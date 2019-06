Bil Klinton u Prištini pred obeležavanje 20 godina od ulaska NATO na Kosovo

Bivši američki predsednik Bil Klinton i bivša državna sekretarka Medlin Olbrajt stigli su na Kosovo, gde će sutra prisustvovati obeležavanja 20 godina od ulaska NATO snaga na Kosovo. Klinton se sastao sa predsednikom Kosova Hašimom Tačijem, koji je bivšeg američkog predsednika odlikovao Ordenom slobode.

Bivši predsednik SAD Bil Klinton u Prištini je dočekan uz najveće počasti. Pored predsednika Kosova Hašima Tačija, bivšeg američkog predsednika ispred kosovskog parlamenta dočekali su i brojni građani. U delu susreta otvorenom za javnost, predsednik Kosova Hašim Tači zahvalio se Klintonu zbog, kako je rekao, "humanitarne odluke da bombarduje Srbiju i stvaranja mogućnosti Albancima da se vrate". Tači je tom prilikom bivšem američkom predsedniku dodelio Orden slobode.

​"Danas posle 20 godina Kosovo je nezavisno. Mi smo bili zajedno, a podrška SAD je bila ključna. Vi ste naš heroj i zahvaljujem vam se u ime svih građana Kosova. Dodeljujem vam odlikovanje Orden slobode. To je najveće priznanje koje se odrazilo na mir u čitavom regionu", kazao je Tači.

Klinton se zahvalio Tačiju na ukazanoj počasti i kratko se obratio novinarima.

"Pre dosta godina udružili smo se zarad mira. Mene je on (Hašim Tači) tada impresionirao, bio je mlad i dobro je rukovao oružjem, ali sam uvideo njegovu mudrost i kad je postajao premijer i predsednik. Mislim da ceo svet danas uz sva dešavanja uzima Kosovo kao demokratski čin da napreduje ekonomski i da gradi dobre odnose sa susedima i to je nešto na čemu svaka zemlja, bila velika ili mala, treba da radi i unutar svojih granica i van svojih granica. I mislim da imate dobru šansu da to pokažete svetu i u narednih 20 godina", rekao je Klinton.

Klinton je kazao da Kosovo zaslužuje da bude u EU, NATO-u i u svakoj organizaciji u koju može da se učlani jedna nezavisna država

„Uvek ću biti ponosan na činjenicu da sam bio predsednik Amerike kada vam je bilo potrebno i kada je neko trebao da ustane i kaže 'nema više etničkog čišćenja i nema više napuštanja svojih domova, nema više ubijanja civila - mora da postoj bolji način'' i sve što smo uradili ne bismo mogli da uradimo da albanski narod nije bio spreman da stvara svoju državu, društvo i funkcionalnu vladu, da izađu iz rata i krenu ka miru i hvala vam na tome“, poručio je Klinton.

Pored Bila Klintona na Kosovo je došla i bivša amerčka državna sekretarka Medlin Olbrajt. Njih dvoje će sutra u Prištini prisustvovati centralnoj svečanosti povodom obeležavanja 20 godina od dolaska NATO snaga na Kosovo.