključ stabilnosti Srbije i mislim da se to mora jasno reći. Ako ne želite dijalog u zatvorenim prostorima, u institucijama - on će biti na ulicama".

Na pitanje zbog čega se na manje od deset dana pred održavanje izbora u Srbiji ne oseća predizborna atmosfera, niti postoji zainteresovanost građana pred glasanje iduće nedelje, Dušan Spasojević, asistent na Fakultetu političkih nauka ocenjuje da ovo zaista jesu najneobičniji izbori u poslednjih nekoliko godina:

"Postoje dva ključna razloga za to. Jedan je to što znamo koji će biti rezultati izbora, odnosno znamo koja će biti vlada nakon izbora. I zbog toga što deo stranaka opozicije ne učestvuje na izborima, zato što je u bojkotu. I sa druge strane zato što smo imali epidemiju, koja je ukinula najuobičajenije načine političke kampanje, a to su veliki mitinzi, to su protesti, ulične akcije i slično."

Možda je ključno pitanje pre održavanja parlamentarnih i lokalnih izbora je šta će Srbija - kao država i kao društvo dobiti nakon glasanja 21. juna:

"Srbija će dobiti relativno stabilnu vladu, naročito ako u parlament uđe značajan broj opozicionih stranaka sa pristojnom podrškom. Ukoliko u parlament uđe malo opozicionih stranaka - onda će to biti jedan dodatni privid stabilnosti i dodatna šansa onima koji su u bojkotu da vrše pritisak na vlast", ističe Spasojević.

"To je nešto što treba sačekati na kraju da se i vidi kako će završiti izborni proces, kako će završiti izborni dan, kako će se završiti proces nakon izbornog dana. Ali ono što je sigurno, što će biti posledica ovog izbornog procesa i urušavanja demokratskih institucija jeste da ćemo živeti u jednom društvu koje će imati manju podelui između vlasti, imaće veću inerciju prema nepoštovanju zakona, jer do sada nismo pokazali kao društvo preteranu zainteresovanost da branimo institucije", kaže za Glas Amerike Raša Nedeljkov iz Crte.

Ono što je gotovo izvesno je da će odmah nakon samih izbora, dakle već 22. juna početi nova predizborna kampanja, ovoga puta za predsedničke izbore 2022. godine. Upravo takav razvoj događaja praktično potvrđuje tezu da su građani Srbije u poslednjih 20 godina izloženi neprestanoj političkoj kampanji - i da zato ne treba da čudi sve veća ravnodušnost prema politici, pa i izborima.