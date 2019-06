Server: Vučić nije spreman za istorijski kompromis sa Kosovom

Aleksandar Vučić je dokazao da, u ovom trenutku, ne traži iskreno rešenje za spor sa Kosovom, izjavio je u razgovoru za Glas Amerike Danijel Server, profesor vašingtonskog univerziteta Džons Hopkins i ekspert za Balkan.

“Mislim da se ljudi ovde zanose time da je spreman da napravi istorijski kompromis”, rekao je Server – dodavši da smatra da nema nikakve sumnje da Ivica Dačić (ministar spoljnih poslova Srbije) i Ana Brnabić (premijerka Srbije) nisu ljudi u koje kosovski lideri imaju previše poverenja.

Govoreći o poseti Metjua Palmera, zamenika pomoćnika američkog državnog sekretara Beogradu i razgovora sa državnim vrhom, predsednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić, Server je ukazao i da lideri Srbije i Kosova nisu iskazali volju da u dijalogu dve strane iskorače poput Zorana Zaeva i Aleksisa Ciprasa, koji su okončali višedecenijski spor Makedonije i Grčke.

“Neminovni problem u odnosima dve strane sada su carine, koje su Srbiji uvele kosovske vlasti. Međutim, pošteno je istaći da je pregršt problema na obe strane. Sa prištinske strane to je kampanja Srbije kojom se Kosovu blokira članstvo u međunarodnim organizacijama. Ako bih u ovom trenutku bio aktivni diplomata pokušao bih da primenim paket mera za ojačavanje poverenja – kao vida neformalne razmene bez objave. Ukidanje carina, u zamenu za stopiranje kampanje srpskih vlasti koju vode u nameri da blokiraju članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. Takođe, mislim da je veoma važno da Evropska unija ispuni obećanje o uvođenju vizne liberalizacije Kosovu. Ne može se opravdati činjenica da to još nije učinjeno. Znam da je to nuđeno u zamenu za ukidanje carina – tako da bi se, možda, u tom smislu mogao pripremiti nekakav trostruki paket", rekao je Server za Glas Amerike.

Glas Amerike: Šta bi onda mogla biti svrha poseta Metjua Palmera imajući u vidu da zvanično ništa novo nije saopšteno?

Server: Mislim da samo pokušava ponovo da pokrene stvari. Da nađe način da, žargonski rečeno, podmaže” trenutno stanje. Lično, nisam toliko za rana i brza rešenja, jer uviđam o koliko se teškim temama radi. Ne znam da li će i kakav značaj za nastavak dijaloga Beograda i Prištine imati poseta američkog zvaničnika. Ne postoje objektivni podaci i činjenice na osnovu kojih je to moguće tumačiti. Ono što mislim da je važno istaći je da aktuelna ideja “jednog paketa” u rešenju spora Srbije i Kosova je iluzija. Uveren sam da će biti potrebno više vremena i strpljenja.

Glas Amerike: Kakva očekivanja imate od susreta u Parizu, koji organizuju Francuska i Nemačka, kome treba da prisustvuju čelnici država članica Evropske unije i lideri Zapadnog Balkana? Predsednik Srbije nagovestio da bi se moglo dogoditi da uopšte ne bude održan...

Server: Glavna svrha tih susreta je restartovanje dijaloga. Ako to ne uspeju - onda se u potpunosti gubi svrha svega toga. Francuzi možda ne dele to mišljenje, jer tumače da ih takve inicijative vraćaju u igru na međunarodnom planu. Mislim da trenutno ne postoje uslovi za postizanje sporazuma, koji bi imao neke široke razmere.

Glas Amerike: Glas Amerike je intervjuisao Metjua Palmera i Džona Erata (zamenika direktora zaduženog za Evropu i Rusiju američkog Saveta za nacionalnu bezbednost). Nismo međutim dobili precizan odgovor na pitanje o mogućoj podeli, zameni teritorija ili promeni granica - kao putu rešavanja spora Kosova i Srbije. Je li, po vašim saznanjima, neki od tih scenarija još aktuelan?

Server: Tako nešto opisujem kao zombija. U osnovi je mrtvo, ali luta Zemljom u nadi da bi mogao biti oživljen. To je međutim samo loša ideja, jer Kosovo i Srbija ne mogu da se saglase o onome što zaista želi druga strana. I loša je ideja, jer bi destabilizovalo region Zapadnog Balkana, ali i Gruziju, Moldaviju i Ukrajinu. Prvo pravilo diplomatije je: ‘Ne čini loše’, tako da mi nije jasno kako razmena teritorija između Srbije i Kosova ne bi učinila ozbiljno zlo. Za mene je to mrtva ideja, ali će uvek biti ljudi koji će pokušavati da je obnove. Činjenica je - da bi stekli uslove za članstvo u Evropskoj uniji Kosovo i Srbija treba da prikažu da su sposobni da sve svoje građane da tretiraju na isti način. A razmena teritorija je jasna poruka da su nesposobni za to. Kada bih želeo da budem član Evropske unije - nastojao bih da izbegnem takvo rešenje. A ne da ga promovišem.

Glas Amerike: Govoreći o carinama tokom posete Beogradu, Palmer je koristio termine „ukidanje ili suspenzija “, dok je Džon Erat u intervjuu koristio termin „suspenzija“ istovremeno objašnjavajući temeljno šta je njihova svrha. Da li je realan scenario po kojem su američki zvaničnici predložili kosovskim vlastima uvođenje carina na srpske proizvode, kao protivmeru zbog kampanje srpskih vlasti da preokrenu process priznavanja nezavisnosti Kosova - kao i članstvo u INTERPOL-u i UNESCO-u? Ili je to bila suverena odluka kosovskih zvaničnika?

Server: Bila je to suverena odluka kosovskih vlasti. Ne verujem da u njenom promovisanju Sjedinjene Države imaju bilo kakve veze. Međutim, potpuno je jasno da ih koristi predsednik Tramp da ostvari ciljeve u međunarodnoj javnosti. Ne morate da budete naučnik da, dok ste na Kosovu, ne zaključite da pošto to mogu Amerikanci - što ne biste i vi. Mogli bismo reći da su SAD u tome indirektan factor, ali ne i direktan u smislu da su diplomate ohrabrile kosovske vlasti, jer uviđam da nisu komotne s tim i da to ne ohrabruju.

Glas Amerike: Da li je to samo utisak da različiti delovi američke administracije ne praktikuju jedinstvenu politiku prema istim pitanjima?

Server: Deluje mi da ova administracija teško da može jednu istu stvar da ponovi dva puta zaredom. Ta stvar polazi od predsedsednika koji deluje da, u skladu sa moći kojom raspolaže, može da govori šta god želi. Jedan od rezultata je slabljenje Sjedinjenih Država - što navodi naše partnere i neprijatelje da traže i razvijaju bolje odnose sa drugim državama. To će trajati za mandata aktuelne administracije i biće potrebno neko vreme da se, posle njenog odlaska, stvari povrate.