Srbija u Budimpešti potpisala najveći broj ugovora sa Kinom

Šesti samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, takozvani "16+1" samit održan je glavnom gradu Mađarske, odakle je premijer Kine Li Kećijang poručio da je njegova zemlja spremna da uloži tri milijarde dolara u razvoj tog dela Evrope. Razgovarano je i o projektu modernizacije pruge Budimpešta-Beograd kao i o drugim važnim projektima za Srbiju.

Kina će obezbediti ukupno tri milijarde dolara za razvoj zemalja centralne i istočne Evrope, najavio je danas premijer Kine Li Kećijang na šestom samitu Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u Budimpešti, dok je kao domaćin, premijer Mađarske Viktor Orban istakao da je saradnja sa Pekingom važna za razvoj Evrope.

Premijer Kine je istakao da će na ovaj način biti dodatno podstaknut razvoj saradnje Kine i 16 evropskih zemalja, kao i omogućiti dodatni razvoj zemaljama centralne i istočne Evrope, dodao je Li i najavio planove Kine.

"U narednih pet godina Kina želi da uveze robe u vrednosti od 5.000 milijardi dolara. Naše investicije će iznositi 700 milijardi dolara. To je prirodno povezano sa odgovarajućim rezervama i stabilnom valutom koja je na prihvatljivom nivou, uprkos nestabilnosti na međunarodnim tržištima", rekao je Li.

I Srbija je našla svoje mesto na samitu "16+1" - kako se pohvalila premijerka Ana Brnabić, koja takođe prisustvuje skupu u Budimpešti, Srbija je potpisala najveći broj ugovora. Takođe, ona je naglasila da trilateralni projekat modernizacije pruge Beograd – Budimpešta predstavlja prvi prekogranični projekat u tom formatu saradnje, koji je od ogromnog značaja za Srbiju i zemlje regiona u celini.

I za mađarskog premijera Viktora Orbana modernizacija pruge Budimpešta-Beograd, je jedan od najvažnijih projekata u okviru saradnje sa Kinom, koji će u budućnosti kao deo regiona imati strateški značaj.

"Izvori iz Evrope nisu više dovoljni sami po sebi, zato pozdravljamo činjenicu da se u okviru novog ekonomskog svetskog sistema Kina saoseća sa ovim regionom, u čijem razvoju želi da učestvuje. Razmotrili smo glavne projekte gde je ta saradnja izražena. Najvažniji među njima je modernizacija i razvoj železničke pruge Budimpešta-Beograd", istakao je Orban.

"Tripartitni projekat između Mađarske, kao zemlje članice EU, Srbije kao zemlje kandidata za ulazak u EU i Kine - tako da je, čini mi se, ovo i neki projekat koji postaje simbol za saradnju '16+1'. I meni je drago što je Srbija jedna od ključnih zemalja u ovome i to pokazuje i našu važnu ulogu u globalnoj inicijativi 'Pojas i put'", rekla je premijerka Srbije.

Brnabić je podvukla da je saradnja u okviru mehanizma „16+1“ za Srbiju bila plodonosna i izdvojila je Sporazum o ukidanju viza za građane Srbije i Kine na period do 30 dana, uspostavljanje avio-linije Hajnan erlajnza na relaciji Beograd - Peking, kao i otvaranje predstavništvo Benk of Čajna u Srbiji. Takođe, sa kineskom Čajna komjunikejšns konstrakšn kompani potpisan je ugovor vredan 450 miliona evra za izgradnju auto-puta od Preljine do Požege na Koridoru 11, dužine 30,9 kilometara.