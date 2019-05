Dušan Janjić: Vučić može da pokrene događaje, ali ne i da ih završi

Nedelja za nama bila je je burna kada je reč o odnosima Srbije i Kosova, a ključni događaji bili su sednica Skupštine, na kojoj je predsednik Aleksandar Vučić govorio o Kosovu, kao i akcija kosovskih policijskih snaga na severu Kosova. Ti događaji su, kako za Glas Amerike ocenjuje analitičar Dušan Janjić, pokazali da Vučić može da pokrene događaje, ali ne i da ih završi, i da to koristi druga strana.

Nedavni događaji na severu Kosova i akcija ROSU proizveli su zanimljiv efekat - dva potpuno različita narativa Beograda i Prištine. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da je "sve izgledalo kao da su se desile dve stvari u jednom događaju".

Narativ kosovske strane, pa i međunarodne zajednice, jeste da se radi o akciji u okviru šire borbe protiv organizovanog kriminala, dok, kako podseća Janjić, Beograd tvrdi da je to zloupotreba borbe protiv organizovanog kriminala i da služi za to da Priština demonstrira da kontroliše teritoriju:

"Mi ne možemo više govoriti o jednoj istini. Dakle, mora da bude intervencija treće strane, to je sigurno NATO, konačno aktiviranje Amerike na terenu, ona ima veliki uticaj, i EU u neku vrstu ambasadorske trojke da direktno razgovaraju sa Tačijem i Vučićem šta rade u ovakvim krizama. Da se u ovakvim krizama nađu oni na terenu, a ne ruske diplomate. Ovo više nije tema za KFOR, ovo je tema za Južno krilo NATO-a, jer ovo može biti jedna od dve stvari: ili faktičko nametanje podele i stavljanje EU, NATO i Amerike pred svršen čin. A može biti i psihološko-propagandna priprema za odlazak u Pariz", smatra Janjić.

Prema njegovom mišljenju, na skupštinskoj sednici na kojoj je govorio o kosovskom problemu, predsednik Srbije je praktično uspeo da legalizuje sve ono što je radio poslednjih godina, jer dobio podršku parlamenta:

"Predsednik je imao jedan snažan nastup - opet, potrošio je 2/3 na istoriju, ali on je rekao ključne stvari: koje opcije ima, koje on ne želi. Ne želi status kvo i ne želi normalizaciju. Skrivajući se iza Albanaca i Amerikanaca. Status kvo ne želi jer to ne valja generalno i sa tim se slažemo. Ali ne može ni razgraničenje, on bi to voleo, ali tu je kriv narod", objašnjava Janjić.

Sednica Skupštine Srbije i događaji na severu Kosova su, prema Janjićevom mišljenju, pokazali da Vučić, sa jedne strane ima moć, ali i da postoje granice njegovog uticaja:

​"On može da najavi, da pokrene. Ne može da dovrši. To mu je problem. Ne može da dovrši i sada druga strana uporno to koristi. Disciplinuje ga upravo preko ovih mera, pokazuju mu granice ograničenja. On je dobio jedno značajno vreme da narodu kaže ako želi - vidite ljudi, moramo da pregovaramo, 'ajmo svom veštinom, diplomatijom, manimo se vojske. Ako tu odluku donese - mi ćemo imati 10 godina pregovora, možda i nekog napretka, ali sigurno ne ovih incidenata. A rekao sam - ako drugu odluku donese - bog nek nam je na pomoći", smatra čelnik Foruma za etničke odnose".

Do samita u Parizu ima tačno mesec dana i biće zanimljivo videti šta će se događati - i na Balkanu, ali i na međunarodnoj sceni. Od toga zavisi hoće li skup u Parizu uspeti da vrati Beograd i Prištinu u okvire dijaloga o normalizaciji, ili će i to biti još jedan u nizu neuspelih pokušaja.