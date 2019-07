Crna Gora: Aron Šaviv osumnjičen za učešće u planiranju državnog udara

Britansko-izraelski politički konsultant, Aron Šaviv, osumnjičen je za stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, kao rezultat istrage koju crnogorsko tužilaštvo vodi protiv bivšeg agenta CIA Džozefa Asada i još osam osoba osumnjičenih da su pokušali da pomognu proruskim zavjerenicima da obore vladu tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, saopštili su tužioci u srijedu.

"Specijalno državno tužilaštvo je tokom istrage koja je pokrenuta protiv J.A. (Joseph Assad) i još osam lica, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju izvršeno putem pomaganja, a u vezi pokušaja nasilnog ulaska u Skupštinu Crne Gore 16.10.2016. godine, došlo do dokaza koji ukazuju na postojanje osnovane sumnje da je i lice A.S. (Aaron Shaviv)državljanin Velike Britanije i Izraela izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, zbog čega je prema istom donijeta i naredba o proširenju istrage", kazao je specijalni tužilac Saša Čađenović na konferenciji za štampu u Podgorici.

Čađenović je rekao da do sada prikupljeni dokazi ukazuju, kako se izrazio, do stepena osnovane sumnje da je Aron Šaviv od jula 2016. godine prihvatio članstvo u kriminalnoj organizaciji koja je planirala nasilni ulazak u Skupštinu Crne Gore i likvidaciju službenika Uprave policije u oktobru 2016. godine.

"Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni A.S. prihvatio da u okviru kriminalne organizacije postupa po naredbama i uputstvima organizatora i članova kriminalne organizacije, da preko pravnih lica koja je osnovao u inostranstvu preuzima novac koji je namijenjen za realizaciju kriminalnog plana koji je uplaćen od strane za sada neidentifikovanih pripadnika kriminalne organizacije”, rekao je Čađenović.

Tužilac je dodao da je Šaviv osumnjičen da je prihvatio da tako primljen novac prosleđuje drugim članovima kriminalne organizacije, sam vrši plaćanje za potrebe pripadnika kriminalne organizacije u Crnoj Gori i inostranstvu, plaća račune za sprovođenje političke kampanje, kao i da sa drugim pripadnicima kriminalne organizacije sprovodi aktivnosti na teritoriji Crne Gore u cilju elektronske zaštite pripadnika kriminalne organizacije i fizičkog obezbjeđenja istih.

Prema riječima Čađenovića, postoji osnovana sumja da je A.S. u periodu od jula do oktobra 2016. godine na račun svog preduzeća "D.C" LTD, koje je osnovano na Kipru, prihvatio novac u iznosu od 1.565.000,00 eura.

"Taj novac uplaćen je od strane preduzeća "S" iz Češke, čiji izvršni direktor i zastupnik su državljani Rusije… krajem 2015. godine u označenom preduzeću kao jedan od suvlasnika registrovan je i okrivljeni J.A”, naveo je tužilac i dodao da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni Šaviv u periodu od jula do oktobra 2016. godine, na ime konsultantskih troškova, sa preduzeća na Kipru prenio 100.000,00 eura na svoju drugu firmu "S Strategy and C", te da je na ime dividende na svoj račun u Izrealu prebacio nešto preko 400.000 eura.

Takođe, tužilaštvo osnovano sumnja da je Šaviv sa računa preduzeća "DC" LTD vršio i druga plaćanja i to 3. oktobra 2016. godine prema preduzeću "P.C." Group čiji osnivač je okrivljeni J.A, dok je u periodu od avgusta do novembra 2016. godine za potrebe izrade reklama, ispitivanja tržišta, pravljenja video spotova i reklamiranja na Fejsbuku, platio iznose od preko 350.000,00 eura preduzećima u Beogradu i Slovačkoj, preko 46.000,00 eura preduzeću "A" DOO iz Podgorice, a Fejsbuku u istom tom periodu preko 155.000 eura.

“Takođe, postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni Aron Šaviv na teritoriji Crne Gore vršio i određena gotovinska plaćanja u iznosu od preko 22 hiljade eura”, rekao je Čađenović.

“Do sada prikupljeni dokazi ukazuju da je osumnjičeni A.S. u periodu njegovog angažovanja u političkoj kampanji za parlamentarne izbore u Crnoj Gori od jula do kraja oktobra 2016. godine, od novca prenesenog sa firme čiji zastupnici su državljani Rusije, platio ukupno preko 1,15 miliona eura", rekao je Čađenović.

Za pokušaj terorizma u Crnoj Gori je do sada prvostepeno osuđeno ukupno 13 osoba. Ruski državljani Eduard Šišmakov na 15 godina zatvora, Vladimir Popov na 12, lideri opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević na po pet godina zatvora, a penzionisani general srpske policije Bratislav Dikić na osam godina. Četvorici osuđenih sudilo se u odsustvu – Rusija je odbila izručenje dvojice svoja državljana, Šišmakova i Popova, a Srbija Predraga Bogićevića i Nemanju Ristića.