Kosovo od utorka sprovodi odluku o preregistraciji vozila

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova u utorak počinje sa sprovođenjem najnovije odluke Vlade Kosova o preregistraciji vozila, sa srpskih na RKS tablice.

Vlada Kosova nije prihvatila predlog američkih i evropskih zvaničnika da process preregistracije produži za deset meseci, već je donela odluku da do aprila naredne godine kroz nekoliko faza rešava ovo pitanje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova saopštilo je da u utorak počinje sprovođenje prve faze vladine odluke o zameni registarskih tablica, koja podrazumeva izricanje mere ukora vlasnicima vozila sa registarskim tablicama koje nose nazive kosovskih gradova, a koje izdaju nadležni organi Republike Srbije.

Opomene će biti izricane do 21. novembra, a nakon tog datuma kreće druga faza kada će se izricati novčane kazne do 150 evra i to će trajati do 21. januara 2023. godine, nakon čega će se dva meseca izdavati probne tablice.

Od 31. marta do 21. aprila 2023. godine, omogućiće se registracija vozila na registarske RKS tablice, ali vlasnici tih vozila tada neće moći da koriste ponuđene olakšice, a nakon 21. aprila 2023. godine neće biti dozvoljeno kretanje vozila sa drugim tablicama osim sa RKS.

Pored Stejd Departmenta, koji je saopštio da su „Sjedinjene Američke Države razočarane i zabrinute što je Vlada Kosova odbila zahteve međunarodnih partnera da produži vremenski period za primenu odluke o registarskim tablicama“, odluka da se zamena tablica sprovede po fazama izazvala je nezadovoljstvo i dela kosovske opozicije.

Međutim, analitičar Aljbinot Maloku smatra da to što Vlada Kosova nije prihvatila predlog Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država da rok za zamenu registarskih tablica produži za 10 meseci, neće bitno uticati na odnose Kosova sa SAD i Evropskom Unijom.

„Mislim da bi Evropljani i SAD trebali da ne vrše uvek pritisak samo na Kosovo i ne verujem da bi jedna odluka mogla naškoditi odnosima koji su građeni godinama i decenijama i koji bi se trebali graditi i ubuduće. Upozorenje koje smo primili od strane SAD-a i Evropske unije je samo jedno upozorenje za ubuduće, da Vlada Kosova koordinira kad su neke odluke u pitanju, nebitno da li su dobre ili nisu, sa prijateljima i saveznicima koje Kosova ima sa Sjedinjenim Američkim Državama“, naveo je Maljoku.

Novinar Živojin Rakočević je mišljenja da odbijanje Kosova da prihvati predlog Sjedinjenih Američkih Država, može da predstavlja, kako je naveo, mali korak unazad u odnosima između Amerike i Kosova, ali da se suštinski neće ništa promeniti.

“Odnosi Amerike i Kosova su dublji od Aljbina Kurtija, ovo je neka vrsta američke teritorije i ova teritorija može samo ogromnim uticajem Amerike da bude dovedena do minimuma normalnosti. Naravno ne možemo isključiti Evropljane, ne možemo isključiti uticaj jednih na druge, ali život govori da tamo gde Amerike nema Kosovo gubi, a Amerika nema nameru u ovom trenutku da zagrebe po žabakrečini koju je sama kreirala”, naveo je Rakočević.

Građani Prištine i Gračanice Srbi i Albanci različito tumače to što premijer Aljbin Kurti i njegova vlada nisu prihvatili predlog SAD i EU da za 10 meseci produže rok za zamenu tablica.

„Nije da nije poslušao, nego on je vlada, nema tu poslušnosti. Poslušnost se zna gde je bila - u komunizmu. Ko nije slušao otišao je kući“.

„U stvari Kurti je pristao na ono što su naši prijatelji rekli, da se odloži još neko vreme, da se da još jedna šansa za neposlušne kriminalce. Znači ja to prihvatam kao dobronamerni postupak“, kažu neki stanovnici Prištine za Glas Amerike.

“Sigurno postoji neko drugo pitanje zbog čega nije poslušao. Možda čovek želi jednom sam da reši pitanje, da ne sluša druge, treće ljude. Postoji neko treće pitanje tu koje niko ne zna, šta se dešava između njih. Javnost zna ono što mediji prenose, a šta se iza kamera govori niko to ne zna”.

“Nije popustio zato što verovatno hoće da ispuni neko svoje predizborno obećanje ili da pokaže kako je on čvrst u svom stavu ili kako poštuje svoje principe za razliku od recimo Vlade Srbije ili od predsednika ili bilo koga ko ne poštuje svoj Ustav”, ističu stanovnici Gračanice.

Reagujući na najnoviju odluku kosovske vlade da preregistraciju vozila podeli u četiri faze, Srpska lista - čiji su predstavnici deo Vlade i Skupštine Kosova - saopštila je da će “izricanje prve mere novčane kazne” za vlasnike vozila sa tablicama koje nose oznake kosovskih gradova, “biti povod za žestok odgovor i otpor srpskog naroda”.