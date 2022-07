Zdravstvene vlasti u Crnoj Gori saopštile su u petak da je, zbog pogoršanja epidemiološke situacije izazvane koronavirusom, ponovo obavezno nošenje zaštitnih maski "u svim ustanoviama javne uprave, prodavnicama prehrambene robe, apotekama, benzinskim stanicama kao i u zatvorenim djelovima aerodroma, željezničkim i autobuskim stanicama".

Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić kazao je, na konferenciji za novinare, da "ukoliko ove mjere ne doprinesu poboljšanju aktuelne epidemiološke situacije i nastavi se trend rasta oboljelih, hospitalizacije i umiranja kovid pozitivnih pacijenata slijedi obavezno nošenje maski u svim zatvorenim prostorima".

On je pozvao one koji nijesu vakcinisani da to učine, odnosno da, ukoliko jesu, "prime treću ili četvrtu buster dozu najmanje tri mjeseca nakon kompletne vakcinacije ili prirodne infekcije naročito rizične grupe, a to su osobe starije od 65 godina, imunokompromitovane osobe ili osobe sa hroničnim bolestima".

Galić je, takođe, saopštio da je da od ukupnog broja preminulih, od kada je počela imunizacija, 72 odsto bile su nevakcinisane osobe.

"Od 12. jula umrlo je13 osoba, od čega je petoro bilo vakcinisano, a osam nije. Od pet vakcinisanih osoba nijedna se ne tretira kao imunizovana, jer je svima isteklo šest mjeseci od posljednje doze", pojasnio je Galić.

Iz IJZ je saopšteno da je u Crnoj Gori trenutno aktivno 6.398 slučajeva koronavirusa, da je virus zarazniji ali sa blažom kliničkom slikom Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Elvis Omeragić kazao je da očekuju povećanje broja inficiranih u narednom periodu.

On je naglasio da su sve zdravstvene institucije spremne da odrade ono

što se od njih očekuje.

"Ojačani smo kadrovski, infrastrukturno i iskustveno", istakao je Omeragić.

Direktor Instituta je kazao da se "u Crnoj Gori sprovodi najveći broj testiranja u regionu na 1000 stanovnika" i dodao da je tako "u predhodnom periodu i detektovali veliki broj slučajeva što ukazuje na dobar nadzor nad pandemijom".