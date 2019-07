Haradinaj se vratio u Prištinu, zakazao sednicu vlade

Predsednik Vlade Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj vratio se u četvrtak uveče iz Haga na Kosovo i za petak najavio redovnu sednicu vlade.

Kako prenose mediji, on je rekao da je nakon ostavke, koju je podneo 19.jula, izvršio zakonsku obavezu pred Specijalizovanim tužilaštvom kojem se u sredu odazvao na razgovor. No, u Hagu se branio ćutanjem.

"Moja odluka o ostavci i moja poslednja delovanja su poruka da nas nikakve zloupotrebe prema Kosovu neće uzdrmati od našeg suverenog prava", napisao je Haradinaj na Fejsbuku.

"Granice Kosova ne sme niko da dira. Kosovu se ne može dogoditi 'Dodik Republika'. Tržište za priznanje, a taksa do priznanja. Bezuslovni dijalog, i to odmah", istakao je on.

Rekao je i da će Vlada u ostavci obavljati svoje dužnosti "jer se ne sme dozvoliti vakuum".

Sve koji drugačije misle pozvao je da se obrate Ustavnom sudu i najavio je da će odluke tog suda poštovati.

Njegov savetnik Haki Šatri, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će se danas na sednici Vlade razgovarati o pitanjima koja su u skladu sa Vladom u ostavci, bez kršenja zakona ili Ustava.