Bela kuća pozvala Srbiju i Kosovo da napuste ekstremističku retoriku

Bela kuća pozvala je Beograd i Prištinu da ostave po strani ekstremističku retoriku i da rade na sporazumu koji se fokusira na uzajamno priznanje, navodi se u saopštenju povodom 20. godišnjice okončanja NATO kampanje.

"Priština i Beograd moraju da udvostruče napore ka sveobuhvatnom sporazumu fokusiranom na uzajamnom priznanju i da neodložno uklone prepreke koje ometaju napredak", rekao je portparol Bele kuće Džud Dir.

Kako se navodi u saopštenju, jedini put ka boljoj budućnosti je "susedski dijalog" koji za cilj ima normalizaciju odnosa i da utaba put Beogradu i Prištini ka evroatlantskoj zajednici.

SAD su, istakao je, spremne da pomognu taj proces, ali je sada na Prištini i Beogradu da načine naredne korake.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da u prethodnih pet godina nije dao nijednu ekstremističku izjavu i dodao da ga paušalni komentari ne zanimaju.

Vučić je rekao da bi voleo da mu iz Bele kuće kažu koja je to srpska izjava bila ekstremistička.

"U prethodnih pet godina ne možete ništa da mi nađete. Novinari su me jednom uhvatili da sam nešto opsovao u bradu kada smo bili kod Čačka, u vreme poplava i to je jedino gde su mogli u bilo kakvoj nepristojnosti da me uhvate", rekao je Vučić