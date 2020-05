Bombardovanje srušilo Miloševića, pandemija okrnjila Vučića

Izbori u Srbiji zakazani su za 21. jun i u nešto manje od dva meseca posle ukidanja vanrednog stanja stranke treba da razjasne mnoge stvari u vezi sa kampanjom i održavanjem samih izbora u vreme kada još uvek postoji pretnja od Kovida 19.

Takođe, neke stranke koje su ranije najavile bojkot treba ovih dana da se opredele da li će ipak ući u izbornu trku. Osim što postoji jako malo vremena za tehničke pripreme za same izbore, u smislu koje mere zbog virusa će biti preduzete da bi građani mogli da izađu na glasanje, ostaje i nejasno kako će izgledati sama kampanja.

"Tu se prepliću sa jedne strane želja vlasti da što pre se izađe na izbore, a sa druge strane ono što se naziva tehničkim detaljima izvedbe. Dakle sa jedne strane je obavezni sastav, a sa druge strane umetnički dojam. Očigledno je i jasno je da vlast hoće što pre izbore i da se sa ukidanjem vanrednog stanja žurilo pre svega iz ekonomskih motiva", navodi Boško Jakšić, novinar Politike, u razgovoru za Glas Amerike.

On navodi i primere drugih država u kojima su izbori održani u vreme pandemije, a za čija iskustva misli da će se koristiti i ovde, kao na primer Severna Koreja, lokalni izbori u Francuskoj i Poljska koju očekuju izbori za nekoliko dana.

Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka (FPN), na pitanje kako će tehnički da izgledaju ovi izbori i kako možemo da očekujemo da bezbednost ljudi zbog Kovida 19 neće biti ugrožena odlaskom na birališta, kaže da veruje da je o tome bilo reči na sastanku kod predsednika Aleksandra Vučića.

"Mislim da će ovo pitanje biti i deo medijske priče o izborima i da će se napraviti neke mere koje će omogućiti da sve to izgleda relativno bezbedno. Treba imati u vidu da će proći još neko vreme do tada, da ćemo se malo naviknuti, da će penzioneri i ugrožene grupe već početi da izlaze, da će atmosfera biti opuštenija malo, ukoliko ne dođe do nekih pogoršanja, a nadamo se da neće. U tom smislu mislim da će se stvoriti neki uslovi da to izgleda koliko-toliko normalno", navodi Spasojević.

Korona poskupljuje izbore

Izbori će koštati više nego što bi normalno koštali ukoliko se ispune svi ti uslovi da svako dobije rukavice, da bude dovoljno sredstava za dezinfekciju, da se omoguće svi uslovi, mišljenja je Jakšić.

"Lično sam uveren da treba izaći na izbore, prvo zato što je demokratija borba i vlast vam niko ne poklanja, već se ona osvaja i za nju se bori. Naravno da bi na ovim izborima bilo nerealno očekivati pobedu opozicije. Ali imajući u vidu neke stvari koje su se dogodile tokom pandemije – rast nezadovoljstva ljudi, veliki broj onih koji su izgubili posao i onih koji su ugroženi, ako je pandemija pomogla Vučiću sa jedne strane da izgradi svoju statuu kao velikog spasitelja srpskog naroda, ali i sa druge strane njegovi rivali su dobili argumente pa je pitanje da li će opozicija umeti da iskoristi taj kapital koji je spontano stvoren", navodi Jakšić.

Prema njegovom mišljenju lupanje u šerpe i lonce, kao i okupljanje pred zgradom Dragana Đilasa jednog od lidera Saveza za Srbiju su spontano nezadovoljstvo, a ne prdizborni miting SzS, pa ostaje da se vidi da li će opozicija umeti to da iskoristi.​

"Pre neko veče smo videli podršku Đilasu, na kojoj je bilo oko 200 ljudi, na malom prostoru, možda 10 ili 15 ljudi je bilo sa maskama, ljudi su se grlili, pozdravljali ... čini mi se da je to neki pogled u budućnost kako će izgledati kampanja", navodi Spasojević.

Načeta vlast

Naši sagovornici se slažu da nema dileme ko će pobediti na predstojećim izborima u Srbiji , ali i da će bojkot izbora ukoliko ostane na snazi biti veliki propust opozicionih stranaka da krenu da načinju vlast u prilici koja se sama i spontano stvorila.

"Vučić bez dileme dobija ove izbore, ali ne znamo još mnogo toga. Što više kredibilnih opozicionih stranaka bude učestvovalo to je šansa da se pokrene nekakav proces koji bi mogao u nekom trenutku da zaljulja Vučićevu vlast. I pošto je vlast napravljena na jedan čudan način to se može desiti već na jesen, a možda tek za dve godine na predsedničkim izborima. Ali čini mi se da je ovo sada jedan korak koji opozicione stranke moraju da urade dovoljno kvalitetno, da bi ima to dalo jednu stajnu nogu unutar institucija", kaže Spasojević.

Mnogi su uporedili situaciju sa Vučićem i pandemijom korona virusa sa vremenom Slobodana Miloševića i bombardovanjem Srbije, ali prema rečima ovog analitičara pandemija i bombardovanje nisu baš stvari koje se mogu tek tako porediti.

"Deluje da smo sa pandemijom prošli, bar za sada, mnogo bolje nego sa bombardovanjem. U tom smislu Vučić ima veće pravo da kaže da je pobedio, nego što je to imao Milošević. Ali na kraju krajeva i Miloševiću je trebalo dve godine da padne nakon tog udarca", navodi Spasojević za Glas Amerike.