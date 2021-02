Bela kuća naglašava da nema velike promene politike pema Iranu

Bela kuća pojašnjava svoj stav o Iranu nakon što je predsednik Džo Bajden dao intervju u kojem je naznačio da Sjedinjene Države neće ukidati sankcije dok Teheran ne prestane da obogaćuje uranijum.

"Da budem vrlo jasan, predsednik to nikada nije rekao tačno", rekla je novinarima u ponedeljak sekretarica za štampu Bele kuće Džen Psaki.

Bajden je, u televizijskom intervjuu emitovanom u nedelju, klimnuo glavom u kao odgovor kada je voditeljka CBS-a pitala o ukidanju sankcija i da li Iran prvo mora da obustavi obogaćivanje uranijuma na višen nivou od dozvoljenog po odredbama Zajedničkog sveobuhvatnog plana sporazuma (JCPOA), poznatog kao Iranski nuklearni sporazum, iz kojeg su se Sjedinjene Države povukle pod upravom Donalda Trampa.

"Mislim da bismo, ako bismo najavljivali veliku promenu politike, to učinili na drugačiji način od laganog klimanja glavom", rekla je Psaki tokom brifinga za štampu Bele kuće u ponedeljak na pitanje o predsednikovom stajalištu.

"Sveukupno gledano, njegov stav je ostao tačan kakav je bio, a to je da bi, ako Iran u potpunosti ispuni svoje obaveze prema JCPOA, Sjedinjene Države to isto učinile, a zatim to iskoristile kao platformu za izgradnju većeg i jačeg sporazum koji se bavi i drugim oblastima koje zabrinjavaju", rekla je pres sekretarka.

Zvaničnici Stejt departmenta ponavljaju tu poruku i ističu da o tom pitanju razgovaraju sa saveznicima, radije nego da traže dijalog direktno sa Teheranom.

"Što se tiče angažovanja sa Irancima, još nismo tamo", rekao je portparol Stejt departmenta Ned Prajs novinarima u ponedeljak naglašavajući da žele da budu sigurni da su usklađeni sa "najbližim prijateljima, najbližim partnerima i saveznicima“, kao i sa američkim Kongresom.

Bajden je rekao da želi da se Sjedinjene Države ponovo pridruže Nuklearnom sporazumu.

Na direktno pitanje u intervjuu za CBS njuz da li će SAD prvo ukinuti sankcije da bi se Iran vratio pregovorima, Bajden je odgovorio jednostavno: "Ne".

Sporazum je omogućio Iranu da obogaćuje uranijum na nivou od 3,67 odsto. Ali od sredine 2019. godine, Iran je obogaćivao na 4,5 odsto, a zatim prošlog meseca na 20 odsto - što je nivokoji je postigao pre sporazuma.

Stručnjaci kažu da Teheran sada ima na zalihama dovoljno obogaćenog uranijuma za najmanje dva nuklearna oružja, ako odluči da se bavi njegovom proizvodnjom. Ali iranski zvaničnici, uz dugi skepticizam zapadnih vlada, ponavljaju da iranski nuklearni program ima miroljubivu namenu.

Iranski vrhovni lider ajatolah Ali Hamnei rekao je na državnoj televiziji da ako Sjedinjene Države žele da se "Iran vrati svojim obavezama, SAD moraju ukinuti sve sankcije u praksi, tada ćemo izvršiti verifikaciju i videti da li su sankcije ispravno ukinute, onda ćemo vratite se našim obavezama".

Hamneijeve televizijske izjave bile su mu prve od Bajdenove inauguracije 20. januara.

Ali, u intervjuu CNN-a nakon Hamneijeve izjave, iranski ministar spoljnih poslova Muhammad Džavad Zarif rekao je da ne postoji preduslovi da Iran dobije nadoknadu od Sjedinjenih Država za troškove sankcija koje je Vašington uveo pre obnavljanja nuklearnog sporazuma.

Odnos sa Kinom

Psaki je takođe odgovarala u ponedeljak na pitanja o tome zašto Bajden još nije razgovarao sa kineskim predsednikom Ši Đinpingom, iako je predsednik razgovarao sa brojnim drugim svetskim liderima.

Psaki, pominjući Bajdenove pozive sa liderima Japana, Južne Koreje i Australije, rekla je da je Kina "naravno bila važna tema razgovora tokom tih razgovora".

Sekretarka za štampu je dodala da je o Kini razgovarano i tokom poziva sa evropskim liderima, "ako da je deo naše strategije svakako angažovanje sa partnerima u regionu i saveznicima i prvo obavljanje tih poziva i angažmana, kao i konsultacije sa demokratama i republikancima na Kapitol hilu".

Predsednik "još nije pozvao svakog svetskog lidera, nije imao angažman sa svima njima i sigurna sam da će to učiniti još narednih nedelja", dodala je Psaki.

U intervjuu za CBS, Bajden je rekao o Šiju da "nema razloga da ga ne pozovem". Pohvalio je Šija, ali je upozorio da će odnosi među zemljama biti drugačiji nego što su bili pod Trampom.

"On je veoma bistar. Veoma je tvrd", rekao je Bajden za Šija. "On nema - i ne mislim to kao kritiku, već samo na stvarnost - on nema demokratsku, malo 'd', kost u telu".

"Sve vreme sam mu govorio da ne treba da imamo sukob", rekao je predsednik podsećajući na razgovore sa Šijem kada je sam bio potpredsednik SAD od 2009. do 2017. "Ali, biće ekstremne konkurencije. I neću to učiniti onako kako on zna. I to zato što i on šalje signale. Neću to učiniti onako kako je to uradio Tramp. Usredsredićemo se na međunarodna pravila na putu".