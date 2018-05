Demokrate počele potragu za "anti-Trampom"

Naredni predsednički izbori u SAD biće održani 2020, ali to ne sprečava ni predsednika Donalda Trampa ni demokrate da se polako pripremaju za izbornu trku. Iz Vašingtona izveštava Džim Maloun.

„Znate li koji je naš slogan za 2020? Održati Ameriku velikom!“, poručio je u Indijani predsednik Tramp, govoreći o kampanji za reizbor. Ali predsednik je vidno zabrinut u vezi sa kongresnim izborima u novembru, gde opozicione demokrate imaju šansu za bolji rezultat.

„Sve što smo do sada postigli u zemlji: otvaranje radnih mesta, bezbednost, vojska – rizikujemo da izgubimo u novembru“

Nekoliko potencijalnih demokratskih kandidata razgovaralo je o budućnosti stranke na konferenciji u Vašingtonu. Među njima je bila i Elizabet Voren, senatorka iz Masačusetsa. Ona kaže da demokratama neće biti lako da ponovo osvoje većinu u oba doma Kongresa.

“Nećemo uspeti ako budemo ignorisali milione Amerikanaca koji su besni i uplašeni zbog štete koju su našoj demokratiji naneli Tramp i republikanci. Ne smemo to ignorisati i nećemo”.

​Jedna od potencijalnih kandidatkinja, senatorka Kirsten Džilibrend, predviđa da demokratama mogu da doprinesu žene birači.

“Osvojićemo Predstavnički dom Kongresa, a možda i Senat jer imamo sjajne kandidatkinje koje učestvuju na izborima u rekordnom broju i snažne aktivistkinje koje žele da to sprovedu do kraja”

Ali senatorka iz Minesote Ejmi Klobučar, koja bi mogla da učestvuje u trci za predsednika 2020, kaže da je biračima potrebno više od antitrampovske retorike.

“Ne dopada im se kako se obračunava sa nevinim ljudima i tome će se suprostaviti. Ali to se neće desiti ako mi sve vreme budemo sedeli i žalili zbog činjenice što je on predsednik. On je tu i mi moramo da ponudimo alternativu”.

​Kao i njegovi prethodnici, Tramp bi trebalo da očekuje da republikanci izgube mesta u Kongresu, kaže Džon Fortije, analitičar Centra za dvostranačku politiku.

“Podržava ga njegova baza, ali je i druga strana veoma motivisana da glasa. Na vanrednim izborima smo videli da su demokrate veoma motivisane da glasaju protiv njega. Baza će biti uz njega, ali i na drugoj strani ima puno entuzijazma”.

Ali i demokrate se suočavaju sa izazovima, među kojima je I spajanje frakcija onih koji su podržavali Hilari Klinton i Bernija Sandersa, kaže analitičar Univerziteta u Majamiju Dejvid Abraham.

“Demokratska stranka nije imala mnogo da ponudi u protekle dve godine a i dalje se bavi sprečavanjem levog krila da preuzme dominaciju u stranci”.

Možda je prerano, ali i predsednik Tramp i demokrate koje bi da ga pobede – več su fokusirani na izbore 2020.