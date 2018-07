Pogrešno tumačenje izjave ambasadora SAD ponovo pokrenulo priče o podeli Kosova

Podela Kosova kao moguće rešenje koje bi postigli Beograd i Priština ponovo je aktuelizovano. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi demantovao je srpske i kosovske medije koji su, kao njegovu izjavu, preneli da o ideji o podeli Kosova treba da odluče Beograd i Priština. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj poručio je da je ideja o podeli Kosova opasna i da bi to dovelo do novog rata. I pojedini predstavnici Srba i civilnog društva sa Kosova smatraju da podela nije dobro rešenje, posebno ne za Srbe južno od Ibra.

Samo dva dana posle najnovije runde dijaloga predstavnika Beograda i Prištine u Briselu, gde - bar zvanično - nije bilo nijedne reči o podeli Kosova, kao mogućem rešenju kosovskog pitanja, u Prištini je posle dužeg vremena ova tema ponovo postala aktuelna.

Započela je tako što su većina vodećih medija u Srbiji i na Kosovu objavili da je američki ambasador u Prištini Greg Delavi rekao da o podeli Kosova treba da odluče Kosovo i Srbija. Mediji su preneli da je Delavi u intervjuu Kosovskoj televizi na pitanje, u vezi sa eventualnom podelom Kosova, između ostalog kazao “da ne želi da se u ovom trenutku bavim onim što bi mogli da budu elementi dogovora i sporazuma”. Međutim Delavi je nekoliko sati kasnije reagovao i na svom tviter nalogu napisao da je interpretacija njegove izjave o podeli teritorija netačna.

​„Ignorišite lažne vesti, ovo sam rekao: 'Kosovo mora da shvati šta su njegovi ciljevi, treba da pokuša da postigne neku vrstu konsenzusa o tim ciljevima i to je ono na šta se trenutno fokusiram'”, napisao je Delavi na Tviteru.

Haradinaj: Podela znači rat

Premijer Ramuš Haradinaj kazao je da je protiv bilo kakve podele i razmene teritorije sa Srbijom. On je za RTV Dukađini rekao da pipnuti teritoriju znači rat.

„Podela za mene znači rat, ja kažem to bez oklevanja i rizično je da se govori o podeli. Nije dobro spominjati podelu. Svako ko spominje podelu, iz bilo kog razloga, greši, doneće tragediju na Balkan. Nema podele, nema razmene teritorija, pomeranja granica, to je opasnost, to se u ovim okolnostima ne radi“, naveo je Haradinaj.

Zamenik premijera Kosova Dalibor Jevtić kaže da nikada zvanično ni na jednom sastanku nije čuo za ideju o podeli Kosova.

On za Glas Amerike kaže da je takva ideja veoma opasna, posebno kada je reč o budućnosti Srba južno od reke Ibar.

“Sama ta razmena teritorije ili podela o kojoj se govori više u javnosti i kroz medije nego što sam čuo na nekom zvaničnom sastanku, definitivno ne bi doprinela nečem što bi Srbima južno od Ibra možda obezbedilo bolje uslove za život ili ono što je kranji cilj, a to je opstanak i povrak Srba”, kazao je Jevtić

Avramović: Najgori scenario za Srbe

Podela Kosova gde bi sever Kosova pripao Srbiji, a ostatak Kosovu je za Gorana Avramovića urednika KIM radija najgori mogući scenario, koji može da zadesi Srbe na Kosovu, ali i kako je kazao samu državu Srbiju.

“Ako dođe do podele Srba na Kosovu južno od reke Ibar neće biti u roku od 24 sata, jer sad u ovoj situaciji kada je Kosovo jos pod priličnom paskom, da tako kazem međunarodne zajednice, svi znamo u kakvim uslovima kosovski Srbi žive i kakve sve vrste problema imaju. Dakle, onog tranutka kad Kosovo bude potvrđeno, a pretpostavljam da bi podela značila i nekakvu vrstu mekog ili manje mekog priznanja od strane Srbije zvanično, svi znamo kakve bi tek uslove Srbi imali za život ovde”, rekao je Avramović.

Dačić i Haziri zagovornici ideje

Ideju o podeli Kosova i razmeni teritorija već godinama u javnosti pominju pojedini zvaničnici u Beogradu, ali i na Kosovu. Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, više puta je ponovio da bi podela Kosova bila jedno od boljih rešenja i da bi to bilo u interesu i Srba i Albanaca i da bi dovelo do trajnog rešenja u odnosima Beograda I Prištine.

S druge strane i visoki funkcioner Demokratskog saveza Kosova i aktuelni gradonačelnik Gjilana Ljutfi Haziri već duže vreme iznosi ideju da Kosovo i Srbija treba da redefinišu granice. Njegova ideja je da Kosovo dobije južne srpske opštine Preševo, Medveđu i Bujanovac, dok bi Srbiji pripao Leposavić i nekoliko sela opštine Zubin Potok.