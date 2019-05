Vilson: Srbija ne kontroliše Kosovo, treba da se okrene budućnosti

Nakon Prištine, izvršni potpredsednik Atlantskog saveta Dejmon Vilson posetio je Srbiju. Tokom dva dana on se sastao sa najvišim srpskim zvaničnicima - predsednikom i premijerkom Srbije Aleksandrom Vučićem i Anom Brnabić, a na samom kraju, u intervjuu za Glas Amerike, Vilson je govorio o dijalogu Beograda i Prištine, poziciji Amerike i EU, ali i ulozi koju Rusija igra u događajima u Srbiji i na Balkanu.

Gospodine Vilson, može li se savladati zastoj između Beograda i Prištine?

"Naravno da se može prevazići. U teškom smo periodu, nije dobra nedelja. Imali smo eskalaciju emocija ove nedelje. Nije dobar momenat za dijalog, ali naravno da se sve to može prevazići. To zahteva upornu odlučnost oko toga šta su stvarno vaši interesi i kako da ih ostvarite, i da gurnete dijalog tamo gde mogu da se dobiju rezultati.

Iz Vašingtona smo veoma puno radili na Prespanskom sporazumu izmedju Skoplja i Atine, znate li koliko su puta oni bili blizu propasti, koliko su puta izgledali neverovatno, koliko su puta kako da izadjem iz ove kutije. Treba vremena jer je potrebna odlučnost i razumevanje strateških ciljeva koje treba postići i da je to mnogo veće od bilo kakve taktičke prednosti ove nedelje.

Biću iskren - Srbija može biti u udobnoj situaciji jer svako može da pita što su Kosovari uveli ove takse. To čini da Srbija izgleda malo bolje u međunarodnoj zajednici. Ali to nije odgovor. I vremenom to nije u interesu Srbije takodje. Mislim da će to zahtevati nešto političke volje, nešto kreativnosti, ali i održivog prisusta SAD kako bi izašli iz ove situacije", rekao je Vilson.

Nakon dva dana provedena u Srbiji, i razgovora sa najvišim državnim zvaničnicima Srbije - od predsednika Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić, do ministra policije Nebojše Stefanovića, Dejmon Vilson kaže u razgovoru za Glas Amerike da je stekao bolju sliku o situaciju u Srbiji i da je jasno ko ima kontrolu nad Kosovom:

"Naravno da Srbija ne kontroliše Kosovo. U ovom momentu pitanje Kosova zaustavlja Srbiju i limitira je u mogućnostima. Teški razgovori koje je Vučić imao u parlamentu i pred javnošću, treba da dovedu Srbiju u stanje da se suoči s realnošću tako da može da se fokusira na ekonomiju, budućnost, stvaranje poslova za mlade. Trenutno se na sve strane priča o Kosovu i troši se kiseonik. Treba da imate rukovodstvo koje je fokusirano na ekonomiju, poslove, preduzetništvo, ubrzavanje puta ka EU. Kosovo Srbiju usporava. Predsednik Vučić je bio jasan oko mogućnosti koje se mogu pojaviti ako dodje do dogovora sa Prištinom", ističe Vilson.

Poslednjih meseci, pa i godina, jasno je da briselski proces u krizi - sa tom ocenom slaže se i Vilson:

"Dijalog je stao nema sumnje. Nije na dobrom putu. Imamo neke tranzicije u EU. Videli smo ne tako dobre izglede na Berlinskom samitu, verovatno i Pariskom samitu. To Kosovare stavlja u poziciju da razmišljaju kako da postignu neko jedinstvo u razgovorima. Predsednik Tači mislim da deli poziciju predsednika Vučića. I zbog toga Tači ima izazove u javnom mnenju Kosova i u svojoj koaliciji. Na mnogo načina ove takse izvlače tepih pod nogama Tačiju, koliko i Srbiji. Važno je da se shvati da je lako ometati sporazum, teško je investirati hrabrost i odlučnost i ostati na putu sporazuma", rekao je Vilson.

Da li su SAD i EU na istoj strani u vezi sa pitanjem Srbije i Kosova?

"Veze SAD i EU nisu tak čvrste po ovom pitanju kao što bi trebalo da budu. Tačno je da je tokom procesa tim Federike Mogerini učinio dobru stvar što se konsultovao sa američkom administracijom. Čujemo tokom berlinskog samita, od zemalja članica da bi htele da imaju veći uticaj. Moramo da marširamo u istom pravcu, da budemo fokusirani na isti rezultat. To će zahtevati malo utegnutiju diplomatsku saradnju. Zato mislim da SAD treba da udje u proces, da bude konstruktivna snaga u ovom procesu. Treba zapamtiti da mi nismo zainteresovani samo za proces mi smo zainteresovani za rezultat. Moramo biti koncentrisani na postizanje tih rezultata. Nije naše da namećemo. Hoćemo da podržimo sve ono oko čega se Srbi i Kosovari dogovore."

SAD su jasno rekle da će podržati ovaj proces, da će podržati bezuslovno dijalog. To je signal da ako vi možete da se složite mi ćemo to podržati. Videli ste pismo predsednika Trumpa liderima kojima se demonstrira posvećenost. Nećemo nametati rešenja. Ali postoji volja da stupimo u sporazum", ističe Vilson u razgovoru za Glas Amerike.

Na kraju, na pitanje kako vidi ulogu Rusije u događajima u Srbiji i na Balkanu, izvršni potpredsednik Atlanskog saveta Dejmon Vilson kaže:

"Rusija je ometajuća snaga. Rusija ima mnogo lakši cilj od svih ovde i od SAD. Njen cilj je da pokvari, da ometa, da stvari ostavljene zaglavljene a to nije obećavajući set opcija za ljude u regionu. Rusija pokušava da se pozicionira kao prijatelj Srbije ali realnost je da, pokušavajući da drži Srbiju zaglavljenu u statusu kvo, to nije prijateljski prema Srbiji, to je pokušaj da se Srbija drži u zamci prošlosti. To nije obećavajući put."

"Ako gledate šta se događaje u regionu, Crna Gora je ušla u NATO alijansu nakon pokušaja prevrata, imamo Prespanski dogovor između Atine i Skoplja i severna makedonija se kreće prema NATO. Vidimo bolje izglede za Makedoniju i Albaniju, kad je reč o EU perspektivi. Mi pobeđujemo. Budućnost pobeđuje. Gospodin Putin može da se pojavljuje i na bilbordima, ali većina srpskih roditelja bi volela da im deca rade u zapadnim kompanijama, gde vlada meritokratija, gde su priznati zbog svojih veština, a ne veza. I znamo da svi žele da školuju decu u SAD, a ne u Rusiji. Srpski narod deli naše vrednosti", rekao je Dejmon Vilson.