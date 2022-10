Osmani sa Fon der Lajen: Srbija preti nasiljem zato što Kosovo sprovodi zakon

Povodom najave da će Srbi na severu Kosova blokirati prelaze ako Priština, krene sa oduzimanjem vozila koja imaju srpske registarske tablice sa oznakama kosovskih gradova, predsednica Kosova je rekla da Srbija preti Kosovu, jer sprovodi zakon. Osmanijeva se Prištini sastala sa predsednicom Evropske komisije Ursulom Fon der Lajen.

Predsednica Kosova Vjosa Osmani rekla je danas da proces preregistracije vozila nije usmeren protiv Srba, već da je to pitanje vladavine prava. Osmanijeva je nakon sastanka sa predsednicom Evropske komisije Ursulom Fon der Lajen rekla da 90 odsto Srba na Kosovu koristi legalne tablice, a da preostali posebno oni na severu koji do sada nisu izvršili preregistraciju, to nisu uradili je im se preti.

“Srpskim građanima koji poštuju zakon i koji sprovode zakon, dakle koji menjanju tablice u one koje su zakonom priznate – tablice Kosova i uklanjaju one tablice iz Miloševićevog vremena, rezultat toga je da se njima pale kola, kuće...Poslednji takav slučaj se dogodio juče. Svi ti postupci ilegalnih i kriminalnih struktura koji su na crnoj listi SAD dokazuju da je to zapravo pitanje vladavine prava.

Proces preregistracije nije uperen protiv pripadnike srpske zajednice pred zakonom su svi jednaki, ali sama činjenica da preko 90 odsto Srba koristi legalne tablice u Republici Kosovo je dokaz da ovaj korak nije protiv građana. Onaj deo, manji, koji još uvek nije promenio tablice to je zbog konstantnih pretnji obuhvatajući paljenje kuća i njihovih automobila. Naša borba je borba protiv bandi”, navela je predsednica Kosova.

Komentarišući današnji sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srpske liste u Beogradu, nakon kojeg je predsednik Srpske liste Goran Rakić naveo da će Srbi blokirati sve prelaze i ulaze od severa ka centralnom Kosovu, ako Priština krene sa nasilnim oduzimanjem vozila, predsednica Kosova je rekla da Srbija preti protivzakonitim merama.

„Srbija preti nasiljem zato što Kosovo sprovodi zakon, zato što se Kosovo stara o vladavini prava i to je ta velika slika na kojoj mi insistiramo da je svi vide. A iznad svega je to pitanje sprovođenja zakona, poštovanja najviših evropskih i međunaordnih načela i standarda koje Kosovo poštuje, a sve što radimo je da sprovodimo zakon i branimo i šititmo sve naše građane bez razlike. A rezultat toga jeste pretnja Srbije nasiljem i barikadama koje predstavljaju povredu prava na slobodu kretanja“, navela je Osmani.

Govoreći o preregistraciji vozila sa srpskih na RKS tablice, predsednica Evropske komisije Ursula Fon der Lajen je rekla da je neophodno da se pravila poštuju.

“Pravila se moraju poštovati u svakoj državi istovremeno. Ukoliko postoji tranzicioni period, tranzicija mora da bude sveobuhvatna, da ide kako treba. Ja znam da se radi na tome da se nađe rešenje i čestitam vam na vašim naporima i na svemu što te uradili u okviru dijaloga“, navela je predsednica Evropske komisije.

Jedna od tema današnjeg sastanka predsednice Evropske komisije i predsednice Kosova bila je i vizna liberalizacija za Kosovo. Ursula Fon der Lajen je navela da Kosovo ima punu podršku Evropske komisije za ukidanje viza. Fon der Lajen se danas u Prištini sastala i sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem. Poručila je da zna koliko je vizna liberalizacija važna za Kosovo i dodala da Evropska komisija veruje da je Kosovo zadovoljilo sve potrebne kriterijume, te da su razgovori o tom pitanju ponovo pokrenuti.