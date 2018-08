Vučić: Neće biti tajnih rešenja za Kosovo, građani će znati sve posledice

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak da tajnih rešenja kosovskog pitanja neće biti i da će otvoreno izneti pred građane pune informacije o svim političkim, socijalnim i ekonomskim posledicama mogućeg postizanja ili nepostizanja dogovora.

Vučić je rekao da će, ukoliko se pregovori budu približili nekom rešenju, u šta sumnja, izaći i o tome otvoreno govoriti, te da dati sve od sebe da ponese sve konsekvence, ma koliko one bile pogubne po stranku i politiku koju vodi.

Podsetio je da se stiglo do pokušaja priče o kompromisnom rešenju, ali da je onda krenula salva uvreda, pošto je javnost u Srbiji podeljena na one koji bi da "prihvate nezavisno Kosovo" i na one "koji ne bi ni o čemu da razgovaramo čekajući neka bolja vremena".

"Mnogo je teškog pred nama u septembru, ali želim da građanima Srbije poručim da ne brinu, jer nikakvih tajnih odluka, ni rešenja neće biti", rekao je Vučić tokom konferencije za novinare koju su direktno prenosile neke televizije.

Smatra da će Srbija, ako dođe do rešenja, dobiti mnogo više "od ranijih planova". "Ali da li će to biti nešto zbog čega ćemo moći da slavimo - neće nikada, a ukoliko dođemo do rešenja - ni oni neće da slave", rekao je Vučić.

Vučić je primetio da mnogi u Srbiji ne žele kompromis, da bi "mogli da plaču nad svojom sudbinom, kako nam je teško i da je svet protiv nas".

Poručio je onima koji bi da "čekaju neka bolja vremena" da "milion i po Albanaca" neće tek tako nestati sa Kosova, niti da će ih neko proterati preko Prokletija. "Ne ide to tako, plašim se da imamo nedostatak racionalnog pristupa", rekao je on i ocenio da su nerealne i nade Prištine da će preuzeti sever Kosova.

Video sam da ljudi ne znaju u Beogradu da mi nemamo Kopaonik pod državnog kontrolom, da imamo patrole KFOR-a na 100m od Pančićevog vrha, naveo je on.

Rešavanje pitanja imovine

Vučić je naglasio da će srpska strana insistirati na rešavanju pitanja i privatne imovine, i društvene, i odnosa prema imovini Srpske pravoslavne crkve i formiranju "zaštićenih zona". Rekao je da će to biti jedno od ključnih i najvažnijih pitanja prilikom pronalaženja rešenja.

"Rešenje problema nam je neophodno što pre, jer nam je potreban dugotrajan mir između Srba i Albanaca... Neophodno nam je rešenje koje bi značilo stvaranje neke vrste bezbednosti za naše građane pre svega", kaže predsednik Srbije.

"Kad postignemo takvu vrstu sigurnosti, tada u potpunosti možemo da se posvetimo ekonomskom napretku naše zemlje i da nemamo druge faktore koji nam čitav vek stoje i na rukama i na nogama i na leđima i na vratu", rekao je Vučuć.

To bi popravilo imidž zemlje i uslove za dolazak stranih investiora, nastavlja. "Ukoliko ne rešimo to pitanje, imaćemo za milion ljudi manje 2050. nego što bismo imali kad to ne bi rešili, jer je to pitanje nade i optimizma nacije".

Pobede u ovom poslu nema, u ovom poslu ima budućnosti, ukoliko možemo da je napravimo - mi i Albanci, dodao je.

O zahtevu da se ne deli Kosovo i ne razmenjuju teritorije

Vučić je upitan da prokomentariše zahtev 35 organizacija civilnog društva iz Srbije i sa Kosova - upućen visokoj predstavnici EU za spoljnu i bezbednosnu politiku Federiki Mogerini - da se EU jasno izjasni protiv podele Kosova i eventualne razmene teritorija.

Rekao je da to ne želi da komentariše, da poštuje podnosioce zahteva, ali da više poštuje one koji se tu nisu potpisali.

"Tražiću da Srbija dobije mnogo više od onoga što traže od gospođe Federike Mogerini", rekao je Vučić i izneo da je dobio mnoge predloge za rešavanje kosovskog pitanja - ZSO+, Ahtisari plus, Ahtisari plus plus - ali da ih je sve odbio, jer želi "više za Srbe i Srbiju".

Priština nije ispunila obaveze i formirala ZSO

Vučić je rekao da kosovski Albanci, "uz prećutnu saglasnost Evropske unije", nisu ispunili svoju jedinu obavezu na osnovu Briselskog sporazuma - da formiraju Zajednicu srpskih opština.

Dali smo sve od sebe da budemo pouzdan partner Albancima i EU i ispunjavali smo sve obaveze, rekao je Vučić.

On je rekao da Srbija pažljivo radi i prati dešavanja u međunarodnoj zajednici, da insistira na svojim pravima i da bira trenutak i poteze koji će biti u skladu sa njenim interesima.

Rekao je i da će Beograd nastaviti rad sa Srpskom listom i predstavnicima Srba na Kosovu i da će "znati kako i na koji način da dođemo do ostvarenja svojih prava".

"Ukoliko neko želi rešenje, Zajednica srpskih opština će morati da bude formirana. Ako ne želi - ostaćemo u nekakvoj kaljuzi", zaključio je Vučić.