Haradinaj: Važno je da izbori na Kosovu budu za dva meseca

Razgovarao: Arton Konushevci | Priredila: Amra Zejneli Loxha

"Bilo bi važno da se u vremenskom roku, za oko dva meseca, održe izbori", kaže Ramuš Haradinaj, koji je pre tri dana podneo ostavku na mesto premijera Kosova, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Haradinaj je ostavku podneo, kako objašnjava zato što je za njega neprihvatljivo da se pred istražiteljima Specijalnog suda za ratne zločine u Hagu, koje ga je pozvalo kao osumnjičenog, pojavi kao premijer Vlade Kosova.

On podvlači da svoja politička uverenja neće menjati, te da takse od sto odsto na proizvode iz Srbije, koje je Kosovo uvelo decembra prošle godine, ne bi trebalo ukidati sve do priznanja kosovske nezavisnosti. Podvlači, da trenutne okolnosti ne smeju dovoditi u pitanje funkcionisanje pravne države na Kosovu, niti uticati na odugovlačenje sa izjašnjavanjem građana.

"Ne verujem da postoje razlozi da se s time odugovlači puno. Važno je, ne zbog vakuma u vladavini, već je važno da se narodu što pre pruži prilika da odluči. Dakle, ne treba narodu da se odugovlači sa pravom da odluči. Bilo bi važno da se u vremenskom roku, za oko dva meseca, održe izbori. Takve su dinamike nadalje i nadam se da će ići tim tokom. Potrebno je potom vremena i da se konstituiše Skupština i da se formira vlada. Dakle, bitno je da se sve desi u potrebnom vremenskom roku", kaže Haradinaj.

RSE: U međuvremenu, vlada je u ostavci. Šta treba da se poduzme sledeće u Prištini kako bi nastupili prevremeni izbori ili kako bi se izvršili napori za formiranje nove vlade?

Haradinaj: Prvo, što je veoma važno, vlada je u ostavci, ne treba da dopustimo vakum, ne treba da dopustimo da se dese neregularnosti, bilo da se radi o upravljanju državom, po pitanju zakona ili stabilnosti. Srećom, stanje na Kosovu je stabilno i funkcionalno. Život se nastavlja. Živimo u demokratiji i Ustav je predvideo neophodne korake u ovim slučajevima. Ja trenutno privodim kraju zvanična pisma za predsednika i predsednika Skupštine. Potom, Skupština može da samu sebe raspusti na određeni datum, ili predsednik može da predloži se Skupština raspusti i izbore.

Razlog zašto sam tražio izbore je zato što sam, kada sam dobio mandat za predsednika vlade, poverenje tražio od naroda. Zato sam smatrao da je najsigurnije da se mandat vrati narodu. Mislim da su pravo rešenje prevremeni izbori, na osnovu ustavnih i zakonskih vremenskih rokova. Pozivam građane da učestvuju u izbornom procesu i da poštuju tu odluku koju narod potom donese.

RSE: Pomenuli ste da pripremate pisma za predsednika (Hašim Tači), predsednika Skupštine (Kadri Veselji) i ostale koalicione partnere. Kada će te ih obavestiti, danas?

Haradinaj: Radimo na izradi pisama. Po protokolu, to su zvanična pisma koja se mogu poslati danas, ili sutra. Razmatramo ustavnu osnovu o ostavci, jer se radi o ostavci bez izglasavanja nepoverenje vladi. Razmatramo kako to da objasnimo.

RSE: Da li ćete predsednika države i Skupštine samo obavestiti pismenim putem, ili ćete se sastati sa njima.

Haradinaj: Sada pišem pismo, i videćemo kako ću delovati. Ali, ja sam informisao Vladu, i ispoštovao sam zakonsku osnovu zato što sam predsednik Vlade. Na sastanku vlade, na zvaničnom sastanku na dnevnom redu to je bila poslednja informacija. Tu su bili informisani svi partneri u vladi, oni sa kojima radim, a potom sam odmah otišao u moju partiju, Alijansu za budućnost Kosova, jer je i partija ustavna i zakonska kategorija. Kontaktirao sam potom i sa političkim kolegama. Ovaj zvanični deo dopisa je samo kako bi otpočelo vreme predviđeno za rokove, nema povratka i odluka je doneta. Dakle, samo kako bi vreme rokova i procedura počelo da otkucava, a kako bi potom predsednik krenuo sa svojim rokovima.

RSE: Kako gledate na reakcije političkih lidera na vašu ostavku?

Haradinaj: Pravo da vam kažem, svako je to izneo sa svojih stanovišta. Neki su bili korektni, neki nisu mogli da se uzdrže, nisu shvatili kontekst ove ostavke. Ja sam izjavio da ću da obavim zakonsku obavezu bez ikakvog oklevanja i uz poštovanje. A što se tiče mojih političkih uverenja, izjavio sam da Kosovo ne može da podnese, i da hoće, cenu za priznanje a koja predviđa podelu Kosova ili otvaranje granica Kosova. Izjavio samo takođe da je "Dodik republika" ili jedna republika pod uticajem Rusije takođe neprihvatljiva za Kosovo. Istovremeno sam rekao da se taksa neće ukinuti do priznanja.

Za ovakve stavove očekujem podršku, jedinstvo bez obzira na to što se mi za vlast takmičimo jedni protiv drugih. Ovo nije stav vlade, već su to stavovi nacionalnih interesa. Mi smo nekada sa onima koji su danas opozicija, bili opozicija i protiv Zajednice (Zajednica opština sa srpskom većinom). Zapravo, ja sam držao jedan principijelan stav naroda, a ne vlasti u ovom slučaju, i nadam se da onako kako smo bili zajedno za Trepču i za Vojsku, jer smo u ta dva slučaja pokazali potpuno jedinstvo, da ćemo biti zajedno protiv podele Kosova i da nećemo dopustiti "Dodik republiku" na Kosovu i da nećemo da damo tržište bez priznanja.

Dakle, ne ukidamo taksu bez priznanja. Ovo su stavovi za šta očekujem da se poštuju i nema veze šta misle o meni, ali očekujem da se to poštuje zarad njihovih interesa, ne mojih ili njihovih partijskih. Pozivam sve da sarađujemo po pitanju tih stavova, bez obzira šta su rekli tog dana ili šta će da izjave neki drugi dan.

RSE: Ali, te reakcije nakon ostavke nisu ostavile utisak na vas?

Haradinaj: Pazite, nemam taj luksuz da se upuštam u debate, dakle, svako govori za sebe. Narod kaže "svako svoje razloge i svoj način", ali veoma je važno da očuvamo zemlju, interese zemlje, nacionalni interes. Demokratija se ne zaustavlja, i posle ovih izbora biće izbora. Potvrdiće se ko pred sobom ima interes naroda, a ko sebe ili partiju. Mislim da je odbrana Kosova od podele, zaštita Kosova od "Dodik republike", neprihvatanje cene po pitanju priznanja u interesu svih nas. I Demokratskog Saveza Kosova i pokreta Samoopredeljenje i Socijaldemokratske partije, i nas na vlasti. Ono što ja radim jeste izgradnja jednog cilja, dajem svima cilj putem kog možemo da budemo održivi kao narod i kao država.

​'Nema optužnice'

RSE: Podneli ste ostavku sa premijerske pozicije kada vas je Specijalizovano tužilaštvo u Hagu obavestio da ste pozvani na razgovor u svojstvu osumnjičenog za ratne zločine. Da li ima i optužnice?

Haradinaj: Ne, nema optužnice.

RSE: Ispred Specijalnog suda ove nedelje očekuje se pojavljivanje i ostalih bivših komandanata Oslobodilačke vojske Kosova (OVK). Da li imate informacije da li će oni biti poslednji koji će biti intervjuisani, ili će se i ostali pripadnici OVK pozivati na razgovor?

Haradinaj: Iz ranijih najava znam da je nekoliko njih bilo pozvano, ne znam da li će sa time da se nastavi i koliko će ih još biti. Ja sam dobio poziv na koji ću da odgovorim, dakle, obaviću svoje zakonske obaveze. Ali, za mene je bilo neprihvatljivo da to činim kao premijer vlade, u ovom slučaju šef izvršne vlasti, jer ja sam i šef odbrane, šef pravde. Nisam mogao da državu odvedem pred istražitelja. Iz tog razloga sam podneo ostavku, kako bi očuvao čast države, predsednika Vlade.

Mi smo mlada država i mi stvaramo, da kažem, našu državnu doktrinu. Nisam hteo da se Kosovu prepiše jedan ovakav trenutak. A potom, radi se i o mojoj ličnoj časti, časti albanskog borca. Ja sam dokazao nevinost dva puta i zato sam doneo tu odluku.

RSE: Drugi zvaničnici nisu postupili kao vi. U slučaju poziva za ostale zvaničnike, bivše pripadnike OVK-a, da li, po vama, i oni treba da učine isto?

Haradinaj: Mislim da se situacija sada razlikuje. Ja sam predsednik vlade na dužnosti. Dakle, ovo je čin odgovornosti. U državi je samo jedan predsednik Vlade, i bilo bi nepošteno da to uradim Kosovu, da jedan deo suvereniteta odvedem ispred istražitelje. Danas je deveta godišnjica kada je Međunarodni sud pravde opravdao proglašenje nezavisnosti Kosova. Ako se sećate, dva dana pre te odluke bio sam ponovo pozvan.

Dakle, radi se o borbi argumenata oko države, i zato sam veoma pažljiv kada se radi o tim argumentima jer znam koliko nas je država koštala i koliko je teško bilo da stignemo dovde. Ne želimo ni na koji način da povredimo Kosovo. Kosovo je evroatlantsko društvo, demokratija, multietničko, nedodirljivo kada se radi o multietničkim vrednostima, teritoriji i granici. Dakle, čuvamo Kosovo i to je naš interes.

RSE: Da li tako treba da čine i ostali?

Haradinaj: Ne želeći da uspostavim jedan standard za sve, ali to je način na koji sam ja delovao i pored činjenice da to nije lako. Ima mnogih implikacija kako za mene, tako i za sve one koji su želeli da rade svoj posao. Mislim da je ovo najispravniji način da se očuva Kosovo, čast Kosova, čast institucija ali i čast albanskog borca.

'Ne dijalogu o 'Dodik republici''

RSE: Pod ovim okolnostima, kada je Kosovo da vladom u ostavci, da li očekujete da se nastavi dijalog sa Beogradom na neki način?

Haradinaj: Nemamo stav protiv dijaloga. U kakvoj god etapi, u koje god vreme, Kosovo i ovako obavlja svoje funkcije. Ali, dijalog je bezuslovan, i ne dijalog o podeli i "Dodik republici" (Milorad Dodik, bivši predsednik bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska, sadašnji član Predsedništva BiH, prim. red.), već dijalog o recipročnom priznanju unutar postojećih granica i o međusobnom poštovanju. To se odnosi i na tržište, ukoliko se ono vrati Srbiji, ukinuće se taksa u slučaju priznanja.

RSE: Upravo je taksa na robu iz Srbije je bila jedna od odluka vaše vlade. Da li ćete i dalje braniti tu odluku?

Haradinaj: Da, izgleda da nemam kud drugo. Svestan sam implikacija koja je da odluka imala. Od prvog dana sam video u kojim dimenzijama će se te implikacije desiti, ali, nemam drugo rešenje osim toga da je to alternativa zamena za priznanje, ili da damo deo teritorije ili "Dodik republiku" na Kosovu. To je neprihvatljivo za Kosovo. Moja ponuda je tržište za priznanje a ne podela ili "Dodik republika". Mislim da ću ostati veran tome u svim okolnostima, u svakoj situaciji. Ko god misli da posledice mogu da nas odvrate, greše, jer se radi o narodu, o državi.