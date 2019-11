Haradinaj: Ukidanje takse na srpsku robu bila bi politička greška

Svako ko ukine taksu od 100 odsto na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine, bez priznanja Kosova od strane Srbije, napraviće veliku političku grešku, poručio je premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj. On je odbio da komentariše najavu Aljbina Kurtija da u budućoj Vladi Kosova ne želi Srpsku listu, rekavši da je to njegovo pravo.

Govoreći o najavama lidera Pokreta Samoopredeljenje Aljbina Kurtija, koji će - kako se očekuje - biti novi premijer, u vezi sa reciprocitetom sa Srbijom, premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj kazao je da to nije loša ideja, ali da bi taksa od sto odsto na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine trebalo da ostane.

"Vakum srpskih proizvoda zamenuje domaću proizvodnju koja se razvija i ima direktan uticaj na ekonomiju zemlje. Politički nisu samo porezi već i stav koji smo držali kao Kosovo, što je konsolidovalo Kosovo i držalo državu nezavisnom od gospođe Mogerini, odlukom za vojsku, za Trepču. Što se tiče reciprociteta, sviđa mi se ideja, ali neka taksa ostane, neka se postavi reciprocitet za druge stvari, ne mogu da razumem zašto bi se ukinula taksa. Iznenađen sam stavom svakoga ko hoće da vrati srpsku robu bez dobijanja priznanja od strane Srbije", rekao je Haradinaj.

Haradinaj se osvrnuo i na nedavnu posetu specijalnog američkog predstavnika za Zapadni Balkan Metjua Palmera.

"To je konstantna komunikacija, ovo nije jedini sastanak, bilo je i ranije, i ranije sam se sastajao sa gospodinom Palmerom u Americi. To je kontinuitet američke bileteralne agende Kosovo - Amerika, a sada i regionalna. Zato sada ima odgovornost i od državnog sekretara za Zapadni Balkan i kao što znate, ambasador Grenel ima direktnu odgovornost za dijalog od strane predsednika. To je kontinuitet komunikacije, nema mnogo izmena u komunikaciji. Ako ste pratili sva dešavanja već dve godine je ista dinamika međusobne komunikacije Kosovo - Amerika", kazao je Haradinaj.

Godišnjica smrti aktiviste Samoopredeljenja

Haradinaj je povodom smrti aktiviste Pokreta Samoopredeljenje Astrita Deharija rekao da se istina mora saznati.

U Prištini je, u znak sećanja na aktivistu Pokreta Samoopredeljenje, koji je pre tačno tri godine pronađen mrtav u zatvoru u Prizrenu, održan protest.

Nadležni organi su tada saopštili da je Dehari izvršio samoubistvo, međutim porodica je zatražila međunarodnu ekspertizu, koju je sproveo švajcarski Forenzički institut u Lozani, a koji je pre desetak dana saopštio da tvrdnja o samoubistvu izgleda malo verovatna i da treba imati na umu umešanost trećeg lica.

Posle ove ekspertize, Osnovno tužilaštvo u Prizrenu ponovo će istražiti slučaj smrti aktiviste Pokreta Samoopredeljenje.

"Bez prejudiciranja bilo čega, drago mi je što je ova vlada koju ja vodim, po preuzimanju odgovornisti, realizovala zahtev porodice za ekspertizu van Kosova. Ta ekspertiza je stigla i nadam se da će istina konačno izaći i da će pravosudni organi raditi na istini, a ne zloupotrebljavanju daljih tragičnih situacija", kazao je Haradinaj.

Haradinaj nije želeo da komentariše najavu Aljbina Kurtija da u budućoj vladi na želi Srpsku listu, rekavši samo da svaki mandatar odlučuje o svojim potezima.