Server: Grenel će preuzeti glavnu ulogu, nametaće ideju o podeli

Predloženi specijalni izaslanik Bele kuće, Ričard Grenel, preuzeće dominantu ulogu u američkom pristupu dijalogu Srbije i Kosova i potisnuti Metjua Palmera, specijalnog predstavnika Stejt departmenta, smatra američki analitičar, profesor na Univerzitetu Džons Hopkins Danijel Server.

U blogu koji je napisao povodom ovog imenovanja, kao i u razgovoru za Glas Amerike, Server je odluku da se postavi Grenel nazvao “bizarnom”. Kako kaže, iako je Grenel diplomata i ambasador, očigledno je da predstavlja Belu kuću.

“Pre samo nekoliko nedelja, postavili su Meta Palmera za specijalnog predstavnika za Balkan. Gospodin Grenel ima viši rang od Palmera iz dva razloga – on je ambasador i ima direktne veze sa Belom kućom. I meni je sasvim jasno da planiraju da on preuzme glavnu funkciju specijalnog predstavnika za Balkan – a to je da se bavi pitanjem Beograda i Prištine. Zaista je bizarno. Pretpostavljam da je to nagoveštaj pokušaja da se oživi ideja razmene teritorija između Beograda i Prištine, što je užasna ideja koja je umrla prirodnom smrću pre nekoliko meseci i loš je plan pokušati da se ona oživi".

Ričard Grenel je politički blizak sa Džonom Boltonom, bivšim Trampovim savetnikom za nacionalnu bezbednost, koji je prošle godine izjavio da se SAD ne bi protivile razmeni teritorija ukoliko Beograd i Priština to dogovore. Neki analitičari pretpostavljaju da je i Grenel pristalica te ideje, kojoj se Nemačka i njena kancelarka Angela Merkel odlučno protive. Server smatra da Grenel neće uvažiti argumente Nemačke, već će pokušati da nametne ideju razmene teritorija.

"Verujem da će pokušati da je nametne Nemačkoj, Kosovu i Srbiji, a najjači protivnici te ideje na Kosovu su Srbi koji žive južno od Ibra. Bizarno je da pokušaju da nametnu tako lošu ideju, ali šta ih motiviše – pa, mogu da ubiju “dve Klintonove muve” jednim udarcem - Kosovo i Bosnu i Hercegovinu – to je značajno dostignuće ako želite da zadovoljite Belu kuću. To će takođe biti potvrda zaokreta u američkoj politici od liberalno-demokratskih rešenja zasnovanih na jednakim pravima, ka etničko-nacionalističkim rešenjima zasnovanim na segregaciji etničkih grupa. To nije rešenje za koje sam ja, ali bojim se da je Bela kuća rešena da pokuša da ga nametne."

Grenelov mandat u Nemačkoj kontroverzan je od samog početka, kada je sugerisao da bi nemačke kompanije trebalo da prestanu da posluju sa Iranom a za konzervativni medij “Brajtbart njuz” izjavio da želi da osnaži evropsku desnicu.

"Grenel je u očajnim odnosima sa Nemcima, kojima se izrazito ne dopada, i vide ga kao predstavnika američke administracije sa kojom nemaju posebno tople odnose. Ako Bela kuća želi bliže odnose sa Nemcima, poslednja osoba koju bi trebalo da izaberu za ovaj proces je Grenel", kaže Server.

On sumnja da će Grenel i Metju Palmer moći da paralelno rade u posredovanju izmedju Beograda i Prištine.

“Met Palmer je dobar čovek i profesionalni diploamta i moraće, dok ne nađe novi posao, da pruža podršku Grenelu, koji će preuzeti vodeću ulogu. Palmer mora da odluči da li to ima smisla i ne bi me iznenadilo da odluči da je to ispod njegovog dostojanstva i da – ode.”

Dok su do sada Srbija i Kosovo vodili pregovore o normalizaciji odnosa, Grenel postaje specijalni izaslanik za mirovne pregovore. Danijel Server ne vidi poseban značaj u promeni terminologije:

“Iskreno, mislim da niko u Beloj kući razume razliku između mirovnih pregovora i normalizacije. To je jedna fina, semantička razlika a ove ljude je baš briga za to. Ne učitavam mnogo u to, mir vlada od kraja rata 1999. To ne mogu biti mirovni pregovori, moraju biti o normalizaciji odnosa”, zaključuje profesor sa Univerziteta Džons Hopkins.