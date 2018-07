Traje rasprava u Skupštini Kosova o dijalogu sa Srbijom

U Skupštini Kosova u toku je rasprava o dijalogu sa Srbijom. Poslanici opozicije predložili su donošenje rezolucije o nastavku tog dijaloga.

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj pozvao je poslanike Skupštine Kosova na kako je kazao nacionalni konsenzus kada je reč o dijalogu sa Srbijom. On je kazao da svi treba da preuzmu odgovornost i uzmu učešće u završnoj fazi dijaloga.



“Treba zajedno da donesemo odluku o ovom procesu. Uzmite učešče u procesu i nemojte misliti da se kroz ovaj proces možemo svetiti jedni drugima. Unutrašnja politička previranja su neprestana i ona se nastavljaju čitavog života”, rekao je Haradinaj.



Poslanici opozicionih partija u Skupštini Kosova predložili su tri teksta Rezolucije o nastavku dijaloga sa Beogradom.

Pokret Samoopredeljenje zahteva da se prekine aktuelni format dijaloga sa Srbijom, jer se prema njima on vodi o unutrašnjim pitanjima Kosova, Demokratski savez Kosova predlaže da se prvo održe parlamentarni izbori pa da se nastavi dijalog, dok Socijaldemokratska partija zahteva da Skupština Kosova preuzme odgovornost za dijalog.

Na današnjem zasedanju kosovskog parlamenta bilo je reči i o podeli Kosova kao mogućoj temi u briselskom dijalogu.

"Hašim Tači je majstor manipulacije javnim mnjenjem, postavio je temu podele Kosova kako bi postigao efekat da kada se prihvati suštinska autonomija za Srbe na Kosovu, on će reći - ja sam spasilac podele Kosova. Ne postoji podela Kosova, to je laž, to je prevara, to je samo koncept straha i panike”, rekao je Dardan Molićaj, poslanik Socijaldemokratske partije.



Poslanik Nisme Miljaim Zeka tvrdi da je podela Kosova kao rešenje veoma aktuelna tema.



"Postavlja se pitanje bolnih kompromisa. Da li će biti na stolu pitanje podele Kosova? Ja vam kažem, da - biće na stolu i tu nema diskusije. I ta razmena teritorija - nemojte da mislite da je Ljutfi Haziri to izmislio, da nije veliki međunarodnik rekao tu opciju, on ne bi ni u snu smeo da pomene to. Neko od Amerikanaca mu je rekao to, jer Amerikanci jasno kažu da u dijalogu nema crvenih linija”, rekao je Zeka.



Zeka je pozvao političke stranke da izrade zajedničku platformu za dijalog u

Briselu. On je kazao da političari u parlamentu ne smeju da stvore političku klimu kojom bi Brisel i Vašington okrenuli leđa Kosovu, jer bi to kako je kazao, bila najteža cena koju bi Kosovo platilo. On se u tom kontekstu osvrnuo i na dijalog u Rambujeu između Beograda i Prištine.



"Da nije bilo Amerikanaca, Medlin Olbrajt, Tonija Blera, Džejmsa Rubina, od nas bi Srbija napravila goveđi gulaš. Oni su nam govorili potpišite sporazum i logika Miloševića, da se protivi bilo kakvom dijalogu i svakom razgovoru, dovela je do toga da padne. Mi treba da naučimo iz te istorije”, kazao je Zeka.



Dijalog Beograda i Prištine počeo je na tehničkom nivou 2011. godine. Prvi politički sporazum o normalizaciji odnosa postignut je 2013. godine, a trenutno se razgovara o pravno obavezujućem sporazumu između Beograda i Prištine. Poslednji sastanak predsednika Srbije i Kosova u Briselu je održan 18. jula, a razgovori će biti nastavljeni, kako je najavljeno, u septembru.