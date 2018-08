Server: Opasna ideja o podeli, potrebna jasnija politika SAD

Korekcija granica kao mogućnost o kojoj govori kosovski predsednik Hašim Tači svodi se na podelu i izuzetno je opasna ideja, smatra američki analitičar Danijel Server. On takođe ističe da je potrebno da Vašington pošalje jasniju poruku da je podela Kosova neprihvatljiva.

Svaka diskusija o eventualnoj promeni granica Srbije i Kosova probudiće etnički nacionalizam u najgorem obliku sa obe strane granice, smatra profesor na univerzitetu Džons Hopkins Danijel Server. On kaže da je zbunen najavom kosovskog predsednika da će korekcija granica biti tema razgovora u Briselu.

"To je zagonetka za mene, ne znam zašto on otvara to pitanje sada i javno, verovatno to ima veze sa unutrašnjom politikom, jer neki ljudi pokušavaju da osvoje političke poene na ideji da bi Preševo moglo da postane deo Kosova, konkretno jedan od lidera Demokratske lige Kosova, Ljutfi Haziri govorio je tome, a tu je naravno i pokret Samoopredeljenje. Mislim da on reaguje na unutrašnje političke snage i pokušava da ih nadmudri. Mislim da je to strahovita greška, neće dobiti mnogo zasluga a otvara temu koja je veoma opasna. Evropljani i Amerikanci su je ranije držali van javnih diskusija a sada su izgleda dozvolili da se o tome govori", ističe Server.

U svom novom blogu čija je tema ideja korekcije granica (https://www.peacefare.net/2018/08/02/a-bad-idea-whose-time-should-not-come) američki analitičar primećuje da su Brisel i Vašington po svemu sudeći zaključili da je integracija severnih srpskih opština „suviše teška“, i odustali od svog ranijeg eksplicitnog suprostavljanja ideji podele. I srpski zvaničnici koji su prošle nedelje posetili Vašington zaključili su da je Trampova administracija sada „spremnija da sasluša poziciju Srbije.“

"Nisam siguran da mogu u potpunosti da objasnim tu promenu. Činjenica da sada u Vašingtonu imamo etničkog nacionalistu kao predsednika znači da možda ima više simpatije prema etničkom nacionalizmu nego što je bilo za vreme Obame ili Klintona. U tom smislu nije potpuno iznenađujuće, ali jednostavno to nije mudra politika."

Server smatra da je potrebno da Amerika pojasni svoj stav.

"Po meni, a ja sam privatni građanin i profesor na univerzitetu, sa mog aspekta američki stav je konfuzan, slab i nejasan i neko na visokom nivou američke adminsitracije kao što je potpredsednik Pens bi morao da pojasni stvari, mislim da je to uradio uspešno za vreme posete Crnoj Gori i dobar deo godine situacija je bila mirna. Vreme je za još jedno jasno objašnjenje sa visokog nivoa vlade i nadam se da ćemo to uskoro čuti, da se reafirmiše stav da se granice neće menjati na Balkanu da bi se zadovoljili etnički zahtevi, i da sve države Balkana imaju šansu da uđu u EU i NATO, ukoliko to žele."

Američki analitičar dodaje da je nemoguće razgovarati o ujedinjenju Preševske doline sa Kosovom a da se ne govori o ujedinjenju četiri severne opštine sa Srbijom.

"Ideja da se time ne otvara Pandorina kutija je meni zagonetka, radi se upravo o tome. To je predlog podele i vodiće lošim stvarima, ne samo u regionu nego i šire, u Gruziji, Ukrajini, Moldaviji kao i Makedoniji i Bosni. Ovo je užasna ideja, čak i sam početak razgovora o njoj."

Danijel Server ne veruje da bi Srbija i Kosovo mogli da postignu dogovor o razmeni teritorija jer je, kako kaže, za Srbiju je dolina Preševa deo rute ka moru, a za Kosovo najveći izvor vode se nalazi u četiri severne opštine. On je takođe izrazio zabrinutost povodom izveštaja o napetosti u regionu i navoda da bi kosovski Srbi mogli da proglase autonomiju.

"Zabrinut sam i to je sve posledica otvaranja razgovora o neustavnom predlogu, predlogu suprotnom ustavu Srbije i Kosova. Mislim da je to izuzetno nesmotreno i izuzetno opasno."

Iako veruje da bi vojnici NATO-a trebalo da napuste Kosovo nakon što Priština reši sva pitanja suvereniteta, Server smatra da je u ovom trenutku potrebno pojačati prisustvo KFOR-a na severu i zaštitu srpskih zajednica i manastira na jugu, ističući da je prisustvo Srba južno od Ibra jedan od glavnih argumenata protiv podele Kosova.