Istraživanje: Srpske stranke na Kosovu - politički instrument, a ne akter

Upkos brojnim pokušajima srpske političke partije na Kosovu nisu uspele da samostalno artikulišu autohtonu kosovsko-srpsku politku i zato su postale politički instrument, a ne značajan politički akter, jedan je zaključaka istraživanja na temu “Političke partije kosovskih Srba u političkom sistemu Kosova”. Na predstavljanju analize istraživanja je rečeno i da je za Prištinu i međunarodnu zajednicu najvažnija integracija severa, a ne demokratija u srpskom društvu.

Suočene sa demografskim deficitom, iseljavanjem stanovništva, nedostatkom ljudskog potencijala, kao i gubitkom intelektualne i akademske elite, srpske političke partije uglavnom su bile osuđene da budu politički instrument, ne i značajan politički akter, rekla je autorka analize Političke partije kosovskih Srba u političkom sistemu Kosova Jovana Radosavljević.

U analizi se navodi da na Kosovu trenutno postoje tri aktivne srpske političke partije i da od formiranja Srpske liste zvanični Beograd ima jak uticaj na političke predstavnike Srba na Kosovu.

“Beograd je zarad primene Briselskog sporazuma tada osnovao Srpsku listu kao građansku inicijativu, koja je 2017. godine registrovana kao politička partija. U međuvremenu, Srpska lista je konsolidovala svoju moć i time napravila tektonske promene na kosovskoj političkoj srpskoj sceni. Ostale partije i njihovi članovi su ili koptirani u Srpsku listu ili su kroz seriju pritisaka ili izbornih poraza marginalizovani sa srpske političke scene na Kosovu”, rekla je Radosavljević.

Špetim Gaši iz Saveta za inkluzivno upravljanje smatra da je srpska politika na Kosovu ogledalo politike u Beogradu. Prema njegovim rečima za Beograd je važno da na Kosovu postoji srpska politička partija koja sluša i radi šta joj se kaže. To, kako je kazao, trenutno odgovara i Prištini i međunarodnoj zajednici.

“Iskreno, najvažnije za Prištinu i međunarodnu zajednicu je integracija severa, nije demokratija u srpskom društvu, a Srpska lista je jedina koja je sprovela Briselski sporazum. Da je meni neko pre 10 godina rekao da će Srbi na severu glasati na nekom papiru gde piše Republika Kosovo, ko bi to verovao. Ali, to se sada dešava i svake godine vidimo to. To može samo neka partija koja je monopolizovana, kao Srpska lista", rekao je Gaši.

Direktor Komunikacije za razvoj društva Ivan Nikolić smatra da mnogi, uglavnom mladi Srbi na Kosovu, ne shvataju koliko je njihova uloga u političkom životu značajna.

„Ono što mene nekako najviše brine i zbog čega mi je izuzetno žao to je deo izveštaja koji se odnosi na mlade i na činjenicu da ne žele da učestvuju u političkom životu i što su odavno pomireni sa činjenicom da tu ništa ne mogu da promene i da učešće u politici vide samo kao alat zarad ispunjenja neki ličnih ciljeva, a to je stvarno žalosno“, kaže Nikolić.

Analizu “Političke partije kosovskih Srba u politikom sistemu Kosova: Od pluralizma do monizma” izradili su na osnovu istraživanja Nova društvena inicijativa i Medija centar u Čaglavici, u okviru inicijative "Open" Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS).