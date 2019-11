Stejt department za RSE: Zabrinutost zbog izveštaja o ruskom uplitanju u Srbiji

"Zabrinuti smo zbog izveštaja o nepriličnom ruskom uplitanju u Srbiji. Sjedinjene Države podržavaju napore Srbije da istraži ovaj incident i podstiču Vladu da odgovorne za ove nezakonite aktivnosti smatra odgovornim, u skladu sa vladavinom zakona", saopštio je portparol Stejt departmenta Radiju Slobodna Evropa (RSE) povodom detalja špijunske afere u kojoj su, kako je rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, učestvovali ruski obaveštajac Georgij Kleban i potpukovnik Z.K, penzionisani pripadnik Vojske Srbije.

"Ruska vlada nastoji da destabilizuje Evropu vojnim pritiskom, zlonamernim sajber aktivnostima i malignim uticajem u mnogim zemljama koje su saveznici, partneri i prijatelji Amerike. Sa ruskom vladom smo bili jasni na najvišim nivoima: morate prekinuti svoje destabilizujuće aktivnosti širom sveta", navodi se u saopštenju portparola Stejt departmenta dostavljenom RSE.

BIA: VBA zna šta je srpski oficir predao ruskom špijunu

Vojnobezbednosna agencija (VBA) utvrdila je šta je ruskom obaveštajnom oficiru Georgiju Klebanu predao srpski potpukovnik, koji se zajedno s njim vidi na nedavno objavljenom snimku, ali nije govorio o čemu je reč jer je "predmet živ", izjavio je načelnik Uprave za analitiku Bezbednosno informativne agencije (BIA) Srbije Relja Željski. On je za TV Prva naveo i da je potpukovnik dostupan srpskim organima.

Željski je rekao da je ustanovljeno više kontakata ruskog obaveštajca Klebana, ali da primopredaju sa pomenutog videa srpska služba nije snimila jer je bila prisutna kontrapratnja, odnosno lica koja je ruski obaveštajac angažovao da obezbede događaj i utvrde da li su srpske službe prisutne.

"To su ljudi koje je on angažovao, ne moraju nužno da budu Rusi", rekao je Željski, navodeći da su u svakom slučaju angažovani sa preciznim zadacima. Na pitanje ko je načinio i emitivao snimak koji se pojavio u javnosti, on je rekao da službe Srbije "dosta znaju o tome".

"Taj mozaik se sve bolje i jasnije vidi, ali na tu temu iz operativnih razloga ne mogu da govorim", rekao je Željski.

Odgovarajući na pitanje da li je moguće da je Klebana neka druga, a ne ruska, služba angažovala i da je dvostruki agent, on je naveo da "obaveštajni kontakti i njihovo odvijanje dopire do onih granica do kojih dopire granica maštovitosti nekog obaveštajca i službe koja kontroliše i usmerava taj kontakt".

"U istoriji obaveštajnog rada zabeleženi su slučajevi ne samo dvojnih, već i trojnih i četvorostrukih agenata", rekao je Željski, navodeći da su takvi slučajevi zabeleženi i u okruženju Srbije.

On je ponovo i da je "predmet živ" i naveo da se sa utvrđivanjem kontakta srpskog državljanina i ruskog obaveštajca "priča" ne završava, "u tom nekom profesionalnom smislu".

Govoreći o radu srpske službe, Željski je rekao da BIA sprema da predsedniku države Aleksandru Vučiću prenese neke veoma važne informacije, koje nisu vezane za ovaj slučaj, već neki drugi, koji je za bezbednost Srbije "mnogo značajniji", ne otkrivajući detalje.

Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je, povodom špijunske afere, da nikakve "skandalozne priče" ne mogu da nanesu štetu odnosima Srbije i Rusije, kao i da nisu svi u svetu zadovoljni njihovom saradnjom i da ima poziva Beogradu da od nje odustane.

"Ono što je najvažnije u čitavoj ovoj priči ... je da su sada naši bilateralni odnosi i prijateljstvo Srbije i Rusije stabilni. To je čvrsto, sadržajno, sa takvom perspektivom i dubinom da nikakve skandalozne priče, odnosno, tobožnje vrbovanje srpskog vojnika od strane ruskog vojnika, ne mogu naneti nikakvu štetu našem odnosu", rekao je Harčenko za Radio televiziju Srbije.

On je izjavio da se često dešavalo, uoči značajnih sastanaka na visokom nivou, da se pojavljuju "neke provokacije, nešto skandalozno, pa posle toga je moguće da se demantuje". Kako je dodao, naviklo se na to.

Harčenko je rekao i da ne razume zašto vojno-tehnička saradnja snažno iritira druge partnere Srbije, u regionu ili još dalje. Prema njegovim rečima, Rusija pruža najbolju ponudu u smislu cene naoružanja, kvaliteta, modernosti i "zato jer u tržišnom smislu naš ruski proizvod odgovara Srbiji".

Kako je rekao, Rusiji "ne pada na pamet" da kaže da joj smeta da neka suverena zemlja trguje sa drugom zemljom.

Tekst je u celosti prenet sa sajta Radija Slobodna Evropa.