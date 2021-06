Dogodilo se manje-više ono što se i očekivalo - predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Aljbin Kurti nisu daleko odmakli prilikom prvog direktnog susreta u utorak u Briselu, a kako za Glas Amerike ocenjuje Nikola Burazer iz Centra savremene politike kosovski premijer delovao u skladu sa politikom i stavovima zahvaljujući kojima je osvojio vlast.

"Moj utisak je da je Vlada na Kosovu u ovoj prvoj fazi više zainteresovana da pokaže svojim biračima da će se ponašato drugačije nego prethodne vlade, da će zastupati ono što vide kao svoje nacionalne interese, da će biti veliki patrioti, da će braniti i neko svoje viđene sukoba 1999. godine. I u tom smislu ne trebalo očekivati da Kurti pokaže neku veću spremnost za kompromis", smatra Burazer.

"Mislim da on ima podršku da nastavi ovaj put u svom delu biračkog tela koje sada deluje da je većina na Kosovu. Međtuim, ja nisam siguran da je on uspeo da ubedi međunarodnu zajednicu u to i to sada za njega veliki izazov", smatra Marko Savković iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost i dodaje da je susret Vučić-Kurti više ličilo na odmeravanje snaga nego na upoznavanje dvojice lidera.

U želji da promeni dinamiku dijaloga Priština je izašla sa četiri nova predloga i teme za nastavak dijaloga, sa kojima Beograd i međunarodna zajednica nisu bili upoznati, kaže Savković i ističe da je to može da bude mač sa dve oštrice.

"Nisam siguran ni da je najbolje sve odbaciti, treba razgovarati. Ovako kao je to postavljeno deluje kao da se u Prištini znalo da Beograd to neće prihvatiti. I sad znate, ako je to ponovo igra - mi se onda vraćamo na neko vreme od pre 15 godina unazad gde jedna strana drugoj stavlja na sto nešto što ona nije sposobna i spremna da prihvati", kaže Savković.

"Ta pitanja nisu ono što je suština dijaloga, nisu ono što su najkrupnija i najosetljivija politička pitanja o kojima će morati da se razgovara. Tako da trenutno to meni više liči kao na neki pokušaj skretanja pažnje, na neki drugi kolosek, na razgovor o nekim temama koje su prihvatljivije za Prištinu", ocenjuje Burazer predloge sa kojima je Kurti izašao u Briselu u prvom susretu sa Vučićem.

Jedino što je tokom susreta Vučića i Kurtija dogovoreno je da se dijalog nastavi u julu, ali to po mišljenju Nikole Burazera ne znači da se u skorijoj budućnosti mogu očekivati konstruktivniji razgovori dve strane:

"Ne očekujem nekakve značajnije sporazume ili značajnije korake u pravcu sporazuma ovog leta, čak ni na jesen. Mislim da će proći dosta vremena dok se ne stvore odgovarajući uslovi u kojima će dve strane moći da postignu bitne sporazume", kaže Burazer.

Analitičari podsećaju da Kosovo i Srbiju ove i iduće godine očekuju izbori i da susret Vučića i Kurtija treba posmatrati i iz tog ugla, a za Marka Savkovića od odgovora na pitanje da li je Priština spremna da ubuduće nastupa konstruktivno i hoće li insistirati na tezi da o nezavisnosti Kosova nema rasprave - zavisiće i sudbina dijaloga. Prvi test za Aljbina Kurtija i njegovu vladu biće Zajednica srpskih opština.