Izbori u novembru - veliki ispit za republikance i Trampa

Birači u SAD izaći će u novembru na kongresne izbore na polovini mandata predsednika Donalda Trampa, na kojima će ulog biti veliki. Kontrola koju Republikanska stranka ima u oba doma Kongresa biće na velikom ispitu. Ishod izbora za Predstavnički dom i trećinu Senata mogao bi da ima ogroman uticaj i na samog predsednika Trampa, koji - kako izveštava novinar Glasa Amerike Džim Meloun - počinje to da primećuje.

Na nedavnom skupu u Mičigenu, koji je podsećao na slična okupljanja u kampanji, predsednik Donald Tramp oštro je kritikovao opozicione demokrate.

“Glas za demokratu u novembru je glas za otvorene granice i kriminal. Veoma prosto”.

Tramp pokušava da motiviše svoje pristalice povodom kongresnih izbora u novembru, na kojima demokrate očekuju da ostvare veliki uspeh.

“Moramo da izađemo i borimo se kao nikad do sad da osvojimo Predstavnički dom i Senat. A ja mislim da ćemo proći sjajno i u Senatu i u Predstavničkom domu, zato što je ekonomija toliko dobra”.

Demokrate se organizuju uz pomoć milijardera Toma Stajera, koji se nada da bi, u slučaju da demokrate osvoje većinu u Predstavničkom domu, to dovelo do Trampovog opoziva sledeće godine.

“Sada znamo da je ova stranačka borba postala žestoka bitka za dušu Amerike, a mi, narod, moramo da dobijemo tu bitku”.

Predsednikov nizak rejting u javnosti, doprinosi ranjivosti republikanaca u novembru, smatra analitičar Džon Fortije.

“On je na niskom nivou. Ne na najnižem ikada, ali negde oko 41 ili 42 odsto. I dalje ima veoma snažnu podršku svoje republikanske baze, ali mnoge demokrate su motivisane da mu se suprotstave, što smo videli i u specijalnim izbornim trkama, u kojima su republikanci gubili”.

Pored toga, veliki broj kongresnih republikanaca najavio je da će se povući ove godine, čime se potencijalo otvara prostor za još veći uspeh demokrata.

Džim Kesler iz centrističke demokratske grupe „Treći put“ (Third Way) kaže da je to pravi znak pesimizma:

“Čak i predsedavajući Predstavničkog doma je odlučio da se ne kandiduje ponovo. Demokrate su imale bolje rezultate od očekivanih u svakoj trci i na svakim vanrednim izborima od kada je Donald Tramp izabran”.



Potencijalno ogromne posledice



Za Trampa, čak i ako republikanci izgube kontolu nad samo jednim od dva doma Kongresa, to bi imalo ogromne političke posledice, smatra stručnjak Instituta Brukings Bil Galston.

“Gubitak kontrole u Predstavničkom domu zaustavio bi zakonodavnu agendu administracije u potpunosti. Gubitak kontrole u Senatu, potpuno bi zaustavio imenovanja na važne položaje”.

Tramp će ove godine, po svemu sudeći, provesti mnogo vremena u kampanji, pošto mu je jasno da bi gubitak nekoliko mesta u Predstavničkom domu ili Senatu mogao da košta republikance kontrole nad oba doma Kongresa.