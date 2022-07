Varhelji: Crna Gora već gubi dragocjeno vrijeme

Visoki predstavnici EU Žozep Borelj i Oliver Varhelji poručili su, u četvrtak, tokom zvanične posjete Crnoj Gori da je ta država postigla dosta na putu ka EU, ali da su potrebni mjerljivi rezultati. Varhelji je kazao da je “EU spremna da ide mnogo brže, ali da Crna Gora mora da ostvari reforme”.

Komentarišući mogućnost usporavanja puta Crne Gore ka EU, zbog unutrašnje politička nestabilnosti, Varhelji je rekao da “Crna Gora već gubi dragocjeno vrijeme”.

“Ovih dana gubljenje vremena nije nešto što možete da gubite. Vrijeme koje sad gubite dvostruko će vas boljeti, jer sada morate da se fokusirate na posljedice rata, ali i na to kako da ubrzate svoj rad na putu ka EU. Shvatam da postoji konsenzus da se brže krene naprijed. Molim vas, znam da je politilki život ovdje živopisan, stalno otkrivamo neke nijanse, ali radite to na način da u međuvremenu ostvarujete rezultate u vašem ključnom interesu” , rekao je Varhelji.

Varhelji je kazao da je Crna Gora je već ostvarila prilično toga na putu ka EU, ali da je, kako je rekao, “put pred njom još dug”.

“Mi smo spremni da idemo mnogo brže, ali nam treba ostvarivanje reformi. Sada smo na ključnoj tački sa Crnom Gorom. Otvorili smo sva poglavalja, vrijeme je za zatvaranje. Ali prije nego što to uradimo treba da ostvarimo napredak u vladavini prava. To nije ništa novo, takve poruke ste čuli i ranije. Mislim da je važno da sada vidimo da se aktivnosti preduzimaju na terenu od strane Parlamenta i Vlade. Potrebni su i mjerljivi rezultati o sprovođenju tih zakona zahvaljujući kojima možemo preći na narednu fazu u pregovorima. Samo tako možemo ubrzati proces”, naglasio je Varhelji.

Varhelji je rekao da su na sastanku razgovarali i o Ekonomskom investicionom planu EU koji ”želi da ubrza prave integracije i pomogne da se sustignu procesi”. Prema njegovim riječima Crna Gora “mogla bi da bude jedan od najvećim korisnika tog plana“ .

"Crna Gora mogla bi biti jedna od najvećih korisnika, kroz izgradnju puteva koji povezuju Crnu Goru sa susjedima, željeznica… Evropa može da pruži ogromnu pomoć u svim ovim izazovoma. U ovu zemlju moglo bi biti uloženo 1,3 milijarde eura, u svrhu prevazilaženja teškoća, ali je potrebno ostvarivanje rezultata", naveo je Varhelji.

Visoki predstavnik EU za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Žozep Borelj kazao je, na konferenciji za novinare sa premijerom Dritanom Abazovićem u Podgorici, da je Crna Gora na dobrom putu, te da “tekuća politička pitanja ne treba da skrenu pažnju sa reformske agende i evropskog puta”.

On je naglasio da Crna Gora ima mogućnost da bude uspješna priča, ali da to “zahtijeva punu posvećenost". Borelj je, takođe, kazao da očekuje da Crna Gora uskladi viznu politiku sa politikom EU.

“Očekujemo da Crna Gora ugasi šemu zlatnih pasoša i uskladi viznu politiku sa EU. Druga tekuća politička pitanja ne treba da skrenu pažnju sa reformske agende. Zahvlani smo Crnoj Gori i cijenimo što više od deceniju ima usklađenu vanjsku politiku sa EU. To je jedan od najjačih signala crnogorske posvećenosti Evropskoj uniji koji dokazuje da se ne radi samo riječima”, rekao je Borelj.

Upitan da li politička nestabilnost može usporiti put Crne Gore ka EU, Borelj je rekao da nije na njemu da komentariše aktivnosti političkih partija.

“Naravno, znamo što se dešava. Ali imam poruku, svi politički akteri i institicuije treba da se fokusiraju na reforme i nastave zajedno da rade u konstruktivnom duhu, a najviše u interesu građana. Ne mogu da ulazim u detalje ko je šta uradio, ili šta će se desiti. Mora se svima u Crnoj Gori uputiti zahtjev da su najvažnija stvar za vas EU reforme”, poručio je Borelj.

Na pitanje da li Crna Gora, ako dobije završna mjerila za poglavlja 23 i 24, može dobiti konkretne datume za ulazak u EU, Borelj je rekao da nije došao da da takvu informaciju.

“To ne bi bilo baš mudro, ali jasno je, Crna Gora mogla bi da ispuni uslove, a put za integrisanje bi se otvorio brzo. Ne mogu reći kad, ali smo voljni da učinimo što možemo da taj proces podstaknemo. Treba uslove ispuniti, a onda ćete vidjeti kako će se izgledi jasno otvoriti”, rekao je Borelj.

Komentarišiući inicijativu Otvoreni Balkan, Varhelji je rekao da “regionalna saradnja ima ogroman potencijal za ovaj region”.

“Ne samo u pogledu ostvarivanja rezultata, već neki, poput Svjetske banke, kažu da ako Balkan implementira četiri slobode koje imamo u EU može da doda dodatnu trećinu svog BDP. U rukama regiona je to pitanje. Region to treba da uradi tako što će ukloniti barijere. Mi smo napravili ekonomski investiocioni plan imajući to na umu. Važno je da Otvoreni Balkan bude otvoren za sve i da bude baziran na pravilima”, kazao je Varhelji i dodao:

“Što znači da na ovaj način možete ubrzati preuzimanje pravnog okvira EU. Naravno, ovo nije zamjena za članstvo EU, sasvim suprotno tome, jer cijeli Zapadni Balkan treba da postane članica EU. Prirodno je da, ako želite, možete već da primjenjujete pravila koja ćete primjenivati kad budete u EU. Svaka regionalna saradnja koja se bazira na našim pravilima, na uzajamnom povjerenju i poštovanju, promijeniće mentalitet”, kazao je Varhelji.

Nakod sastanka sa visokim predstavnicima EU Žozepom Boreljom i Oliverom Varheljijem, premijer Crne Gore Dritan Abazović kazao je da je ”jedini prioritet Vlade ulazak Crne Gore u EU”.

"Mi sebe ne vidimo nigdje bez u EU, zajedno treba da radimo kako bi ispunili zajednički san. Ukoliko uspijemo da isporučimo rezultate vjerujemo da će Evropska komisija to prepoznati i da će Crna Gora ići ka završnim mjerilima što bi omogućilo da se, po novoj metodologiji, zatvaraju pregovaračka poglavlja. Vjerujemo da je to i interes EU, da imaju pozivitnu priču na Zapadnom Balkanu. Do nas je, moramo završavati svoje domaće zadatke i tako poslati najbolju poruku i našim partnerima u EU i državama koje pretednudju da budu dio EU. Mi sebe, osim u familiji evropskih država ne vidimo nigdje drugo”, rekao je Abazović.

Abazović je naglasio da fokus treba da bude na EU integracijama i da nijedno unutrašnje pitanje Crnu Goru ne treba da poremeti sa evropskog puta.

"Nadam se da će ta politička poruka stići i do onih koji možda imaju neki drugi cilj. Siguran sam da svi imamo dovoljno političkog znanja i mudrosti da procijenimo da ukoliko propustimo ovaj momenat, neće značiti da smo propustili samo ovaj, već i naredni momenat", naveo je Abazović.