Milenković: Za Srpsku listu ništa se značajno nije dogodilo, Kurti gubitnik

Iako su posle lokalnih izbora na Kosovu lideri svih političkih partija izrazili zadovoljstvo rezultatima u prvom krugu glasanja, dve stvari su ipak jasne: Srpska lista je očekivano pobedila u svim opštinama sa srpskom većinom, a Aljbin Kurti i njegov Pokret samoopredeljenje - neočekivano - nisu bolje prošli.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da je ubedljiva pobeda Srpske liste pokazala koliko je važno da srpski narod bude jedinstven. Petković je na konferenciji za medije održanoj u Beogradu imao poruku za Prištinu - ukoliko Zajednica srpskih opština ne počne institucionalno da se rešava već na narednom sastanku u Briselu, odgovor Srpske liste biće, kako je rekao - snažan:

"Ukoliko se ne formira Zajednica srpskih opština onako kako je i sama Srpska lista rekla, taj odgovor će biti takav da će srpski narod i Srpska lista izaći iz svih prištinskih institucija na severu pokrajine".

Međutim, prema mišljenju Dušana Milenkovića iz Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative (CDDRI), to što se dešava u opštinama sa srpskom većinom ne može da se nazove izborima, jer tu nema nikakve političke kompeticije, da u slučaju Srpske liste sve ostaje po starom i da nema nekog razloga za slavlje:

"To što oni slave naravno mogu da slave svaki dan. Ništa se značajno nije desilo juče što se tiče njihovog političkog uporišta na Kosovu. Srpska lista je produžena ruka SNS-a na Kosovu i apsolutno oni ne drže vlast pomoću izbora već zbog uticaja i moći SNS-a u Srbiji".

Govoreći o rezultatima izbora iz ugla albanskih stranaka, Milenković smatra da je se najveći gubitnik Aljbin Kurti, ne samo zbog toga što nije pobedio u prvom krugu ni u jednoj opštini na Kosovu, već i zbog toga što nije uspeo da nastavi pobednički niz na izborima:

"Ja mislim da je on na neki način morao mnogo bolje da prođe na lokalnim izborima, iako su to izbori za lokalne lidere. Mislim da je morao mnogo više pobeda da ima u ovoj izbornoj noći, to jest juče. Takođe, mislim da mora da ima barem nekoliko značajnih pobeda u drugom krugu. Ukoliko to ne bude slučaj mislim da je to jedan ozbiljan udarac za njegovu politiku", kaže Milenković.

Sagovornik Glasa Amerike podseća da zbog loših rezultata Kurti nije u izbornoj noći izašao pred kosovsku javnost, jer nije mogao da proglasi ni jednu pobedu u prvom krugu. Međutim, treba ipak sačekati drugi krug lokanih izbora, kada će politička situacija biti malo jasnija, zaključuje Dušan Milenković.