Abazović: U prvih 100 dana rada Vlade realizovani planirani prioriteti

Premijer Crne Gore Dritan Abazović izjavio je povodom stotinu dana rada Vlade realizovani ili su, kako je rekao, pri kraju svi planirani prioriteti.

"Prvi prirotet bio je nastavak borbe protiv organizovanog kriminala, drugi obnavljanje pregovaračkih struktura, treći stvaranje uslova za investicije ", ukazao je Abazović podsjećajući na zaplijenu cigareta u Slobodnoj zoni Luke Bar, hapšenje bivše dugogodišnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, predsjednika privrednog suda Blaža Jovanića kao i, kako je rekao, hapšenja ljudi u privrednim društvima.

Abazović je podsetio i da je u srijedu regulisan odnos sa jednom vjerskom zajednicom i dodao da je Vlada spremna da reguliše odnos i sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom.

"Ne postoji nikakva restrikcija sa naše strane, da riješimo to pitanje", kazao je Abazović.

Premijer je govorio i njegovoj posjeti Potočarima i izjavi da genocid u Srebrenici nije počinjen nad Bošnjacima, nego ljudima.

" Manipulacije su da smo tamo bili nejasni. Vrlo smo bili jasni - osuđujemo genocid bilo gdje da se desi, naročito nad našim komšijama Bošnjacima. To je bila poruka univerzalnog karaktera, sa željom da se on nikad više nigdje ne ponovi", naveo je Abazović.

Temeljni ugovor nije motiv rušenja Vlade

Odgovarajući na pitanja novinara Abazović je kazao da Temeljni ugovor između Vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve nije potpisan.

“Temeljni ugovor je potpisan ispred 30 ljudi. Izabrali smo formu da novinare obavijestimo nakon što je ta procedura završena", pojasnio je Abazović.

Crnogorski premijer je, takođe, kazao da nije tačno da je rekao da je dezinformacija da je 3. avgust datum potpisivanja Temeljnog ugovora.

“Ja 31.jula nisam imao informaciju kada će biti potpisan i zato je tad 3. avgust bio dezinformacija. Mi smo razgovarali sa SPC, rekli smo im kada im bude ogovaralo, desilo se da to bude baš 3. avgusta. Lično, mislio sma da će to biti 6. avgusta, ili 14. uoči dolaska patrijaha Porfirija u Herceg Novi. To što je neko htio sukobe, da baci sjenku na svečan čin i sad su mu planovi poremećeni i zbog tog sam srećan. Neki su mi govorili da to neće proći bez sukoba , a ja sam rekao da hoće", kazao je Abazović.

Upitan hoće li Vlada koju predvodi preživjeti 19. avgust, za kada je zakazana sjednica Skuštine na kojoj će se raspravljati o nepovjerenju Vlade, Abazović je odgovorio je da ne zna.

"Ali znam 19. avgust neće, u političkom smislu, preživjeti dio onih ljudi koji su pokrenuli proceduru. Dio ljudi koji su pokrenuli proceduru i dio struktura koji pokreću tu proceduru, navodno krijući se iza Temeljnog ugovora , oni politički neće preživjeti", odgovorio je crnogorski premijer - ocjenjujući da motiv za inicijativu za rušenje Vlade nije Temeljni ugovor.

"Nastavljam svoju misiju, demokratsku koja vodi ka lomjenu i gušenju kriminalne hobotnice u Crnoj Gori i to su razlozi zbog čega ova Vlada treba da padne, Temeljni ugovori, druga pitanja koja neko hoće da tretira, ili će tretira u narednom periodu samo su pokriće da bi izazvali neku emotivu komponentu da bi imali homogenizaciju na nekoj emotivnoj komponenti", ocijenio je Abazović.

Na pitanje da li smatra da ministri Raško Konjević i Ranko Krivokapić treba da podnesu ostavku, Abazović je izneo stav da oni od prvog dana nisu dio tima.

"Meni je žao, ja sam vrlo dobronamjeran, želim da sarađujem. Od prvog dana nisu dio tima, nema ovo veze sa Temeljnim ugovorom, ja sam vrlo tolerantan ispoštovao sam ih, prelazim preko nekih stvari. Pitanje njihovog podnošenja ostavke je pitanje političke etike, nisam siguran da je oni imaju, ili da mi na nju isto gledamo", kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, Konjević i Krivokapić koji vode dva veoma značajna resora, ponašaju se kao da su opozicioni poslanici.

"Od jutra do mraka razmišljaju kako da urade nešto loše ovoj Vladi", istakao je Abazović.

Upitan da li bi eventualno izglasavanje nepovjerenja Vladi značilo novu prekompoziciju vlasti i ulazak paritija koje su do sada bile u opoziciji Abazović je odgovorio da nakon pokretanja te inicijative sve opcije ostaju otvorene

"Vidjećemo šta će biti 19. avgusta. Ja nijednu opciju ne bih isključivao, sve opcije ostaju otvorene , vrlo je jednostavno univerzalno pravilo pravo koje tražite za sebe dajte i drugima, tako da nijednu opciju ne bih isključivao. Ja vrlo mirno to čekam, moja agenda je i do 19. avgusta popunjena, vrlo mirno čekam taj datum. Mi ćemo svakako morati da odemo na izbore, što god da bude sve je ok . Ali, DPS, SDP i SD moraće da uzmu svu odgovornost za destabilizaciju Crne Gore, za energetsku krizu, poremećaje, restrikcije...", naveo je Abazović.

Komentarišući to što je šef granične policije Vasko Aković podnio ostavku na tu poziciju jer je, prema saznajima pojedinih crnogorskih medija, patrijarh SPC Porfirije ušao u Crnu Goru bez kontole i evidencije, Abazović je kazao da je "drugi razlog ostavke".

“Šef granične policije je znao da ne može više da bude na tom mjestu, pa je ovo iskoristio da dolazak patrijaha predstavi kao nešto. Ja njega pitam 'šta se radi sa švercom preko graničnih prelaza'. Pitanje za njega i za onoga ko ga je naučio to da kaže je 'zašto nisi suzbijao šverc u prethodnom periodu ", naveo je Abazović.