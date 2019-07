Gaši: Haradinaj najverovatnije sutra na Kosovu

Zamenik ministra finansija u vladi Kosova Fatmir Gaši, koji je ujedno i zvaničnik Alijanse za budućnost Kosova, izjavio je za Glas Amerike da će se lider njegove partije Ramuš Haradinaj najverovatnije sutra vratiti na Kosovo. Gaši nije iznenađen što se Haradinaj pred sudom u Hagu branio ćutanjem.

"Ćutanjem se branio, jer je osam godina dokazivao svoju nevinost i sada je verovatno birao da se ćutanjem brani, da se vidi šta ima u tom materijalu koji je za sada kod njih. Oni su ga zvali, ali on ima samo poziv, nema nijedan materijal. Zbog toga je verovatno i sa advokatima dogovoreno da se on ćutanjem sad brani. Kažem osam godina je prisutan i sve što je imao rekao je on tada'', smatra Gaši.

Gaši je potpuno siguran u nevinost Ramuša Haradinaja.

"Po meni više je politički nego što ima neke druge pozadine ovaj poziv iz tog suda. Videćemo, on neće imati ni podignutu optužnicu. Samo su ga tako krivili, kao krivac, a videće se da se neće podići ni optužnica protiv njega i da će biti slobodan. On je odgovarao, kažem, osam godina. Nema ništa oko toga, on se branio, bio tamo gde je bio. Sad videćemo. Ja ne verujem i siguran sam da se neće ići dalje sa tim'', dodao je Gaši.

Koordinator Saveza za Kosovo i Metohiju iz Leposavića Nenad Radosavljević za Glas Amerike kaže da bi lično voleo da optužnica protiv Ramuša Haradinaja bude podignuta, ali ne očekuje da će se to dogoditi.

​"Zato što postoje strateški interesi velikih zemalja, koje u svemu tome ipak vide... mislim da u ovom trenutku Evropa daje podršku Tačiju i procesu u vezi sa pregovorima na najvišem nivou, koji su se prekvalifikovali. Ali postoji Amerika, koja mislim da ima vrlo jasne stavove o tome da jedinstvena, nedeljiva teritorija u okviru administrativnih linija, odnosno u okviru ovih granca bude sporovedena do kraja'', kaže Radosavljević.

Radosavljević smatra da se današnji postupak Haradinaja, da ne odgovara na pitanja tužilaštva, može posmatrati na razne načine.

​"Može se posmatrati i da će to biti njegova prednost. Može se posmatrati tako i da će se on kao pobednik vratiti u septembru na izbore i vrlo žestoko poraziti sve one svoje protivnike. A može se desiti da se stvarno, zaista, kako se inače očekuje u krugovima u Srbiji, sprovede procedura i da se uzmu u obzir svi relevantni dokazi protiv njega u tom procesu'', kazao je Radosavljević.

Ramuš Haradinaj podneo je ostavku na funkciju premijera Kosova 19. jula, jer je, kako je tada kazao, dobio poziv Specijalnog suda u svojstvu osumnjičenog.