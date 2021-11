Pretnja Srpske liste o istupanju iz institucija - još jedan blef?

Predsednik Srpske liste Goran Rakić najavio je pre oko mesec i po dana da će Srbi na severu Kosova napustiti sve kosovske institucije, ako tokom novembra meseca ne započnu razgovori o formiranju Zajednice srpskih opština. Rok ističe za šest dana, a za sada je nepoznato da li Rakić ostaje pri svom stavu. Analitičar Ognjen Gogić i novinar Augustin Paljokaj smatraju da nije realno da Srbi napuste institucije niti da Zajednica srpskih opština bude formirana do kraja godine.

Da bi Srbi ostali u kosovskim institucijama na severu Kosova, tokom novembra meseca mora da se započne sa razgovorima o Zajednici srpskih opština, a da do kraja godine ona bude formirana, poručio je dan uoči lokalnih izbora na Kosovu 16. oktobra ove godine predsednik Srpske liste Goran Rakić.

„Ukoliko u toku novembra meseca ne započnu razgovori na nivou Beograda i Prištine o formiranju ZSO, obaveštavam sve relevantne faktore, i Prištinu, i Beograd i Brisel, pre svega naše građane, da ćemo napustiti sve prištinske institucije na svim nivoima na severu, i podneti ostavke na mestu gradonačelnika, lokalnih samouprava na severu. Dakle, neće biti ljudi na severu u prištinskim institucijama”, rekao je tada Rakić.

Do kraja novembra ostalo je još nekoliko dana, a o Zajednici srpskih opština za sada nije bilo nikakvih razgovora. Analitičar Ognjen Gogić za Glas Amerike kaže da Srpska lista često računa na kako je naveo - kratko pamćenje građana.

„Srpska lista je te pretnje iznela sredinom oktobra u periodu lokalnih izbora i oni to, koliko sam ja ispratio - nisu ponovili. Dakle sada bi se očekivalo da oni odbrojavaju dane do kraja novembra i da podsećaju na sve prethodno, ali oni to ne čine verovatno se nadajući da ćemo mi to da zaboravimo da su to ikada rekli“, rekao je Gogić.

Gogić smatra da nije realno da Srpska lista ispuni obećanje o napuštanju kosovskih institucija i ističe da su te - kako je rekao - pretnje bojkotom i napuštanjem institucija uobičajeni metod njihove političke borbe, koji je - prema njegovim rečima - uvek vrlo kontrolisan.

„Oni su recimo nedavno bojkotovali sednicu parlamenta Kosova, ali na primer nisu napustili ministarstvo koje vodi Goran Rakić, niti institucije lokalne samouprave koje oni drže. Oni na primer ne žele da napuste institucije koje imaju svoje budžete, ne žele da napuste institucije koje imaju resurse koje oni koriste. Tako da bi to napuštanje pre svega bilo pucanje u sopstvenu nogu i oni to nece učiniti već će zapravo posle nekog vremena pustiti da to sve zaboravimo, a onda će ponovo kasnije da izađu sa tim pretnjama, ali kao što sam rekao vrlo kontrolisano. Vodi se računa da se te pretnje nikada ne ostvare pre svega da sebi ne bi naneli štetu“.

Novinar iz Brisela Augustin Paljokaj, koji više od deset godina izveštava o dijalogu Beograda i Prištine, smatra da Srpska lista nema realnu snagu da uslovljava formiranje Zajednice srpskih opština.

„Srpska lista je Beograd, tako da šta god da oni govore to su instrukcije iz Beograda i tu nema nikakvih sumnji. Tako da oni su toliko važan faktor koliko Beograd njih nameće unutar Kosova da bi uticao na unutrašnju politiku Kosova i donekle izazvao Brisel, ali i Brisel je tu nemoćan zato što je i Srpska lista na neki način proizvod dijaloga, koji nije baš najbolji proizvod, jer je uništio svaku šansu za pluralizam među kosovskim Srbima u političkom smislu“, naveo je Paljokaj.

On za Glas Amerike kaže da nije realno očekivati da u skorijoj budućnosti bude formirana Zajednica Srpskih opština.

„Nerealno je očekivati ne samo do decembra ove godine nego i do decembra sledeće godine da će se formirati zajednica, odnosno asocijacija. Očigledno ova kosovska vlada drugačije gleda na dijalog i oni smatraju da nemaju nikakvu obavezu da implementiraju nešto na teritoriji nečega što Srbija ne priznaje kao državu. Tako da ja očekujem ako će biti napretka u dijalogu da će se krenuti paralelno u pripremu implementacije te odluke odnosno tog dogovora, ali paraleleno u draftiranju konačnog sporazuma iz dijaloga. Ako se to ne dogodi, jedno bez drugog verovatno se neće dogoditi“, rekao je Paljokaj.

Predsednik Srpske liste Goran Rakić ni posle dva dana nije odogovorio na pitanje Glasa Amerike da li ostaje pri svom stavu od pre nešto više od mesec dana da će Srbi na severu Kosova napustiti kosovske institucije, ako tokom novembra meseca ne započnu razgovori o formiranju Zajednice srpskih opština i ako ona do kraja godine ne bude formirana.