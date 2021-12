Branko Čečen o kućnom pritvoru Darka Šarića: Apelacioni sud može gotovo sve

“Apelacioni sud može gotovo sve – da izmeni presudu u bilo kom smeru, čak i da ponovi suđenje, ovog puta upravo pred tim sudom”, kaže u komentaru za Glas Amerike Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, povodom odluke Apelacionog suda da Darku Šariću ukine boravak u zatvoru i odredi kućni pritvor.

Darko Šarić je novembra 2020. pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora za šverc više od pet tona kokaina iz Južne Amerike.

Međutim, Vrhovni kasacioni sud Srbije je jula 2021. ukinuo pravosnažnu presudu kojom su Darko Šarić i njegova grupa osuđeni za to krivično delo. Ta sudska institucija odlučila je da Apelacionom sudu u Beogradu vrati da ponovo odlučuje o predmetu u kom je Šarić bio osuđen na dugogodišnju zatvorsku kaznu.

Branko Čečen podseća da je suđenje Šariću, koje je počelo 2012. pratila, kako se izrazio, neprestana opstrukcija države.

“Koja je sabotirala i tužilaštvo i samo sudsko veće u prvom postupku, a potom delimično i u onom ponovljenom za šverc kokaina. Zbog toga imamo pravo da se osećamo nesigurnima u pogledu motivacije suda, ali i vlasti koja na sudove, pokazalo se to u mnogo navrata, vrši snažan uticaj kada joj je to u interesu. U nizu nelogičnih postupaka protiv osvedočenih kriminalaca dolazilo je do nelogičnih i iznenađujućih odluka koje su dovodile do njihovog oslobađanja, uprkos dokazima”, kaže Čečen.

Inače, Darku Šariću se u Srbiji, po optužnicama za različita krivična dela, sudi skoro deset godina. Po optužnici za šverc više od pet tona kokaina Šarić je 2015. pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora.

Ta prvostepena presuda pala je na apelaciji i godinu kasnije počeo je ponovljeni postupak okončan 2018. kada je Šarić dobio 15 godina robije – što je ukinuto odlukom Vrhovnog kasacionog suda.

Istovremeno, Šarić je prvostepeno osuđen i u drugom postupku – na devet godina zatvora za krivično delo pranje novca.

Branko Čečen kaže da se ne može zanemariti da se Šarić predugo nalazi u pritvoru i da se u fromalnom smislu time krše njegova ljudska prava.

“Kako je izvođenje dokaza na ovom stepenu suda završeno u oba postupka, ne može ni da utiče na svedoke, bar one koje je sud pozvao da svedoče. No, iako izgleda logično da bude pušten u kućni pritvor, Apelacioni sud ima i mogućnost da na istom sudu ponovi suđenje i u tom slučaju bi kućni pritvor bio prilično problematična stvar. Ipak je on najveći kriminalac sa Balkana, ikada, moćan i još uvek uticajan. Ne zaboravite da je preko posrednika, nikad na svoje ime, uložio u Srbiju bar milijardu evra, a verovatno i mnogo više i da svu tu imovinu i poslove i dalje ima pod kontrolom, što mu daje veliku moć i uticaj”, podvlači Čečen.

Sagovornik Glasa Amerike podseća i da su u drugim zemljama, osim u Sloveniji, u kojima se sudilo grupi pripadnicima grupe Darka Šarića procesi okončani i presude donesene.

“Optužnice protiv njega su usledile nakon velike međunarodne policijske akcije i policije nekoliko zemalja sa zanimanjem prate ovo beskonačno suđenje. Reputacija Srbije, i tako načeta je u pitanju, a sud je u neprijatnom položaju – drži u pritvoru čoveka gotovo osam godina, pa je red da ga pusti, ali to neće dobro odjeknuti u inostranstvu, a verovatno ni u Srbiji, zbog značaja Darka Šarića i njegovog iznimno uspešnog snabdevanja Evrope kokainom”, ukazuje direktor Centra za istraživačko novinarstvo Srbije.

U svom zaključku Čečen ističe da je teško očekivati da prvostepena presuda protiv Šarića padne pred Apelacionim sudom jer je pred njega stigla zbog tehničkog propusta.

“Dok dokazi nisu dovođeni u pitanje. No, značajno smanjenje kazne bi bilo gotovo jednako puštanju Šarića na slobodu, a onda… Onda imamo još jednog moćnog kriminalca u Srbiji, sveže oslobođenog, imućnog, inteligentnog, sposobnog i verovatno sa puno računa koje želi da izmiri, baš kao i sa mnogo konkurencije novih kriminalaca koji su zauzeli upražnjen prostor kada se Šarić predao vlastima. Podsetiću još samo na očiglednu povezanost vlasti i organizovanog kriminala u slučaju Veljka Belivuka i njegove kriminalne grupe i to bi trebalo da bude dovoljno da budemo vrlo zabrinuti za bezbednost u Srbiji”, upozorava Branko Čečen za Glas Amerike.

Za Darkom Šarićem međunarodna poternica raspisana je januara 2010. U aprilu iste godine je Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije podiglo optužnicu protiv njega i njegove grupe.

Suđenje je počelo 2012. godine, a Šariću se sudilo u odsustvu, jer se nalazio u bekstvu. Uhapšen je marta 2014.