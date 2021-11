Analitičari: Kurti odgovoran za poraz "Samoopredeljenja" na lokalnim izborima

Na osnovu preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije Kosova, najviše glasova na lokalnim izborima osvojili su kandidati opozicionih partija. Nakon drugog kruga lokalnih izbora koji su održani juče kandidati za gradonačelnike iz Pokreta Samoopredeljenje, partije koja drži vlast na centralnom nivou, pobedili su u četiri od 38 kosovskih opština.

Pobedu u najviše opština na Kosovu i na ovim lokalnim izborima odnela je Srpska lista. Kandidati ove partije pobedili su u 10 većinski srpskih opština. Sledi Demokratska partija Kosova koja je prema preliminarnim rezultatima osvojila 9 opština, zatim Demokratski savez Kosova 7, Alijansa za budućnost Kosova pobedila je u pet kosovskih opština, a Pokret samopredeljenje pobedu je odneo u samo četiri opštine.

Pokret Samoopredeljenje izgubio je na ovim izborima i dva najveća grada na Kosovu Prištinu gde je pobedio kadidat Demokratskog saveza Kosova i Prizren gde je novi gradonačelnik iz redova Demokratske partije Kosova.

Profesor političkih nauka Beljulj Bećaj za Glas Amerike kaže da je upravo Aljbin Kurti najodgovorniji za poraz Pokreta Samoopredeljenje na proteklim lokalnim izborima, kao što je prema njegovim rečima i bio najzaslužniji što je ova partija pre devet meseci ubedljivo pobedila na parlamentarnim izborima

“Za mene to nije bilo iznenađenje, jer je Kurti imao nerealna pristup prema realnim unutrašnjim problemima i neralan pristup prema međunarodnom kontekstu pogotovo prema odnosu američke administracije i bilo je očekivano da će doći do takvog jednog podbačaja”, rekao je Bećaj.

Analitičar iz Gračanice Aleksandar Gudžić smatra da je Pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija poražen, jer u proteklom periodu nije ispunio očekivanja građana.

“Ništa od predizbornih obećanja nije uspeo da ispuni i glasači su jasno stavili do znanja da su nezadovoljni vladavinom Samoopredeljenja. Naravno, ne treba zanemariti ni činjenicu da su se tradicionalne stranke na lokalu udružile protiv Aljbina Kurtia i Samoopredeljenja, ali ne treba zanemariti i još jednu važnu činjenicu, a to je da Aljbin Kurti nije uspeo da zadovolji dijasporu i da ispuni ta predizborna obećanja dijaspori”, rekao je Gudžić za Glas Amerike.

Porazom Pokreta Samoopredeljenje na lokalnim izborima nisu iznenađeni ni građani Prištine i Gračanice.

Građani Prištine

"Kurti nije neki faktor. Faktor je Hašim Tači, to treba da znate on je ratovao, on je oslobodio ovu zemlju, on je stvorio ovu državu“

„Pa ja mislim da Kurti nije izgubio on je kao jedina partija, a ovi ostali su se udružili i tato su dobili inače kao jedinstvena partija on je dobitnik“

Građani Gračanice

“To se i očekivalo jer rejting mu je padao, to je i javno mnjenje, pretpostavljali su da će on sve niže i niže da ide”

“Verovatno on nije uradio ono što su oni očekivali od njega” - mišljenja su u Gračanici.

Lider Samoopredeljenja i aktuelni premijer Kosova Aljbin Kurti rekao je danas da nije zadovoljan rezultatima lokalnih izbora i istakao da je to posledica unutrašnjih nedostataka koje treba analizirati.